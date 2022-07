Leder

Uten frivilligheten stopper Norge

SPEL-PREMIERE: Mange hundre frivillige har vært i sving forut for kveldens premiere på Stiklestadspelet. Her fra et tidligere år med Paul-Ottar Haga i rollen som Olav Haraldsson og Erik Hivju (bak) som bonden på Sul.

Det sies at verdien av frivillighet ikke kan måles i penger. Det er ikke riktig.

Bruttoproduktet til ideelle og frivillige organisasjoner inkludert frivillig arbeid er regnet ut av Statistisk sentralbyrå (SSB). Basert på 2018-tall er summen 139 milliarder kroner.

Dersom frivillig innsats ble inkludert i beregningen av bruttonasjonalprodukt, ville dette utgjort 4,6 prosent av Fastlands-Norges BNP. Ulønnet innsats utgjør 78 milliarder kr av dette.

Onsdag er det sesongpremiere på det tradisjonsrike «Spelet om Heilag Olav». Bortsett fra en nylig pandemiperiode er det årvisst siden 1954 blitt oppført olsokspel på Stiklestad. Frem til vår tid har godt over 800 000 tilskuere sett forestillingen om Olav Haraldssons fall i 1030. Et besøkstall drøyt tilsvarende hver sjette nordmann.

Norges største og eldste spel er et konkret resultat av en organisasjonsmodell som har gjort det mulig å produsere friluftsteater med et 150-talls aktører på scenen, et dusin hester, samt stort orkester og eget mannskor.

KONGSEMNE: Odin Waage (26), kjent fra NRK-suksessen «Rådebank» blir tidenes yngste skuespiller til å aksle tittelrollen i «Spelet om Heilag Olav» som har sesongpremiere onsdag kveld.

Potent uttrykk

Men bak det hele står et formidabelt produksjonsapparat med en kjerne av frivillige. I år teller frivillighetskorpset 420 navngitte. Det reelle antallet er angivelig høyere.

Da ildsjelene på Stiklestad fikk den nasjonale Frivillighetsprisen i 2013, hadde TV2 en uformell opptelling som konkluderte med at mer enn 800 personer årlig jobber gratis for at «Spelet om Heilag Olav» skal bli en realitet. Noen av de ivrigste har vært med i flere generasjoner.

Stiklestadspelet er et potent uttrykk for det frivillige arbeidet som månedlig, ukentlig og daglig nedlegges i Norge. Halvparten av den frivillige innsatsen er innenfor kultur og fritid. I tillegg leverer ideelle og frivillige organisasjoner viktige velferds- og sosiale tjenester.

Det kan heller ikke stikkes under stol at frivilligheten er et premiss i vår beredskap. Mange bidrar, men virksomheter som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet er avgjørende. Påskefjellet, båtlivet og badeferien er tryggere for oss alle takket være innsatsen fra disse.

Frivillighetens år

2022 er Frivillighetens år. Kong Harald trakk spesielt frem denne markeringen i sin siste nyttårstale. «Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper vi sterke fellesskap», sa Kongen. Han har selv vært gjentatte ganger på Stiklestad, og har berømmet det folkelige engasjementet.

Hvert år åpnes «Spelet om Heilag Olav» av en sittende statsminister, en statsråd eller en fremstående samfunnstopp. Ved merkeår holder gjerne en representant fra Kongehuset åpningstalen.

Onsdag tilfaller æren av å åpne Olsokspelet Birgitte Brekke, tidligere generalsekretær i Frivillighet Norge og leder for Frivillighetens år. Det i seg selv er et anerkjennende uttrykk for frivillighetens verdi.

Timene som befolkningen i Norge ofrer på frivillig ulønnet arbeid, utgjør til sammen 142 000 årsverk. Prøv å se for deg samfunnet vårt minus disse årsverkene, fratrukket verdiskapningen på 78 milliarder kr. Frivilligheten er en hjørnestein i den norske modellen.

Uten frivilligheten stopper Norge.