Varselklokkene ringer for Biden

Av Per Olav Ødegård

NEDTUR: Joe og Jill Biden har vært i Roma og Glasgow, men hjemme ventet et politisk nederlag.

Joe Biden er blitt upopulær. Det bidro sterkt til at demokratene tapte guvernørvalget i Virginia.

På denne dag for ett år siden vant Biden lett presidentvalget i Virginia, ti prosent foran Donald Trump.

I natt vant en politisk nykommer i det republikanske parti, finansmannen Glenn Youngkin, over den tidligere demokratiske guvernøren Terry McAuliffe.

Hvorfor bry seg med valgresultatet i en enkelt delstat? Fordi både demokrater og republikanere har noe å lære av Youngkins valgseier.

For republikanerne viser den en vei mot seier i Kongressvalgene neste år. For demokratene viser nederlaget hvor skadelig den interne partistriden er.

For Joe Biden bør resultatet tjene som en vekker.

For Trump er Youngkins seier en stor oppmuntring. Sannsynligheten for at Trump blir presidentkandidat i 2024 er ytterligere styrket.

President Joe Biden, førstedame Jill Biden og visepresident Kamala Harris drev alle valgkamp for McAuliffe, uten at det hjalp. Trump reiste ikke til Virginia i valgkampen, men han sendte sterke støtteerklæringer til Youngkin.

Det finnes selvsagt flere forklaringer på at McAuliffe tapte enn kun at Biden er blitt mindre populær. Men han ble trukket ned av en synkende oppslutningen om både Biden og demokratene.

På nettstedet FiveThirtyEights gjennomsnitt av meningsmålinger er bare 42,8 prosent fornøyd med Joe Biden innsats som president. Siden Gerald Ford i 1974 er det bare Donald Trump som har hatt lavere oppslutning, på dette tidspunkt i deres presidenttid.

Noe av misnøyen skyldes at Biden ennå ikke har klart å få vedtatt sine store reformplaner i Kongressen, på grunn av intern strid i eget parti.

Andre årsaker er at USA fortsatt befinner seg i pandemiens skygge og at velgerne frykter for sin personlige økonomi på grunn av at mange varer og tjenester er blitt dyrere.

Men det forklarer ikke alene hvorfor demokratene tapte denne skansen.

VANT I NATT: Youngkin vant fordi han klarte å samle både tilhengere av Trump og republikanske velgere som er kritiske til den tidligere presidenten, skriver VGs kommentator i dag.

Tidlig i valgkampen ledet McAuliffe klart og Youngkins økonomiske budskap ga ham ingen opptur. Da Youngkin i stedet fokuserte på de offentlige skolene ble det fart på sakene.

Han tok til orde for at foreldrene må ha større påvirkning på innholdet i undervisningen, og han vil forby såkalt «kritisk raseteori» i skolene. Dette er et begrep som blant annet omhandler systematisk rasisme i samfunnet.

Det hjalp ikke at McAuliffe sa at dette ikke var en del av pensum. Og det gjorde vondt verre da han sa at foreldrene ikke burde fortelle skolene hva de skulle lære elevene.

Youngkin brukte dette sitatet mot McAuliffe i valgkampen, og slik tapte McAuliffe de samme forstedene som Biden vant for ett år siden. Youngkin vant et slag i den kulturkrigen som pågår i USA. Den vil prege også mellomvalgene neste år.

Youngkin vant fordi han klarte å samle både tilhengere av Trump og republikanske velgere som er kritiske til den tidligere presidenten. Han klarte å fremstå som en annerledes politiker enn Trump, samtidig som han mener mye av det samme.

Ikke minst klarte Youngkin å mobilisere ved å skape entusiasme blant velgere på høyresiden. Blant demokratene var det mer frustrasjon over manglende resultater i Washington, D.C.

Tidligere dominerte republikanerne det politiske liv i Virginia. Men i senere tid har Virginia gått fra rødt til blått, slik partiene fargelegges i USA. Nå har Glenn Youngkin igjen endret delstatens farge, for første gang siden 2009.

Det er ett år til de viktige mellomvalgene til Senatet og Representantenes hus. Da kan maktbalansen vippe i republikansk favør. Hvis da ikke demokratene innen den tid gjenvinner balansen og leverer politiske resultater.

Da kan også flere blir fornøyd med den jobben Biden gjør som president.

Ett år er lang tid i politikken. Men akkurat nå er republikanerne på offensiven. De har nettopp vunnet en stor pris.