Nav-tragedien

Det brutale knivangrepet på to Nav-ansatte kvinner i Bergen er en fryktelig påminnelse om hvilken sikkerhetsrisiko mange av disse arbeidstakerne utsetter seg for bare ved å møte opp på jobb.

I 2013 ble saksbehandleren Anni Rachmawati Godager (34) stukket ned på Nav-kontoret på Grorud. Et drøyt år etterpå ble drapsmannen, hennes 27-årige klient, dømt til tvungent psykisk helsevern. I dommen fra Oslo tingrett het det at mannen var psykotisk på drapstidspunktet og derfor ikke kan straffes.

I kjølvannet av Grorud-angrepet ble det satt ekstra søkelys på arbeidsvirkeligheten til Nav-ansatte. Bare i årets første fem måneder, rapporterte saksbehandlerne ved norske Nav-kontor om 600 tilfeller av vold og trusler. I 2012 var antallet hendelser knyttet til trusler og vold mot Nav og Nav-ansatte nesten tre ganger høyere enn bare tre år tidligere.

Denne eskaleringen i voldsbruk og trusler førte til at daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte ned en arbeidsgruppe for å se på nye prosedyrer ved landets Nav-kontorer.

Etter dette ble sikkerhetsnivået hevet betraktelig. Det ble innført fysiske beskrankninger, gjenstander som kunne skade ansatte og andre brukere ble fjernet fra ventesonene, saksbehandlernes kontorer ble skjermet fra publikumsområdene, samtalerom fikk rømningsveier, ansatte ble kurset i aggresjonsdemping og enkelte kontorer fikk heltids eller tidvis vakthold.

Summen av tiltak har gitt langt færre hendelser. Før knivdrapet mandag har Nav-ansatte hittil i år rapportert kun tre tilfeller av fysiske personangrep og 368 tilfeller av trusler og truende atferd.

Når personer som har som jobb å hjelpe andre selv blir utsatt for vold fra dem man forsøker å bistå, fremstår overgrepene ekstra meningsløse og fryktelige. Vi har også hatt eksempler der utrykningspersonell er blitt beskutt mens de prøver å redde liv.

Situasjonen på et Nav-kontor er ekstra følsom; hit kommer folk i den ytterste nød for å søke hjelp. Noen kan ha vegret seg i det lengste. Dersom vanskeligstilte mennesker i sitt kanskje mest sårbare øyeblikk kommer til et kontor som signaliserer avvisning, eller som byr på så mange fysiske eller mentale portvoktere at de snur i døren, da får ikke Nav anledning til å hjelpe dem. Da har systemet feilet.

Nav-ansatte gjør en umåtelig viktig jobb. Samtidig har de regelverk og budsjetter å holde seg innenfor. Regler andre har laget. I mørke øyeblikk er det ikke alltid en fortvilt klient aksepterer den forklaringen.

Det finnes ingen «quick fix». Mot forstyrrede mennesker, psykisk syke eller folk som bare har bestemt seg for å begå ondskap, er det nesten umulig å sikre seg hundre prosent. Et åpent samfunn som vårt mister mange kvaliteter hvis mer overvåking, vakthold og strengere adgangskontroll er eneste svar.

Nav-systemet har allerede en god del utfordringer nettopp hva tilgjengelighet angår. Å lukke seg enda mer for brukerne er ingen løsning. Samtidig er det en soleklar rett for enhver som går på jobb at man kan føle seg trygg for at ens egen sikkerhet er ivaretatt.