Leder

Fotballens sprengkraft

Kulturminister Abid Raja havnet denne helgen i heftig krangel med Aps Trond Giske om fotball. Foto: Terje Bendiksby

Den store politiske diskusjonen om regjeringens smitteverntiltak måtte komme. Det har bare vært et spørsmål om tid. Det var fotballen som utløste den.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Både opposisjonen, næringslivet og storsamfunnet har sluttet lojalt opp om alle tiltak som har kommet fra regjeringen. Noe annet ville ha vært uansvarlig. Men mens opposisjonen har deltatt aktivt i utarbeidelsen av de økonomiske krisepakkene, som fordrer bevilgninger fra Stortinget, har statsminister Erna Solberg og hennes folk i liten grad involvert de andre partiene i vurderingene rundt de rene smitteverntiltakene. Her har opposisjonen i all hovedsak måttet forholde seg til den samme informasjonen som resten av samfunnet - gjennom pressekonferanser og offisielle meddelelser.

Vi vet mer

Det ble tidlig klart at regjeringens beslutninger hvilte på en blanding av faglige råd og politiske vurderinger, for eksempel i spørsmålet om å stenge skoler og barnehager. Særlig i den innledende fasen av epidemien var dette nødvendig, for å kjøpe tid. Både til å få oversikt over situasjonen, og til å forberede helsevesenet på det som kunne komme.

Nå mener regjeringen at den har kontroll. Vi har startet en gradvis og forsiktig åpning av samfunnet igjen. Det er bra. Det betyr også at vi vet mer, både om tiltakenes virkninger, og deres kostnader. Da blir det også lettere for andre å delta i diskusjonene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Aps idrettspolitiske talsperson Trond Giske ønsker at toppfotballen skal komme igang igjen. Foto: Hallgeir Vågenes

Denne helgen har vi sett en usedvanlig hissig debatt mellom kulturminister Abid Raja og Aps idrettspolitiske talsperson Trond Giske om fotball. Giske ønsker at toppfotballen kan starte opp igjen, og lener seg på Folkehelseinstituttet som har gått god for Norges fotballforbunds plan for smittevern. Giskes utspill har fått både Raja og helseminister Bent Høie til å rase. Høie har kalt Giske en “fotballbølle”, mens Raja har beskyldt Ap for “å lage partipolitisk drama”.

Barna først

Tempo og rekkefølge i den gradvise åpningen av Norge er ikke bare et spørsmål om smittevern. Det handler om politikk - også. Regjeringen må tåle kritikk. Statsråder må møte uenighet med argumenter, ikke med skjellsord.

Heller ikke Ap har denne helgen vist seg fra sin beste side. Hverken Ap-leder Jonas Gahr Støre, som rykket ut med støtte til Giske, eller Giske selv, har kunnet argumentere godt nok for hvorfor elitefotballen skal behandles annerledes enn annen idrett. Vi vil mene at det viktigste for øyeblikket er at særlig barn må få delta for fullt så snart det er smittevernfaglig forsvarlig. Dette burde være hovedsaken for alle som er opptatt av idrett akkurat nå. Det gjelder også Ap.

Publisert: 04.05.20 kl. 09:22

Les også

Fra andre aviser