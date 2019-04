Foto: Roar Hagen

Leder

Kim vil ha rubler

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un har reist i sitt pansrede tog til Vladivostok for å møte Russlands president Vladimir Putin. Kim trenger Putins hjelp etter at forhandlingene med USA har kollapset. Toppmøtet er betydningsfullt i Kims strategi for å oppnå internasjonal anerkjennelse. Men mest av alt ønsker diktatoren seg penger.

Møtet med president Donald Trump i Hanoi i februar ble en fiasko. Avstanden mellom krav og tilbud var altfor stor. Kim hadde håpet på lettelser i de økonomiske sanksjonene mot Nord-Korea , men vendte tomhendt hjem. Det samme gjorde Trump, som sist sommer forsikret verden om at Nord-Korea raskt ville starte atomnedrustning og at landets kjernefysiske våpen ikke lenger utgjorde en trussel.

Trump har fremstilt dialogen med Kim som sin største internasjonale triumf. Men Kim har ikke skrotet ett eneste våpen og trusselen består. I forrige uke testet Nord-Korea et nytt målsøkende rakettvåpen som kan utstyres med kraftfulle stridshoder, ifølge det offisielle nyhetsbyrået KCNA. Samtidig opplyste Nord-Korea at de ikke lenger vil forhandle med USAs utenriksminister Mike Pompeo.

Kim har brukt møtene med Trump for å bryte ut av den internasjonale isolasjonen. Han har hatt fire toppmøter med Kinas president Xi Jinping og tre med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Det er imidlertid første gang Kim møter Vladimir Putin. Landene deler en grense og Sovjetunionen spilte en viktig rolle i etableringen av det kommunistiske regimet i Pyongyang.

Siden har forholdet kjølnet. Men det mislykkede toppmøtet mellom Trump og Kim i vinter ga Putin en mulighet. Der USA tar et skritt tilbake rykker Russland frem. Russland har ambisjoner om å styrke sin politiske og økonomiske innflytelse i regionen. Kina er Nord-Koreas viktigste handelspartner og beskytter, men Kim ønsker flere ben å stå på nå som forhandlingene med USA har kollapset.

Kim har skaffet seg atomvåpen. Nå ønsker han bistand og handel. Landets økonomi er i krise og det kan bli matmangel i sommer. Nordkoreanerne håper å sikre kornforsyninger fra Russland og mangedoble handelen over grensen.

Alt Kim gjør handler om å sikre kommunistregimets overlevelse. For å oppnå økonomisk utvikling trenger han lettelser i handelssanksjonene. De består inntil Nord-Korea viser vilje til atomnedrustning. Det er uklart hva Putin vil tilby Kim. Men det er verdt å minne om at Russland er bundet av vedtakene i FNs sikkerhetsråd.

