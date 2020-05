Venstrekultur

Leder

Venstre i regjering vil skrote et sentralt Venstre-forlag i en reform vi aldri ville fått uten Venstre i regjering.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) forkaster tidligere kulturminister Trine Skei Grandes (V) forutsetning om å la fylkeskommunene overta mer av ansvaret på kulturområdet.

Venstre er seg selv lik.

Det offentlig finansierte kulturlivet rundt om i norske fylker – noen med større oppgaver enn andre – vet nøyaktig hva honnørord som «meransvar» betyr i sammenhenger som dette. Da handler det om penger. Her ble regionalt kulturliv tilbudt mer lokalt selvstyre – et annet honnørord – mot at det lokale forvaltningsnivået tok en større andel av regningen.

Der hvor stat og fylke tidligere hadde splittet budsjettet i en 70/30-fordeling, hvor altså fylkeskommunen svarte for 30 prosent av kostnadene, skulle staten i henhold til Venstres nye masterplan overta det minste bidraget. Følgelig måtte fylkene belage seg på å betale mer enn dobbelt så mye som før.

I noen av region-mastodontene som Erna Solbergs regjering har kreert på Venstres befaling, har man sett nye muligheter og oppgaver for seg selv ved å overta mer av kulturansvaret. Dette bildet er ikke svart/hvitt. Det finnes også eksempler på lokalt kulturliv som har sett fordeler med større grad av selvstyre.

Den overveldende majoriteten av kulturinstitusjoner utenfor Oslo har imidlertid oppfattet Trine Skei Grandes regionale reformgrep som en potensiell forringelse og i ytterste fall en ren trussel mot egen eksistens. Flere av dem har allerede opplevd fylkeskommuner som sliter med å overholde finansieringsforpliktelsen på 30 prosent.

Selv om Skei Grande både forutsatte og garanterte øremerkede midler når staten slapp taket, er tilliten til at det blir opprettholdt inn i evigheten heller lav. Den erfaringsbaserte virkeligheten er som følger: Når fylkeskommunale budsjetter skal alderes, og det mangler penger til offentlig pålagte oppgaver som tannhelse, vei og videregående opplæring, er viljen til pragmatisme stor. Da ryker det minst nødvendige først. Det er svak tradisjon i norske fylkesting for at kultur regnes som samfunnskritisk infrastruktur. Mange mener det i festttaler, men slett ikke når det kommer til stykket.

Vi mener det var riktig av den nåværende kulturministeren å trekke forslaget. I likhet med regionreformen er dette svar på spørsmål som ikke er stilt. Regionreformen henger ikke sammen, den har spent ben for den langt mer nødvendige kommunereformen, og kulturkapitlet har fått et panisk preg av etterpåkloke politikere som har kommet på at de nye konstruksjonene også må få noen oppgaver. Som i seg selv er enda et eksempel på at alt skjedde i feil rekkefølge, og at heller ikke dette Venstre-forslaget burde blitt satt ut i live.

