Samtaler i stampe

Representanter for Nord-Korea og USA møttes lørdag til atomforhandlinger i Sverige. Etter noen timer var det hele over, også denne gang uten at det ble gjort konkrete fremskritt. President Donald Trump er i ferd med å mislykkes i sitt viktigste utenrikspolitiske initiativ.

For femten måneder siden møtte Trump Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i Singapore. Det var et historisk møte som ga håp om fred og atomnedrustning på den koreanske halvøy. Kanskje kunne Trump lykkes der alle hans forgjengere hadde feilet? Dessverre er ikke forventningene blitt innfridd. Nord-Korea fortsetter sitt atomprogram og tester stadig nye og avanserte rakettvåpen. Onsdag avfyrte Nord-Korea for første gang en Pakguksong-3 rakett fra en ubåt eller en undersjøisk plattform.

I fjor sommer sa Trump at atomnedrustningen skulle starte med det første. Trump liker å fremstille seg som en mesterlig forhandler, men det er Kim Jong-un som trekker det lengste strå, hver gang de møtes. På det første toppmøtet burde Trump ha stilt en ufravikelig betingelse om at Kim stanset utviklingen av nye raketter og atomvåpen mens forhandlingene pågikk. I stedet valgte Trump å stole på Kims vage løfter. Diktatoren fikk den anerkjennelse han lenge hadde søkt, uten at det kostet ham noe.

Kim Jong-un bruker sitt atomvåpenarsenal som et pressmiddel for å få opphevet de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea. Samtidig kan ikke USA lette på sanksjonene uten at Nord-Korea viser reell vilje til nedrustning. I år har Trump og Kim møtt hverandre to ganger, til toppmøte i Hanoi i februar og i et kort møte i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea i juni. Møtet i Hanoi ble en fiasko, mens det konkrete utfallet av møtet på grensen var et løfte om å gjenoppta forhandlingene.

Lørdag møttes partene i Sverige. Nord-Korea sier at USA ikke hadde noe å tilby og at det nå er opp til amerikanerne om dialogen skal gjenopptas. Det hvite hus tolker møtet mer positivt, men utenriksminister Mike Pompeo sier at det gjenstår mye arbeid.

Diplomati er eneste farbare vei i forhold til Nord-Korea. Det er positivt at forholdet mellom Nord- og Sør Korea er blitt mer konstruktivt. Men arbeidet Pompeo omtaler burde vært gjort i forkant av det første toppmøtet mellom Kim og Trump. Et bedre forberedt toppmøte kunne ha gitt konkrete og varige resultater. Det eneste Trump så langt har å vise til et Kims vakre brev og historiske bilder fra deres møter.

