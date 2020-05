LA BARNA LEKE: – Kan vi nå la barna møte en skolehverdag som gir dem lek, glede og mot til livet, spør kronikkforfatterne. Foto: Matland, Randi

La skolen etter coronaviruset bli en lek!

Når vi nå ønsker barna velkommen tilbake til skolen, har vi to valg: vi kan skynde oss å «ta igjen det tapte» eller vi kan la barna gjenerobre hverdagen på sin egen måte: gjennom lek!

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EINAR SUNDSDAL, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

MARIA ØKSNES, Institutt for lærerutdanning, NTNU

TRUDE EVENSHAUG, Institutt for pedagogikk, USN

DAG NOME, Institutt for pedagogikk, UiA

LARS LØVLIE, Institutt for pedagogikk, UiO)

Mange har den siste tiden uttrykt bekymring for at barna våre vil bli skadelidende av at skolen har vært stengt. Dette har vært uttrykt både som en spesiell bekymring for hvordan situasjonen påvirker utsatte og sårbare barn, og med en mer generell bekymring for at samfunnet nå taper verdifull humankapital.

Det siste klarest uttrykt i SSBs mye omtalte rapport Hva koster det å stenge utdanningssektoren? De er særlig bekymret for langtidseffektene av elevenes ‘tapte læring’, blant annet at skolestenkningen vil få betydning for elevenes inntekt i fremtiden. Det ser ut som det brer seg en oppfatning om at en stengt skole er tapt tid, tapt læring og tapte penger. Mange trekker derfor den slutning at skolestengningen er så alvorlig at skolene når de nå åpner, må sette alle kluter til for å kompensere for tapene. Her er ingen tid å miste.

Vi har allerede sett det som en del av oppfølgingen rundt hjemmeskolen. Lærere som jobber mer enn noensinne og sliter seg ut for å sørge for at læringstrykket opprettholdes. Kunnskapsministeren maler i en kronikk i VG med bred pensel og maner skolene til å komme tilbake til vanlig drift slik at den nåværende skolesituasjonen «i minst mulig grad ødelegger for fremtiden». Frykten for fremtiden tvinger oss til handling her og nå.

Men, og som SSB erkjenner, tapt læringstid kan ikke tas igjen ved å komprimere undervisningen og forvente større læringsutbytte på kortere tid. Likevel frykter vi at dette er linjen mange kommuner, skoler og barnehager vil legge seg på: vi må ta igjen den tapte læringen!

Dersom skolene nå legger seg på en linje der det gjelder å ta igjen det tapte, er vi redd det kan føre til mer stress enn glede å komme tilbake til skolen: lærere i barnehage og skole blir så opptatt av fremtiden at det livet barna lever her og nå kommer enda mer i skyggen enn det vanligvis gjør.

Nylig advarte barnelege Michael Yogman ved Harvard mot ideen om å ta igjen den tapte skolelæringen. Han hevder det vil virke mot sin hensikt. Fokus på å ta igjen det tapte vil bare bidra til å øke stresset barna opplever i situasjonen vi står i og ødelegge gleden ved å lære. Vi må også huske på at den uvanlige situasjonen ikke er over, selv om elevene på 1.-4. trinn er tilbake på skolen.

Mange barn, og foreldre, vil fortsatt oppleve usikkerhet og engstelse. Vi mener derfor det er en god anledning til å tenke annerledes om skolens innhold og arbeidsmåter, og å prioritere barns livskvalitet her og nå i tiden frem mot sommerferien.

Situasjonen er uvanlig og tilspisset under coronakrisen, men forskere uttrykt bekymring for de yngste barnas skolehverdag i flere år. Det er særlig høyt læringspress, skolestress og mangel på mulighet til lek som vekker bekymring.

I en oversiktsartikkel i tidsskriftet The Lancet Child and Adolescent Health (1/2017) drøftes sammenhengen mellom fri lek og barns mentale helse. Forskningsgjennomgangen viser at lek spiller en ytterst viktig rolle for at barn skal ha en sunn fysisk og psykisk utvikling. Leken kan ha en særlig viktig betydning for hvordan barn håndterer stress. Forfatterne anser det derfor viktig at foreldre og alle som arbeider med barns utdanning og helse, blir klar over lekens betydning for barn.

Lek finnes i mange former og varianter. Her handler det særlig om en bestemt form for lek, det som ofte kalles fri lek. Det er mengden og kvaliteten på den tiden barna har til å drive med lek og deres egne, selv-initierte aktiviteter som har størst betydning. Dette kan ikke leses som annet enn en oppfordring om å la barna få leke fritt i mye større grad enn de gjør. Det er en oppfordring vi gjerne vil videreformidle.

Mange er med rette stolt av den digitale innsatsen lærere, elever og foreldre har gjort de siste ukene. Når elever og lærere nå vender tilbake til skolen, kan vi velge å la teknologien og ambisjonen om å vinne tid ligge. I stedet kan vi la barnas lek få spille hovedrollen.

I den nylig utgitte boken «Let the Children Play» skriver den finske skoleforskeren Pasi Sahlberg og William Doyle at de har en drøm om at en dag, veldig snart, vil vi voksne lytte nøye til det barna forteller oss, og vi vil gi dem barndommen tilbake. De drømmer om at vi kan la barn være barn og at lærere og elever sammen kan skape fremtidens skole. En skole bygd på lek.

Den amerikanske barnelegeforeningen har de seneste årene gjort to store forskningsgjennomganger av lekens betydning for barns utvikling. De hevder at lek, i alle dens former, skaper det perfekte miljø for utdanning og utvikling, og ikke minst for sosial og emosjonell læring. Denne innsikten bør være av største betydning når skolene nå starter opp igjen, særlig fordi barn i denne krevende tiden trenger skoler som demper stress og uro. Da er leken viktig. Det samme gjelder betydningen av praktisk-estetisk arbeid og fysisk aktivitet – som ifølge forskningen lærer barna avspenning og stressreduserende ferdigheter som varer livet ut.

Når ansatte vender tilbake til skolen, har de muligheten til å tenke annerledes, og kanskje revitalisere noen tradisjonsrike pedagogiske prinsipper. Kan vi la barna få møte en skole som lar leken få større plass, der vi dropper lekser, ikke lar innholdet bestemmes for mye av skolefagene, men mer av barnas interesser?

Kan vi la barna møte en skolehverdag som gir dem lek, glede og mot til livet?

Publisert: 04.05.20 kl. 14:22

