Foto: Roar Hagen

Debatt

Svarer Sandtrøen: Hele folket i arbeid

Når coronakrisen avsluttes blir det viktigere enn noen gang å skape mer og inkludere flere i arbeidslivet. Veksten og jobbene må komme i privat sektor og helst i bransjer som gjør Norge mindre avhengig av olje og gass.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Margret Hagerup, Stortingsrepresentant (H)

I kronikken «Halve folket i arbeid» i VG, fredag 24. juli, tar Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Kristian Sandtrøen opp spørsmålet om hvordan vi kan få flere i jobb Dette er en viktig problemstilling. Sandtrøens eneste konkrete løsning er å innføre en offentlig jobbgaranti for ungdom. Det blir dessverre ikke flere verdier å fordele til velferd og jobber ved at kommunene bruker mer penger. Mer enn noen gang trenger vi jobber som gir inntekter til statsbudsjettet og ikke bare lever av statsbudsjettet.

Det finnes ingen trylleformel verken for å få flere i jobb eller for å få næringslivet til å blomstre. Men blomstre må det, dersom Norge skal være i stand til å møte utfordringene som står foran oss; eldrebølge, færre i yrkesaktiv alder og grønn omstilling for å nevne noen. Det er privat sektor som produserer varer og tjenester vi kan selge til utlandet og gir skatteinntekter til fellesskapet.

les også Halve folket i arbeid

Selv om vi ikke kan trylle, finnes det likevel mange tiltak for flere bedriftene slik at det kan skapes flere jobber. Skatter og avgifter må være på et konkurransedyktig nivå, slik at det lønner seg å investere i Norge. Vi må satse på nye industrieventyr, kompetanse, forskning og utvikling, samtidig som unødvendige reguleringer fjernes og byråkrati forenkles. Høyre er garantisten for dette.

I motsetning til Arbeiderpartiet tror ikke Høyre løsningen er å øke skattene og avgiftene for både bedrifter og personer. Å bruke mer offentlige penger på flere offentlige jobber, kun for å øke sysselsettingen er neppe en god idé. Løsningen er nok heller ikke mer statlig eierskap, flere reguleringer og monopoler, mindre valgfrihet og reversering av viktige reformer innen samferdsels-, helse- og kommunesektoren, slik Arbeiderpartiet foreslår.

les også Unge spanjoler rammes hardt av coronakrisen: – Tror det blir verre

Før corona-krisen gikk mange ting i riktig retning. Norge ble mindre oljeavhengig og hadde vekst i andre deler av økonomien enn olje og gass. Flere fullførte og bestod videregående utdanning og vi utdannet flere fagarbeidere. Arbeidslivskriminalitet gikk ned og ledigheten var lav.

Samtidig som mye er endret med pandemien, er det også mange reformer vi ikke har sett resultatene av. De trenger tid til å virke. For eksempel inkluderingsdugnaden med konkrete grep for å inkludere flere av de som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Her vil bruk av lønnstilskudd, flere plasser med varig tilrettelagt arbeid og ungdomsinnsatsen over tid løfte flere inn i arbeid. Samtidig har vi innført krav om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal ha hull i CV-en eller ha nedsatt funksjonsevne. Effekten av disse tiltakene vil vi først se om noen år.

Et annet eksempel er alle prosjektene hvor staten er tungt inne i samarbeid med næringslivet om nye, viktige industrieventyr. Det være seg Norges store havvind-satsing på Hywind Tampen, grønn skipsfart eller karbonfangst- og lagring for industrien. Dette er enorme investeringer som vil gi nye jobber, kompetanse og konkurransefordeler inn i den grønne økonomien, slik Sandtrøen etterlyser. Partnerskap som dette skal vi fortsette med i årene fremover.

Vi er avhengig av privat sektor for å skape mer og inkludere flere. Velferden bygges på skuldrene til bedrifter som gir skatteinntekter til alt vi er glad i. Disse jobbene kan ikke bevilges, de må skapes.

Publisert: 27.07.20 kl. 10:28

Les også

Mer om Arbeidsliv Arbeidsledighet

Fra andre aviser