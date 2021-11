Kommentar

Voldsalarmen uler igjen!

Av Leif Welhaven

Pandemien parkerte kampen mot fotballvolden. Nå må løfter følges opp med håndfast handling.

26. februar 2020 var en merkedag for tryggheten i norsk fotball.

Endelig ble det presentert en helhetlig plan for å bekjempe vold og trusler, som blant annet innebar å automatisk koble inn politiet ved alvorlige hendelser.

Engasjementet var høyt i Colosseum-salen på Ullevaal den vinterdagen.

Da visste ingen av oss hva som ville ramme norsk idrett få dager senere, selv om vi vasket hender og hadde hørt om et skummelt virus fra øst.

Lederen av Oslo fotballdommerlaug, Henrik Skjevestad, mener at voldsproblemene er verre enn noen gang.

Fotballen ble lammet og breddefotballen fikk lide lengst. Hovedfokuset ble veien tilbake og bekjempelse av frafall.

Men nå er det på skyhøy tid å løfte problematikken rundt vold og trusler på nytt.

Fotballen har fått rulle en stund igjen. Erfaringene etter pandemien underbygger det hvor viktig det er at skruen faktisk strammes skikkelig,

Også utenfor møterommene.

Fotballen må på nytt skjerpe kampen mot vold.

Historien om kampen mellom Klemetsrud og Haslum er dessverre et skremmende eksempel:

En assistentdommer skal ha blitt truffet av en flaske som ble kastet fra lagbenkområdet. Politiet ble tilkalt som følge av det dommerne oppfattet som trusler, og kamprapporten beskriver en atmosfære vi ikke skal ha noe av.

Enda mer alvorlig blir situasjonen av at det åpenbart ikke er en enkelthendelse. Dommere føler seg utrygge, to år etter at det virkelig ble slått alarm om hva kampledere og andre utsettes for.

Den gangen hadde VG en større artikkelserie, der det ble rullet opp rystende historier om voldsepisoder i norsk fotball.

Det bør opprøre ledelsen på Ullevaal stadion å høre beskrivelsen fra lederen av Oslo dommerlaug, en organisasjon for nærmere 150 dommere i kretsen.

Lederens opplevelse er at situasjonen er verre enn noen gang, og han uttrykker bekymring for dommerstanden.

Forbundet har fått på plass et grundig system for kartlegging, og tiden vil vise hvordan utviklingen er på makroplan.

Men voldsproblemene i Oslo er uansett urovekkende. Det underbygger hvor viktig det er med en konsekvent linje der overtramp får tilstrekkelig strenge konsekvenser.

Det tok tid før alvoret sank skikkelig inn i 2019, men til slutt ble det lovet gode grep. Før den tid hadde ikke NFF tatt initiativ til å anmelde en eneste sak de hadde hatt på bordet siden 2010.

Tiltakspakken som til slutt kom fra Norges Fotballforbund, inneholder følgende hovedpunkter:

NFF skal som organisasjon politianmelde alle volds- og trusselsaker som er så alvorlige at de fører til tre måneders utestengelse eller mer.

De interne straffene skjerpes.

Utvikling og omfang skal oppsummeres årlig.

Fortsatt er fotballens lavere divisjoner i en tidlig fase etter gjenåpningen, og vi skal vokte oss vel for å trekke for bastante konklusjoner.

Men det fremstår hevet over tvil at kampen mot vold og trusler må høyt på agendaen igjen. Av mange grunner.

En av de viktigste handler om trygghet for dommere.