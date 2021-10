FORTVILT ROP: – Lillebror har vært tvangsinnlagt flere ganger tidligere. Men færre ganger de siste årene. I 2017 ble terskelen for å tvangsinnlegge høyere. Politidirektøren mener lovendringen har gjort samfunnet mer utrygt, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Min lillebror kan bli den neste som dreper

Da vi varslet psykiatrien om at vi fryktet for våre liv, ble informasjonen raskt delt med han som utgjorde faren, nemlig min egen lillebror. Nå har familien bestemt seg for å slutte å varsle.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

STOREBROR

Tidligere i høst ble min lillebror nok en gang fremstilt for tvangsinnleggelse på psykiatrisk legevakt i en by i Norge. Årsaken var en bekymringsmelding fra husverten. Min lillebror ble deretter kjørt til akuttmottaket på et psykiatrisk sykehus hvor han ble diagnostisert som psykotisk. Der ble han natten over. Dagen etter ble han utskrevet.

I et forsøk på å omgjøre beslutningen ringte familien inn bekymringsmeldinger til legevakten og akuttmottaket ved det psykiatriske sykehuset han overnattet ved. Vi var livredde. Vi mente vi var i livsfare, og kunne få skylden for at lillebror var brakt inn. Husverten var i livsfare fordi det var han som slo alarm. Og min lillebror var i livsfare fordi han kanskje ikke orket mer etter å ha blitt sviktet av alle rundt seg.

I oktober fikk min lillebror tilgang til journalene fra legevakten og akuttmottaket. Det er regelen at han kan det, nemlig. Der sto det loggført at familien og husvert hadde slått alarm. I journalen sto alle mulige detaljer som jeg hadde gitt, alle tenkelige detaljer om forverringen de siste månedene. Blant annet at han frykter at noen vil forgifte ham. At noen er etter ham. Det sto også skrevet i journalen at vi i familien er livredde. Livredde for oss selv og livredde for lillebror.

Alt dette hadde altså blitt sendt rett til lillebror i etterkant. Vi fikk vite dette fordi lillebror sendte journalene videre til moren vår på e-post. Siden har ingen av oss sett ham. Akkurat nå vet vi ikke hvor han er. Han ble kastet ut av husverten like etter den korte innleggelsen.

Lillebror har vært syk lenge. Tidlig diagnostisert som både schizofren og paranoid. I gode stunder kan han tøyse med at «noen» alltid passer på ham. I dårlige stunder frykter han altså at noen forgifter ham. Noen ganger mener han at det er jeg står bak. Noen ganger er det kollegaer på tilrettelagte arbeidsplasser som han har prøvd noen få ganger. Tiltak og oppfølging blir som regel avbrutt av ham selv, fordi han mistenker at «noen» skal ta ham. Heldigvis er ikke disse «noen» min mor og øvrig familie. Ikke ennå.

I orienteringsbrevet i forbindelse med utskrivingen til broren min står det at det ikke er lagt opp til noen videre oppfølging. «Dersom du opplever en forverring kan du ta kontakt med fastlegen din på dagtid», står det.

Lillebror har vært tvangsinnlagt flere ganger tidligere. Men færre ganger de siste årene. I 2017 ble terskelen for å tvangsinnlegge høyere. Nå krever man at de som skal tvangsinnlegges mangler såkalt samtykkekompetanse. Altså at lillebror skal være ute av stand til å gå med på frivillig innleggelse eller å nekte for innleggelse. Min bror klarer på få sekunder å overbevise om at han i alle fall har litt selvkontroll. Derfor ble han ikke tvangsinnlagt denne gangen.

I mellomtiden ser vi i mediene at politiet roper varsko om en markant økning i psykiatri-oppdrag. Politidirektøren mener lovendringen har gjort samfunnet mer utrygt. Også Norsk psykiatrisk forening sier til VG at de deler bekymringen – at konsekvensen blir at syke må bli sykere før de får hjelp, og at de skrives ut for fort.

Det er ikke færre tvangsinnleggelser nå enn før lovendringen i 2017 – det har i stedet økt noe. Norsk psykiatrisk forening mener det er flere kortere innleggelser, der folk er sykere når de legges inn. Som min bror. Som stadig blir verre.

Den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun vil sette en stopper for nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien og starte evaluering av lovendringen fra 2017, som hevet terskelen for bruk av tvang.

En ny endring må også inkludere vern og anonymitet for varslere. Vern og anonymitet for pårørende som tør å si ifra, be om hjelp og advare.

I mellomtiden går min lillebror løs. Min lillebror kan bli den neste som dreper i en by i Norge. Hver gang vi leser om en menneskelig tikkende bombe som har gått løs i en norsk by, så frykter vi at det er min bror.

Og vi i familien, som er de eneste som får regelmessig innsikt i min brors forverring, vi har bestemt oss for å slutte å ringe inn bekymringsmeldinger. Så lenge disse bekymringsmeldingene umiddelbart blir delt med lillebror, så kan vi i alle fall redde våre egne liv på å la være å varsle.

For alle dere andre der ute, så får dere regne dette innlegget som en advarsel om at min bror går løs der ute et sted.

– –

VG kjenner identiteten til storebroren, og har sett journalføring fra legevakt og sykehus som disse har delt med lillebroren.