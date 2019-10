NETTHETS: – Hvem kan man stille til ansvar når man gang på gang angripes av de ansiktsløse, spør kronikkforfatteren. Foto: Roar Hagen

Slik kan vi stoppe monstrene

For en gangs skyld var en av hovedpersonene bak hetseforumet Sørlandsnyhetene ærlig. «Vi skapte et monster,» sa Nils Nilsen stolt til NRK etter å ha spredd hat og løgn i mer enn 2000 innlegg. Det norske demokratiet trenger å stoppe monstrene på internett.

STEINAR J. OLSEN, Stormberg-gründer

Jeg er fra Kristiansand. Jeg har levd godt med at apekatten Julius var første assosiasjon mange nordmenn hadde til Kristiansand. Nå er det et annet dyr – et utemmet Facebook-monster – folk nevner først når de hører hvor jeg kommer fra.

Facebooksiden Sørlandsnyhetene avgjorde valget i Kristiansand, med metoder lik de vi ser på ytterste høyreside av amerikansk politikk: Systematisk spredning av desinformasjon og konspirasjonsteorier, anonym hetsing og diskreditering av politiske motstandere, svertekampanjer for å svekke redaktørstyrte medier, falske profiler og falske «likes», og utvikling av ekkokammer ved sletting av kritiske kommentarer og ved blokkering av saklige kritikere.

Etter valget kom sannheten frem: «Vi har oppnådd det vi ville,» sa Nils Nilsen til NRK. «Vi skapte et monster. Pampeveldet ble styrtet».

Steinar J. Olsen Foto: Stormberg

Målet var altså ikke å opplyse og informere, slik de påstod før valget. De var likevel ikke et medie- og nyhetssted slik de utgav seg for å være. Det de ville var å oppnå politisk makt ved hjelp av det anonyme nettstedet, finansiert av en av Sørlandets rikeste menn, Einar Øgrey Brandsdal.

Den pengesterke agitatoren og skruppelløse politikere på jakt etter makt og betalte posisjoner lyktes. Tre av Sørlandsnyhetenes fødselshjelpere og bidragsytere sitter nå i kommunestyret for nasjonalistpartiet Demokratene og for det nystartede partiet Folkelista. Minipartiet fikk også varaordføreren i en hestehandel der eks-nasjonalister nå skal styre sammen med Rødt og SV.

For politikere, næringslivsledere, mediefolk og andre engasjerte samfunnsborgere som ble offer for løgnene, er det i dag vanskelig å finne noen å stille til ansvar om man skulle ønske det.

Vi vet om noen av de som stod bak Sørlandsnyhetene. Men vi vet ikke om alle, og heller ikke alt hva de har gjort de vi kjenner identiteten til. Det er gjemt bak Facebooks vegger og bak feighetens masker.

For de som opplevde å bli ærekrenket og utsatt for den politiske påvirkningskampanjen – de som ble kalt «jævla grådige korrupte svikere» – er dette problematisk. Hvem kan man stille til ansvar når man gang på gang angripes av de ansiktsløse? For samfunnet som helhet, er sårbarheten som nå er avdekket i den norske valgordningen enda mer skremmende. For hva skjer om man får en nasjonal Sørlandsnyhetene ved kommende stortingsvalg?

Etter min mening bedrev Sørlandsnyhetene ulovlig valgpåvirkning som gjør at Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør vurderer lovligheten av valget i Kristiansand. Dessverre tror jeg det ikke kommer til å skje, og at derfor valgresultatet i Kristiansand vil bli stående.

I så fall må vi fokusere på at Facebook og andre plattformeiere ikke gir fødselshjelp til flere monstre som får ødelegge den norske samfunnsveven. Vi må finne tiltakene som stiller de som fremsetter løgn og hat på nettet til ansvar. Vi må begrense muligheten Facebook og andre store nettaktører har til å tjene penger på å spre falske nyheter for de som vil gjøre karriere basert på hets, løgn og bedrag. Her er fire forslag som kan bidra til å løse problemene.

Lovverket bør oppdateres slik at de som bedriver sjikane, digital mobbing og netthets ikke kan gjøre det fra anonyme profiler. Som statsråd med ansvar for medier, bør Trine Skei Grande ta initiativ for å ansvarliggjøre medieplattformene og bidra til et sunnere og mer inkluderende ordskifte. Vi innbyggere trenger å vite hvem som forsøker å påvirke oss.

Dette vil ikke begrense det offentlige ordskiftet. Men det vil begrense muligheten for at de som prøver å påvirke oss med tvilsomme metoder kan gjøre det i skjul. Kravet om åpenhet bør gjelde både avsenderne og tilretteleggerne som Facebook, som tjente gode penger på Sørlandsnyhetenes spredning av løgn og mobbing.

Det bør etableres reguleringer som gjør det mulig å straffeforfølge systematisk spredning av falsk informasjon og falske nyheter. Og det bør skje i god tid før neste valg. Det er ille nok at et lokalt valg i Norges femte største by ble manipulert på denne måten, men konsekvensene vil være langt større om det får skje ved et nasjonalt valg som Stortingsvalget i 2021.

Aldri tidligere har det vært viktigere å arbeide med holdninger enn nå. Mange voksne på nett er dårlige rollemodeller for barn og unge. Derfor er det nødvendig å øke satsingen i skolen på nettvett og kritisk tenking, slik at motstandskraften til kommende generasjoner blir sterkere enn i vår egen.

Samtidig bør man vurdere å øke pressestøtten for redaktørstyrte medier, øremerket til at mer av materialet kan publiseres utenfor betalingsmurene. Hvis ikke risikerer vi et medialt klasseskille i Norge, der de som kan og vil betale får det fulle bildet, mens andre bare får tilgang til falskhetene.

Sørlandsnyhetene har vært en ulykke for Sørlandet. Håpet må være at monsterets fremvekst kan bli en vekker for politikere og for resten av landet.

Publisert: 17.10.19 kl. 07:53







