Vakrere blir ikke idretten

Egentlig er det naturstridig at en danske skal vinne Tour de France. Det hadde passet langt bedre om vi norske «fjeldaber» hadde tatt det.

Men nå er det sykkel- og Tour-feber hos våre kjære naboer i det paddeflate sør.

Norske sommerturister blir veldig alene på strendene utpå ettermiddagen når målpasseringene nærmer seg på en ny Tour-etappe. Da sitter danskene klistret foran TV-skjermene.

De har blikkene rettet mot mannen i gul trøye, 25 år gamle Jonas Vingegaard, som kan bli den første danske totalvinner i verdens mest prestisjefylte etappeløp siden Bjarne Riis’ høyst omstridte triumf i 1996.

Det som den beskjedne nordjyden likevel kommer til å huskes aller best for etter at rytterne har rullet i mål på Champs-Élysées søndag, er det som skjedde på torsdagens etappe.

Vingegaard og Pogacar klatret i spektakulære omgivelser i de franske fjellene.

På vei ned fra det nest siste fjellet til det siste «bjerget», det mytiske Hautacam i Pyreneene, gikk nemlig Vingegaards farligste konkurrent, sloveneren Tadej Pogacar, i bakken.

I stedet for å sette full fart, valgte dansken å roe ned og vente på sin rival. Det var en storhet som vi ikke så ofte ser i idretten. Pogacar svarte med å takke Vingegaard etter å ha hentet inn forspranget.

Stort vakrere blir ikke idretten som i mange år har blitt sett på som verstingen av idrettsgrener når det gjelder fusk og fanteri.

Sykkelen er en del av hverdagen og DNA’et i Danmark. København har blitt kåret til Europas beste sykkelby. Det er tusenvis av kilometer med sykkelstier rundt i det lille landet.

I år var de tre første etappene av Tour de France lagt til Danmark. Det påstås at en halv million mennesker tok til gatene i København den første dagen og bivånet «Grand Départ».

Og på samme måte som en norsk langrennstilskuer, har disse folkene greie på sykkel. De skjønner de taktikkeriet og kan sette pris på prestasjonene.

Og selv om de var vanvittige mange, var det heller ikke trøbbel med sikkerheten, fordi tilskuerne vet hvordan de skal oppføre seg.

– Det har alltid vært stor interesse for sykling i Danmark, og vi tok vår første etappeseier i Tour de France allerede i 1970, forteller Danmarks Radios ekspert Brian Nygaard meg.

– Men det var først med Bjarne Riis det virkelig tok av, fortsetter han.

Bjarne Riis kjørte over mål som vinner av Tour de France i 1996. Mange år senere innrømmet han å ha dopet seg i disse årene, men seieren hans har likevel blitt stående som offisiell – fordi «foreldelsesfristen» hadde gått ut.

Det er noe annet med amerikaneren Lance Armstrong, som også innrømmet sin brøde. Ingen vet nøyaktig når «æraen» for medisinsk juks startet i sykkelsporten, men de fleste er enige om at det kulminerte med Armstrongs syv Tour-triumfer.

VANT DOPET: Bjarne Riis kjørte over mål som vinner av Tour de France i 1996. Mange år senere innrømmet han å ha dopet seg i disse årene.

Gamle dopere blir behandlet forskjellig. Mens Armstrong er helt ute, er Riis ganske ute.

Mens Laurent Jalabert er ekspert på fransk TV og Aleksandr Vinokurov er sjef for Astana-laget. En annen danske som har innrømmet doping, Rolf Sørensen, er ekspertkommentator på dansk TV 2.

– Husk at Vingegaard er født etter at Riis tok sin seier, i hvert fall noen måneder senere, sier Brian Nygaard til meg.

Noen snakker om helt nye tider i sykkelsporten. Uten doping. Men andre snakker om at det er funnet spor av medisiner for sklerose og kreft i prøvene. Det betyr trolig at det finnes nyttige stoffer – som ikke er ulovlige – i disse medisinene.

Danske intellektuelle har i ukevis konkurrert om å skrive de mest høytflygende essays og kronikker om Touren.

Rittet er en magnet for mange – alt fra kunstnere og forfattere til campingfolk og modne næringslivsledere i litt for stramt tøy.

Nå skal de alle heie Vingegaard til triumf.

– Vi får en ny og ung vinner. En vinner som har fremtiden foran seg. Med all respekt for Riis, så var ikke han det, fordi det var sent i hans karriere. Vingegaard derimot kjører løpet for andre gang og ble nummer to i fjor. Derfor tror jeg dette betyr en lys fremtid for dansk sykkelsport, sier nevnte Nygaard.

TV 2 skal ha æren for at Tour de France har blitt stort også i Norge. «Ridder» Johan Kaggestad og alle de andre har gjort det til en kulturbegivenhet også for nordmenn. Hvert år siden 2003 har TV 2 overført tre uker lange rittet.

Men Tour de France blir kanskje aldri like stort her som vi har skikkelige «bjerger» som i pannekakelandet Danmark?