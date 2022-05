Kommentar

Dette burde Trygve sagt

Av Astrid Meland

GIKK IKKE SÅ BRA: Finansministerens regnestykke for folk flest i 2022 lovet økte inntekter. Det ser derimot ut til å bli litt røffere tider fremover.

Det er dumt å love bedre tider når de blir dårligere.

Finansministeren presenterte her om dagen et regnestykke som lokker med mer penger i lommeboken i 2022 for folk flest. Det har ikke overraskende fått hard kritikk.

For borte i Vedums matkasse, viste det seg, har de sett for seg at nordmenn flest spiser billig skanksuppe og kålrabi.

De har i alle fall regnet med at vi skal bruke mindre penger på mat og drivstoff enn statens egne eksperter mener folk bruker. De glemte også å regne med at alt går opp i pris. Og tenkte at folk ikke skulle bruke så mye på strøm.

Slik fikk de det til å se ut som nordmenn flest får fetere lommebøker og de dårlige tidene bare er en luftspeiling.

Det vil være å dra det langt å sammenligne Vedum med ansatte innen Saddams PR-maskineri i Irak.

Men fortellingen hans minnet meg om en gammel historie fra det kommunistiske, fyringstomme Romania hvor værmelderne meldte mildvær og folk åpnet vinduet og fikk istapper i skjegget.

Det er dumt å love folk bedre tider, når det i virkeligheten ser ut til å bli litt røft for mange fremover.

Både drivstoffprisene og strømprisene har gått opp dramatisk, renten skal videre opp og det ligger an til at matprisene vil gå opp i midten av året.

Da er det lurt for en finansminister å forberede oss på det.

Vedum kunne snakket om at det er krig i Europa og forklart at den har vært med på å øke prisene på ting som gjødsel, mat, olje og strøm.

Han burde også sagt at dette kan bli mye verre om gassleveransene fra Russland stanser.

Det er ikke bare en teoretisk sjanse for at det skjer. Det betyr i tilfelle svært høye kraftpriser. Og fare for norske bedrifter, fordi vi får nedturer hos våre handelspartnere.

Finansdepartementets regnestykke illustrerer et bredere poeng. Når de regner på hva som er bra og ikke for Norge, kan de få omtrent det resultatet de vil. Det kommer an på forutsetningene de legger inn i regnestykket.

Og her la de inn at folk flest har lavere utgifter enn de i virkeligheten har.

Kanskje skjedde det fordi noen bestemte på forhånd at regnestykket skulle gå i pluss.

Eller fordi de ble forblindet av at det tross alt går bra med Norge AS.

Kvartalsresultatene hamrer inn, og viser rekorder i selskap etter selskap. Kunstgjødsel, kraft, aluminium og fisk, alt Norge bugner over av, vil verden ha til rekordpriser.

De ekstremt høye inntektene fra olje og gass sendes til oljefondet. Men også det har vi forsynt oss godt av i det siste.

I Storbritannia derimot sier et anslag at 40 prosent av husholdningene ligger an til å oppleve «energifattigdom» i år. I Midtøsten er det fare for matmangel og opprør om melprisene blir for høye.

Norge har derimot råd til å kompensere for strøm og til å betale for dyrere mat som vi importerer.

Men siden vi deltar i et internasjonalt marked, merker også nordmenn prisøkningene.

Og for en god del betyr det tøffe tider.

Da gjelder det å fordele Norges rikdom mest mulig rettferdig.

Og der kan vel Vedum få til noe.

Men han tenkte at han var folk flest da han snakket om at vi får tykkere lommebøker.

Det er ikke folk flest som får det. Det er finansministeren.