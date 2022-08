RYDD I VENNELISTA: – Jeg hører til dem som forsvarer Marins rett til å ha det gøy, men jeg mener også at en opprydding i vennegjengen hadde vært på sin plass, skriver Sanna Sarromaa.

Skaff deg en hund, Sanna Marin!

Ja da, en statsminister skal kunne feste, men en statsminister må velge nøye hvem hun fester med. Jonas Gahr Støre går heller ikke på grisefylla med Sophie Elise.

SANNA SARROMAA, finne, feminist og forfatter

Jeg pleier å ringe min bror når jeg trenger folkedypets analyse av den finske politiske situasjonen. Som en middelaldrende finsk mann og en pragmatisk sivilingeniør, uten partitilhørighet eller sterk ideologisk overbevisning, er han mitt sannhetsvitne på folkets puls i hjemlandet.

«Dette er enkelt», sa broren min. «Folk på venstresiden mener at Sanna Marin skal feste i vei. Folk på høyresiden mener at hele landet er blitt satt i fare av at hun gjør det.»

Jeg kjenner tankegangen fra min tid i politikken – man ser de ideologiske motstanderne med andre briller enn man ser sine egne. Politikk er intellektuelt uærlig slik sett. Man søker ikke et balansert syn, men man forsøker å fremstille og selge den riktige historien, ens egen.

Marin har forsvart sin rett til å feste. Hun snakket om glede og lys som motvekt til det harde arbeidet også i sin tale på torget i min hjemby Lahti på onsdag. Hun har ikke latt være å gjøre en eneste arbeidsoppgave, sa hun. Hun skulle fortsette å ta hånd om jobben sin.

Marin var likevel lei seg for at videoen og bildet havnet i offentligheten. Hun skulle ta lærdom av dette. Hun forstår selv at ikke alt hun har gjort, har vært like bra.

Jeg hører til dem som forsvarer Marins rett til å ha det gøy, men jeg mener også at en opprydding i vennegjengen hadde vært på sin plass. En ekte venn forstår hva som er privat.

Vi må heller ikke glemme at en leder blir rikelig kompensert for å måtte stå alene på toppen. Hvis hoffet rundt ikke oppfører seg, må man kutte ned på antallet. Det er kanskje trist, men det maktens pris.

Jonas Gahr Støre går heller ikke på grisefylla med Sophie Elise – og det skal vi være glade for.

Det er mange, også her i Norge, som har himlet med øynene og lurt på hvorfor Marins fest i det hele tatt ble en nyhet.

Det er fordi Marin er statsminister. Det hører til et fritt samfunn at man skal kunne diskutere en slik institusjon som en statsminister er. Hva er normene som styrer denne institusjonen?

Å drøfte det er både folkets rett og medienes forbaskede plikt. Vi vet altfor godt hvordan det er i de samfunn der man ikke kan snakke om det landets ledere gjør.

LEGENDARISK: Urho Kekkonen var president i Finland fra 1956 til 1981.

I Finland behøver man ikke å gå lenger tilbake enn til min barndoms allmektige Kekkonen for å få en kontrast til dagens mediebilde. Kekkonen festet og drakk, og tok badstue både med politikere og kunstnere.

Men Kekkonen kritiserte man nesten ikke i mediene, for han var Kekkonen – liksom den eneste som kunne sikre et trygt og godt forhold til Sovjet. Slik var Finland i skyggen av Sovjet, under det som ble kalt finlandiseringen.

En statsminister, akkurat som alle andre, trenger fritid. Da kan man danse, feste og ha det gøy. Vi kommer likevel ikke utenom det faktum at en statsminister har en meget ansvarsfull jobb. Hun må kunne håndtere ekstremt vanskelige situasjoner, som nasjonale kriser, på kort varsel.

Derfor er man som statsminister under lupen på en annen måte. Noe annet hadde vært rart.

Det er altså ikke feil at mediene har skrevet om Marins festing. Det er ikke en ikke-sak. At pressen skriver om dansefilmer og puppebilder, er sunt. Det er jo derfor vi har en presse i et liberalt demokrati. Media skal fungere som en vakthund – og ingen liker å bli avslørt.

Men man kan likevel spørre hva som er problemet. Er det alkoholen eller er det dansen – eller er det kombinasjonen? Marin er verken den første eller den siste statsministeren som drikker alkohol.

Er det at hun danser og drikker på en kvinnelig måte som er problemet? Hva hvis det hadde blitt lekket en filmsnutt av en gubbestatsminister som bøtter ned konjakk?

Marin har selv sagt at hun ønsker å riste liv i statsministerinstitusjonen. Hun har ønsket å være statsminister på en annen måte enn sine forgjengere. Det har vært etterlengtet i manges øyne.

Finske statsministere har i all hovedsak vært finske menn – litt treige og gubbete. Ja, dere vet hvordan finske menn er. Blant dem har Marin vært en frisk bris, men likevel en politisk tungvekter.

Nå har man drøftet, både i mediene og blant folk, om ikke Marin har tatt ristingen et hakk for langt. Å diskutere det er helt legitimt. En minister er en minister også når ministeren er på ferie – og en statsminister er en institusjon også når hun fester.

Sanna Marin har vært den finske statsministeren siden 2019. Hun er den tredje kvinnelige statsministeren i Finland og den yngste statsministeren noensinne. Hun var verdens yngste leder for en stat da hun ble statsminister som 34-åring.

Marin ble imidlertid ikke statsminister som valgvinner, men etter en splittelse i regjeringen. Hun erstattet Antti Rinne som måtte gå av på grunn av interne stridigheter etter en streik i det finske postvesenet.

Sanna Marin er en fascinerende og beundringsverdig figur. Hun har tatt verden med storm og satt Finland på kartet, som det tåpelig heter. Hun har vært på forsiden i Time Magazine, hun har blitt intervjuet i Vogue og hun har stilt opp i et dristig motebilde i finske Trendi uten skjorte under blazeren.

Og som gjentatt til det kjedsommelige: Hun er vegetarianer som vokste opp i en regnbuefamilie da moren hennes etter skilsmissen fant seg en kvinnelig samboer. Faren til Marin var, på lik linje med min far og mange finske fedre, en alkoholiker.

Marin har klart å samle den finske venstresiden på en måte som de mer konservative og gubbete sosialdemokratiske partiledere før henne ikke har klart. Paavo Lipponen og Antti Rinne, begge tidligere statsministere og sidrumpa eldre menn, fikk aldri noen særlig støtte fra folk utenfor partiet sitt.

I de siste årene har det virket som alle venstresidens rødgrønne står samlet bak Marin.

STILIKON: Sanna Marin – her sammen med Sveriges statsminister Magdalena Andersson i april i år, rett før de to landene annonserte hver sine søknader om Nato-medlemskap.

Det er fristende å trekke paralleller til slike figurer som statsminister Jacinda Ardern i New Zealand og demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez i USA. Begge er freshe, kvinnelige ansikter for den nye liberale venstresiden. De har klart å få nye tilhengere til den venstreliberale bevegelsen, men de vekker også avsky blant konservative menn.

Men selv med bred støtte i befolkningen har Marin neppe råd til flere dansesnutter. Det gjelder å renske blant sine egne.

Modeller og influencere er kanskje ikke de folkene en statsminister er tjent med å feste med.

Tidligere president i USA, Harry S. Truman, skal visstnok ha sagt: «Hvis du vil ha venner i Washington, skaff deg en hund.» Det vil trolig være det smarteste for Marin fremover.

Og den egentlige testen på Marins popularitet kommer først neste år. Da er det nemlig valg.