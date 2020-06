RASISME: – Vi må være på vakt. Tørre å si fra. Og hindre at «smårasismen» vokser, skriver kronikkforfatteren. Foto: JOHN G. MABANGLO / EPA

Veien fra stygge blikk til vold er kortere enn vi aner

Bildene, historiene, sinnet og motsetningene som vi får presentert fra USA gir skremmende perspektiver på hva som kan skje dersom en gruppe blir systematisk og urettferdig undertrykket over lang tid.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ZAINEB AL-SAMARAI, vararepresentant til Stortinget og leder av Oslo Arbeidersamfunn

USA er et ganske annerledes land enn Norge, og man skal være forsiktig med å trekke paralleller. Men samtidig bør vi minne hverandre på at voldelig rasisme også har skjedd i Norge. Og vi bør lære av hva som skjer.

Til tross for at USA har vært et land bestående av ulike folkeslag i mange flere generasjoner enn Norge, er også motsetningene mellom ulike folkeslag sterkere og mer aggressive enn hos oss. Det skyldes selvsagt den helt spesielle historien bak hvordan svarte ble hentet til landet som slaver og utnyttet på det mest umenneskelige.

Og det skyldes at kampen for likeverd er blitt motarbeidet helt inn i våre dager både fra synlige white supremacy-miljøer og andre som har sett seg tjent med det.

I tillegg har man et økonomisk system som bidrar til å sementere økonomiske ulikheter, og et rettsvesen som tilsynelatende forskjellsbehandler basert på etnisitet.

Zaineb al-Samarai. Foto: Sturlason

Vi ser på, vi fordømmer, og vi rister på hodet over amerikanerne. Men samtidig lukker vi øynene for det som skjer i vårt eget land. I helga minnet Klassekampen oss alle på hvem offeret Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var, og om hvilken rasisme hun ble utsatt for i forkant av å bli drept av sin egen stebror. Etter 22. juli, der 77 mennesker ble drept av en mann med rasistisk motiv, tok vi aldri et ordentlig oppgjør med tankegodset som gjorde handlingen mulig. Vi minnes Benjamin Hermansen, men nazister går fremdeles i våre gater.

Vi trenger ikke noe Ku Klux Klan, attentater mot borgerrettighetsforkjempere, eller tilfeldige drap begått av politifolk, eller en president som bevisst nører opp under fordommer, før vi roper varsko. Vi trenger heller ikke flere høyreekstreme terrorister før vi innser realitetene. Vi må innse at vi alle har et ansvar for å bidra til et klima hvor intoleranse og rasisme ikke får gro og spre seg. Alle som har ment at ord fra politikere ikke betyr noe, må nå se hvordan presidentens ord i USA er med på å piske opp stemningen. Ansvar for vold ligger hos dem som utøver det, men det er liten tvil om at han hauser opp stemningen og legitimerer rasisme.

Rasisme begynner i det små. Det begynner med blikk og små kommentarer, det begynner med små handlinger, det begynner med små ubegrunnede fordommer, det begynner med «jeg er ikke rasist, men». Noen ganger tar det brå vendinger. Noen ganger blir de små ordene og de stygge blikkene til fysiske handlinger. Man blir slått, dyttet og spyttet på.

Og ser vi på USA der det har vært et flerkulturelt samfunn i mange generasjoner, må vi spørre oss hvilken utvikling vi vil ha i Norge. Hvordan blir det i Norge når de neste generasjoner vokser opp? Vokser vi opp side ved side, eller vil klasseskillet og raseskillet bli et problem også her?

Jeg vil ikke vente til jeg blir eldre med å finne det ut. Jeg vil at vi skal jobbe for å få stoppet det nå. Og da må vi alle sammen bidra. Være på vakt. Tørre å si fra. Og hindre at «smårasismen» vokser og blir grobunn for den voldelige rasismen.

Noen etniske norske vil kanskje riste på hodet og nekte for at denne formen for rasisme eksisterer i Norge. Det er kanskje ikke så rart, for det er vanskelig å oppdage den urettferdigheten som ikke rammer en selv. For er vi så kortsiktige og egoistiske at vi tenker at dette ikke er et problem, fordi det faktisk ikke rammer deg personlig. Men still deg selv spørsmålet; ville du ha byttet ditt liv mot livet til en 17 år gammel gutt med minoritetsbakgrunn fra Holmlia? Og hvis nei – hvorfor ikke? Nei, kanskje det ikke høres som attraktivt ut å vokse opp som minoritet allikevel.

For det som starter med stygge blikk, og kommentarer bak ryggen din, kan fort vokse til å bli voldelig og endog dødelig rasisme. Hvis vi aksepterer det, er vi stilltiende på vei i gal retning.

Publisert: 05.06.20 kl. 09:04

