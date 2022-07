Kommentar

Bondeopprør mot eliten

TRAKTOR-BLOKKADE: Bønder kom i traktorene sine og blokkerte motorveiene inn mot byen Hapert i Nederland tidligere denne måneden.

Nederlandske bønder sørget nylig for tomme butikkhyller, sperret veiene med sine traktorer og sprayet kumøkk på offentlige bygg. Da de ble oppdaget av Fox News-programleder Tucker Carlson, tok det helt av.

Det hele startet med at den nederlandske regjeringen i slutten av juni påla bøndene å halvere nitrogenutslippene sine innen 2030.

Det ble det bråk av, i det lille, men tett befolkede landet som er Europas største produsent av kjøtt, og verdens nest største eksportør av landbruksprodukter.

Og nettopp det imponerende intensive landbruket på så lite areal, er roten til ondet: Utstrakt bruk av kunstgjødsel, nesten 3 millioner kuer og kalver, nær 50 millioner høner og 11 millioner griser har gjort landet til en versting i utslipp av ammoniakk og nitrogen fra dyr og gjødsel.

PROTESTERER: Tusenvis hadde møtt opp til protester mot utslippskutt i Stroe i Nederland i slutten av juni. Her snakker politiet til demonstrantene.

Det fører til sur jord, algevekst, truer landområder som er vernet av EU, og blir til smog som er helsefarlig å puste inn.

I flere tiår har myndighetene visst at de måtte gjøre noe, men ikke anstrengt seg nevneverdig. Nå er de tvunget av EU og en dom fra 2019 til å handle raskt.

Noen eksperter mener det nå skal skje unødvendig raskt, og at man med fordel kunne fordelt kuttene på litt flere år uten at det hadde gjort noe fra eller til for klima.

Miljøvernere mener det er på høy tid, at både myndigheter og bønder kan takke seg selv, og at det uansett er bra om vi spiser mindre kjøtt.

Kravet er anslått å føre til 30 prosent reduksjon i husdyrbesetningen og betydelig nedgang i bruken av kunstgjødsel. En del av de største, mest industrielle gårdene vil kanskje ha råd til omleggingene som kreves, mange av de mindre vil gå konkurs.

Fra en nederlandsk gård som fikk besøk av statsministeren i juli i år, etter at bøndene har hatt store protester mot utslippskutt.

Hvilken interesse hadde så den konservative TV-kanalen Fox News på andre siden av Atlanteren, i nederlandske bønder? Det kommer helt an på hvilken historie man forteller.

Et ubestridelig faktum er at hollandske bønder er pålagt å kutte sine utslipp, og at myndighetenes oppgitte begrunnelse er klima og miljø. Derfra har det blitt en historie med to vidt forskjellige virkelighetsbeskrivelser

7. Juli inviterte Tucker Carlson Eva Vlaardingerbroek, en kjent medieprofil fra høyresiden i Nederland, til studio. Hun mener myndighetene har en skjult agenda, og bare skyver klimaforklaringen foran seg.

Og slik ble bøndenes opprør mot klimautslippskravet til et eventyr om innvandrere som skulle overta landet deres, og til en historie om vanlige folks opprør mot eliten.

– Det er veldig tydelig at regjeringen ikke gjør dette fordi det er nitrogenkrise. De gjør det fordi de trenger bøndenes eiendommer til å bygge hus til nye immigranter, kunne Eva Vlaardingerbroek fortelle Tucker Carlson og hans trofaste seere.

Siden har et sammensurium av vaksinemotstandere og ytre høyre fløy i Canada og Australia også hevet seg på variasjoner av denne historiefortellingen, og nederlandske bønder er nærmest blitt en maskot i kampen.

I tillegg har bønder i andre deler av Europa startet protester til støtte for nederlandske kolleger. Det samme har nederlandske fiskere, som har sperret havner i solidaritet, men også i frykt for at klimapålegg kan ramme dem også.

Og det er mye god føde i historien om godhjertede bønder som produserer maten vår, men blir utfordret av virkelighetsfjerne elitister i regjeringer og internasjonale organisasjoner.

Ingen av dem snakker om at et stort antall gårder i Nederland drives og eies av en drøy håndfull gigantiske jordbruks selskaper som har store økonomiske interesser i at ting blir som de er. Nederland eksporterte landbruksprodukter for godt over 90 milliarder euro i 2019.

Men det er ikke bare ekstreme bloggere og talspersoner for obskure grupper som har sin egen versjon av den nederlandske bondeprotesten.

I Newsweek skriver Ralph Schoellhammer, forsker i økonomi og politikk ved Webster universitetet i Wien, om hvordan han mener bøndene representerer et historisk eksempel på arbeidsfolk som reiser seg i protest mot eliten og deres verdier, og at denne bølgen nå sprer seg globalt.

Traktorer i Haag parkert utenfor bygningen der politkerne diskuterer utslippskutt.

De kanadiske lastebilsjåførene som protesterte mot vaksinkrav under pandemien, nevnes som et eksempel på det samme. Han kritiserer også mediene for ikke å rapportere nok om bondeopprøret, og at når de gjør det, fremstiller de bøndene som ekstremister. Dessuten er journalister mer opptatt av klimaendringer enn vanlig folk. Så er det sagt.

Schoellhammer mener folket støtter bøndene, og at det er hårreisende at et land som er en så viktig matprodusent, kan velge klimahensyn fremfor å bøte på matmangel og stigende matvarepriser.

Det er altså mange som ikke tror på verken vaksiner og klimaendringer, men som ellers er sterke i trua.

De forskjellige måtene å fortelle den samme historien på, viser med all tydelighet de vanskelige valgene vi står overfor. Og hvordan det går når vi stikker hodet i sanden.

Det er lett å være enig i mål fra klimakonferanser om temperaturgrenser og isbreer som må slutte å smelte.

Men det er like lett å kjenne på at det er litt abstrakt, litt vanskelig å skjønne hva det har med meg og mitt liv å gjøre. Dessuten ønsker jeg ikke å slutte med, eller gi avkall på noe jeg liker og har.

Folk må kjøre mindre bil, men ikke jeg. Noen andre får spise mindre kjøtt, fly sjeldnere, senke temperaturen i stua. Jeg har alltid en god grunn til å la være.

Isbre i Sveits måtte dekkes til for å hindre at den smeltet enda mer i sommerheten.

Og jeg vil antagelig ikke stemme på politikere som vil ta fra meg mine goder.

Det er lettere å tenke at det sikkert finnes andre forklaringer på klimaendringer en oss mennesker - enn meg.

Når politikerne lenge nok unngår det som er vanskelig, går det så galt som i Nederland nå.

De har nemlig visst det lenge, at det ikke er bærekraftig.

Men nederlandske bønder er ikke noen du kødder ustraffet med. Bondeyrket er en del av ryggraden i landet, og det er med ære og stolthet gårdene og matproduksjonen har gått i arv i århundrer.

I moderne tid er det snudd til en enorm industri som gir landet milliarder i eksportinntekter.

Hvor mange valg vinner du på å fortelle folk at det faktisk ikke kan fortsette sånn?

Kjøtt og grønnsaker må vi ha, og vi grunner vel ikke mye på at algeoppblomstring og luftforurensing kommer fra den koteletten som freser godmodig på grillen.

Og hvor vanskelig er det egentlig å komme opp med løsninger som er gode både for bøndene, matproduksjonen, klima og landets økonomi.

Ganske vanskelig, vil jeg tro. Det er sikkert derfor de ikke har gjort det.