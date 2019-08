POSITIVE: Hansmark og Sæbbe, unge Venstre.

Vi må lytte til folkekravet fra nord

Endelig har Nord-Norgebanen den siste tiden blitt løftet opp på den politiske dagsordenen, og i en tid hvor klimaproblematikken er nødt til å bli tatt på alvor kunne ikke timingen vært bedre. Foran oss ligger en gyllen mulighet til å redusere utslipp, knytte landet tettere sammen og til å sende Norge inn i framtiden.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre og Viljar Sæbbe, medlem i Unge Venstre.

Vi har elleve år på oss til å halvere norske klimagassutslipp, og dersom målene skal nås er Norge nødt til å få 50% av langtransporten i dag over på bane eller sjø innen 2050. Igjen viser Nord-Norgebanen seg som en strålende løsning. Hvis vi klarer å transportere både varer og mennesker klimavennlig og ikke fossilt er vi på god vei mot klimamålene våre. Det er likevel ikke bare flytrafikken som hadde opplevd store endringer dersom jernbanen strekkes lenger nord.

Nord-Norgebanen gir oss i tillegg muligheten til å drastisk redusere godstransporten langs nordnorske veier, noe som fører til mindre CO2-utslipp blant vogntog, færre kollisjonsulykker og at veiene i nord opplever mindre slitasje. Unge Venstre mener at tiden for de store veiutbyggingene er forbi. Vi skal ikke bygge firefelts motorveier for å ta Norge inn i fremtiden – vi må bygge jernbane og satse på kollektivtransport.

les også 100 000 grunner til å bygge Nord-Norgebanen

I stedet for å prioritere svindyre og unødvendige ferjefri E39 mener Unge Venstre at man heller skal bygge Nord-Norgebanen. Investeringen ville vist at regjeringen for alvor lytter til Nord-Norge, men ikke minst er investeringen nødvendig skal Norge være i stand til å håndtere den enorme veksten i sjømatnæringen som i størst grad vil synliggjøres i nord. Meningsmålinger gjort av avisa Nordlys viser at det er et rungende flertall for å bygge banen i landsdelen, hvor tre av fire velgere i de tre nordligste fylkene er for en utbygging.

Det dummeste partiene i landet nå kan gjøre er å lukke øynene og holde for ørene. De som kjenner nordlendinger vet at de ikke gir seg før de blir hørt, og akkurat dette har Unge Venstre innsett for lenge siden. Allerede i fjorårets politiske plattform vedtok partiet at vi er for å bygge Nord-Norgebanen. Også Venstre støtter en jernbane i nord, noe sentralstyret bekreftet senest forrige uke. Vi er begge stolt av å være med i et ungdoms- og moderparti som ser og lytter til Nord-Norge, og håper samtidig at flere av landets partier følger etter slik at drømmen om en jernbane lenger nord kan realiseres så fort som overhode mulig.

Publisert: 16.08.19 kl. 09:37

