Den røde pillen og panikk-knappen

Vi hamrer på den røde knappen i berettiget iver etter å bekjempe en pandemi. Det må ikke hindre oss i å se farene ved den eksplosive kombinasjonen av kunstig intelligens og persondata – og hvordan den kan endre livene våre.

TONJE HESSEN SCHEI, regissør av filmen «iHUMAN»

«Vi beundret vår egen storslagenhet da vi skapte kunstig intelligens […] En enhetlig bevissthet som skapte en hel rase av maskiner. Vi vet ikke hvem som angrep først, oss eller dem.»

Ordene tilhører karakteren Morpheus, spilt av Laurence Fishburne, i «The Matrix», sci-fi-klassikeren der en altomfattende kunstig intelligens (AI) har skapt en programmert verden som (nesten) hele menneskeheten uvitende er fanget i. Kultfilmen og filosofien bak brukes ofte som en referanse for dagens verden. Ikke fordi den er realistisk. Men fordi dystopien kan få oss til å tenke på hvor vi er på vei.

Aldri er den diskusjonen viktigere enn under kriser som nå, når terskelen for irreversible endringer er på sitt laveste.

Som filmregissør har jeg de siste femten årene utforsket forholdet mellom menneske og maskin. Under arbeidet med min siste film «iHUMAN» tilbrakte jeg fem år med menneskene som leder «AI-revolusjonen». Vi får se hvordan AI er i telefonene og maskinene våre, driver samfunnets definerende systemer, og visstnok kan løse menneskehetens største problemer som klimakrise, fattigdom og sykdom.

Vi ser også hvordan en stadig større del av livene våre – enten du deler ditt femtende isbad på Facebook, binger Netflix-dramaer eller shopper på nett – medieres av algoritmer. Som NRK har vist i de siste ukers viktige personvernføljetong, etterlater du deg store mengder digitale fotspor som kan avsløre dine mest intime personopplysninger og følelser, og predikere din fremtidige oppførsel.

Dataforskeren Michal Kosinski kaller det «The end of privacy»: «Med fremskrittene som gjøres innen kunstig intelligens og datakraft bør vi gjøre oss klare for en fremtid der personvern ikke eksisterer». AI muliggjør nye former for overvåking som ansiktsgjenkjenning og biologisk overvåkning – der puls, kroppstemperatur og andre signaler (ansiktsuttrykk!) kan gi nyttig informasjon om helsetilstanden vår.

Vel og bra når det er fastlegen din, kanskje. Men vi vet at det ikke stopper der.

Mange håper pandemien skal løses gjennom ekstreme tiltak og teknologi. Pandemibekjempelsen forsterker det vi ellers ville kalt autoritære trekk. I Kina slår de viruset ned med tilnærmet fullstendig overvåkning av befolkningen. Kunstig intelligens gir dem oversikt over spredningen, hvem som har feber og er smittet, og hvor de befinner seg.

Dette er tiltak som får den norske Smittestopp-appen til å blekne. Like fullt har Kina blitt en slags gullstandard for effektiv virusbekjempelse. Verdens teknologi-giganter har de siste tiårene vokst seg store og fått en enorm makt ved å overvåke oss i bytte mot skreddersydde tjenester. Nå har de meldt seg på i kampen om helsedataen vår. Under pandemibekjempelsen har de vært raske til å tilby sine tjenester. Som vi vet fra Facebooks og Googles inntreden i helsesektoren vil tredjepartsselskaper – som NRK tydelig demonstrerer – bruke data om deg til andre ting enn bare å bedre kundeopplevelsen din.

De fleste av oss er klare over at våre persondata i det forfatteren og forskeren Shoshana Shuboff kaller «overvåkingskapitalismen» kjøpes og selges av datameglere. Du vet kanskje ikke så mye om disse nye selskapene. Men de vet det meste om deg.

Å velge vekk overvåkingskapitalismen er så å si umulig. Men i panikken rundt coronaviruset bør vi forsikre oss om at vi ikke åpner for teknologiens dragsug. Vi bes alle om å inngå kompromisser i kampen mot Covid-19, som å ofre personvern for å spore coronaviruset. Men vi må ikke la frykten vår skape et mandat for virksomheter som tjener på vår kollektive sårbarhet. Hvor mye makt skal tech-gigantene ha over livene våre og verden rundt oss?

I filmen snakker verdens ledende AI-eksperter om «post-personvern-virkeligheten» og farene med tech-selskapenes bruk av kunstig intelligens til total overvåking og manipulasjon som går utover menneskelig myndighet. Covid-19-panikken gjør tempoet i denne utviklingen farligere og mindre gjennomtenkt.

Den israelske forfatteren og tenkeren Yuval Noah Harari advarer om hvordan lovene som vi vedtar under Covid-19 ikke bare vil endre helsevesenet, men også økonomien, politikken og kulturen vi kommer tilbake til.

«For et fritt samfunn er et virus skadelig, men ødeleggelsen av rettigheter fatalt.Det er permanente ting vi ikke får tilbake», sa supervarsler Edward Snowden i en samtale etter en iHUMAN-visning. Snowden frykter at masseovervåking som respons på pandemien vil speile de personvernfiendtlige lovene som etter 9/11 raskt ble permanente og normaliserte juridiske strukturer.

Jeg deler synet til MIT-forskeren og gründer Max Tegmark når han i filmen sier at vi ikke snakker nok om nok om farene ved kunstig intelligens: «Det krever ikke teknologisk innsikt å forstå hvordan dette vil spille ut. Det handler om at vi sammen finner ut hvilken verden vi vil leve i - og hvilken rolle vi mennesker skal ha i den».

Eller som altså Morpheus sier det i The Matrix:

«Etter dette er det ingen vei tilbake. Du tar den blå pillen - og denne historien tar slutt, du våkner opp i sengen din og kan tro hva du vil. Eller du tar den røde pillen, innser at du bor i Eventyrland og jeg viser deg hvor dypt kaninhullet er.»

Nå er det opp til oss: Den røde eller den blå pillen?

