Det er lov å bruke hodet!

UTBRUDD ETTER FESTER: I Moss og flere andre steder i landet har vi sett utbrudd etter at folk har blåst i corona-rådene. Bildet viser solbadere i Moss. Foto: Lise Åserud

Mange av utbruddene vi har sett i Norge den siste, kommer av at folk bryter eller tøyer reglene. Det viser seg stadig å koste mer enn det smaker.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I Norge har vi etter hvert en stor og innfløkt covid-forskrift. I tillegg gir Folkehelseinstituttet råd, og av og til er det ikke full harmoni her. Regjeringen åpner dessuten for turer til utlandet, men sier samtidig at folk helst bør holde seg hjemme.

Dermed oppstår selvsagt diskusjon, smutthull og gode muligheter til å tøye strikken.

Vi oppfordrer folk til å bruke hodet.

Det er for eksempel en risiko knyttet til å dra til utlandet nå. Og det handler ikke bare om at du kan havne i karantene. Det er også mye større risiko for å smittes i de fleste andre europeiske land.

Men noen ser faktisk helt bort fra rådene, som Hurtigruten som satte filippinske ansatte rett i jobb på sine skip og kalte det karantene. De forsvarte seg først med internasjonale regler.

Også her ville det lønt seg å tenke seg om to ganger. Filippinene er et land som har mye mer smitte enn Norge. Risikoen var der.

Dette skulle vise seg å bli en dyrkjøpt erfaring for Hurtigruten, ikke helt ulikt det som skjedde på norske sykehus da de i sommer satte svenske vikarer rett i jobb.

Det gjorde de i strid med rådene fra FHI, mens forskriften faktisk åpnet for praksisen på tidspunktet. Det er nå strammet inn.

For selv om man sparer penger og får fylt turnusen ved å leie inn utenlandsk arbeidskraft, har man fort laget seg et enda større problem. Både sykehusene og Hurtigruten måtte stenge deler av driften og fikk ansatte i karantene.

Andre som bør ta en titt på råd og regler igjen, er folk som arrangerer fester. I Moss har vi sett utbrudd som følge av at en arrangør tillot for mange mennesker. I Oslo og andre deler av landet har vi sett privatfester med over 50 til stede. Rådet fra Helsedirektoratet er at man ikke skal være mer enn 20 personer. Flere av festene har endt med smittespredning og karantene.

Dette er alvor. Om vi ikke bruker hodet må myndighetene stenge ned deler av landet på nytt. Da blir det ingen utesteder å møtes på. Og folk vil bli bøtelagt om de bryter reglene.

Husk hvordan det var i mars. Da kunne fem personer møtes. Det er ikke mye til liv i lengden.

Publisert: 08.08.20 kl. 16:39

