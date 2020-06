MORIA-BARNA: – Løsningen regjeringspartiene kom med viser bare hvor trist det er når symbolpolitikk og politisk spill får råde, skriver Frps Jon Engen-Helgheim. Foto: Helge Mikalsen

Den hjerterå symbolpolitikken

Vi så det komme lenge. Det var bare et spørsmål om tid før Høyre også ga etter for presset fra aktivister og organisasjoner. Det kreves nemlig solid ryggrad å stå for fornuftige og faktabaserte standpunkt når følelsene tar overhånd. Slik ryggrad har ikke Høyre.

JON ENGEN-HELGHEIM, stortingsrepresentant (H)

Arbeiderpartet og Høyre er landets største partier og det bør dermed forventes at de opptrer ansvarlig. Begge partiene inntok også tidlig en ansvarlig og fornuftig rolle i spørsmålet om Norge skulle hente asylsøkere fra Hellas.

De forholdt seg til åpenbare fakta og var klare på at det ikke er aktuelt å hente asylsøkere fra Moria. Dette er det svært gode grunner til. Asylsøkerne som havner i Hellas er som regel lokket og lurt av kyniske menneskesmuglere. Så raskt det signaliseres at Europa åpner for å hente, vil enda flere bli lokket og lurt ut på den livsfarlige reisen og flere vil ende opp i lidelse og nød. Å hente asylsøkere vil dermed gjøre vondt verre.

Slike ting tar ikke aktivister og organisasjoner hensyn til når de krever evakuering fra Moria. De spiller på folks følelser og gjør det de kan for å stemple en ansvarlig og faktabasert debatt, som kald og usolidarisk. Slikt kan være ubehagelig og vanskelig å stå imot.

Som forventet var Arbeiderpartiet det første partiet som bukket under for presset. Dette har blitt et fast mønster i Ap under Jonas Gahr Støres ledelse. Ap har forsøkt å markedsføre at de vil satse på kvoteflyktninger fremfor asylsøkere. Dette fordi asylordningen er urettferdig og leder store menneskemengder ut på farlige forsøk på å nå Europa. Likevel landet partiet på at de vil hente 500 asylsøkere fra Hellas.

For å kamuflere det totale knefallet for SV-fløyen i partiet, forsøkte de å kalle det kvoteflyktninger. Men i Hellas er det bare asylsøkere med uavklart og tvilsomt beskyttelsesbehov, ingen kvoteflyktninger. Det er dermed asylsøkere de har bestemt seg for å hente, men det tør de ikke være ærlige om.

Høyre klarte å stå imot noen uker lenger. Men når de først ga etter, ble det på den verst tenkelige måten. Løsningen regjeringspartiene kom med viser bare hvor trist det er når symbolpolitikk og politisk spill får råde. For KrF og Venstre spiller det ingen rolle hva slags effekt tiltakene har, det eneste som betyr noe er at de kan si at noen skal hentes og at dørene skal åpnes. Dette ga Høyre etter for. Regjeringen skal nå ta hjelpen fra personer som desperat trenger det, og gi det til asylsøkere med et tvilsomt beskyttelsesbehov. Regjeringen skal nemlig hente en kvoteflyktning mindre for hver asylsøker de henter.

Jeg kan ikke annet enn å slå ut med armene og spørre: Hva i himmelens navn er poenget?

Ingen flere mennesker skal få hjelp, det eneste grepet som gjøres er å bytte ut de som virkelig trenger det, med noen som har et svært tvilsomt beskyttelsesbehov. Det er helt riktig at de som er i Hellas ikke har det bra i leirene, men de som nå skal fratas alle muligheter har det akkurat like ille i leirene de sitter i. Den eneste forskjellen er beskyttelsesbehovet.

Man kan mene mye om å bosette kvoteflyktninger. Vi i Frp mener det hadde vært langt bedre å hjelpe langt flere i nærområdene. Men kvoteflyktninger er i alle fall personer vi vet har et beskyttelsesbehov. Av de enslige mindreårige asylsøkerne som er i Hellas, er rundt 70 prosent fra Afghanistan og Pakistan – og hele 90 prosent av disse er gutter eller unge menn.

Afghanistan er verdens verste land å bo i for unge jenter, likevel er det stort sett bare unge menn som søker asyl. Det lyser lang vei at disse egentlig ikke har noe beskyttelsesbehov, men at de er sendt ut av familien for å sende penger tilbake og legge til rette for familiegjenforening.

Høyres manglende ryggrad fører nå til at flere unge menn sendes ut på farlige reiser og kvoteflyktninger med et desperat behov skal miste hjelpen. Jeg håper de er stolte av seg selv.

Publisert: 04.06.20

