MØNSTER: – Det er interessant å se på hvor lik kritikken som rettes mot antirasisme, «woke» og Pride er, skriver kronikkforfatteren.

Hvorfor så stor motstand mot Pride?

Motstanden mot Pride ligner den motstanden som andre sosiale bevegelser møter.

LISA ESOHEL KNUDSEN, rådgiver i Minotenk

Dette spørsmålet har jeg har stilt meg selv utallige ganger. Da jeg holdt på å skrive boken «Det er personlig. Om rasisme og ytringsfrihet» var dette noe av det jeg ønsket å finne en forklaring på. Hvorfor ble motstanden mot antirasisme så massiv etter sommeren 2020?

Det var ikke bare i Norge at påstander om at antirasisme er autoritært og at identitetspolitikk er en fare for samfunnet, florerte i den offentlige debatten. Lignende kritikk var å finne i andre europeiske land, og ikke minst i USA.

Men det var en kritikk jeg ikke kunne kjenne meg igjen i. Motstanden måtte handle om noe mer. Nå virker det som om antirasisme og identitetspolitikk har blitt byttet ut med samlebetegnelsen «woke». Advarslene mot «woke-kulturen» ytres av stadig flere premissleverandører i den offentlige samtalen.

Den siste tiden har det igjen dukket opp debatter rundt likestilling og andre sosiale rettigheter. Bevegelsen som denne gangen blir stemplet som autoritær og potensielt farlig er Pride.

Det er interessant å se på hvor lik kritikken som rettes mot antirasisme, «woke» og Pride er. Men for de av oss som jobber med minoritetsproblematikk er det også viktig å undersøke nærmere bakgrunnen for denne motstanden.

Det handler ikke om å delegitimere all kritikk. Sosiale bevegelser skal selvsagt også kritiseres. Og det finnes nok av saklig kritikk og vanskelige samtaler som finner sted både innad og utenfor disse bevegelsene. Det er sunt. Det er også verdt å huske på at verken Pride eller antirasisme er homogene bevegelser, men at de fungerer som paraplybegreper.

En mulig forklaring på hvorfor det oppstår motstand mot sosiale bevegelser handler om hva de krever av oss alle. Målet til disse bevegelsene er å skape endring.

For både antirasister og skeive aktivister handler denne kampen om likeverd, anerkjennelse og likestilling. Det er en kamp mot skadelige holdninger, fordommer og normer som har fått befeste seg i samfunnsstrukturene over lang tid.

For mennesker som opplever rasisme, homofobi eller transfobi i hverdager, vil endring være helt nødvendig. En rapport fra SSB publisert tidligere i år viser at skeive opplever dårligere levekår enn heterofile.

I en annen rapport kom det frem at over 60 prosent av mennesker med innvandrerbakgrunn har opplevd rasisme og diskriminering i møte med Oslo kommune det siste året.

Selv om majoriteten kan være enig om at noe må forandre seg for at minoritetenes levekår skal bli bedre, er det ikke sikkert at alle er med på at dette innebærer at de må endre seg.

Derfor blir rettferdighetskamper ført på minoritetenes premisser nesten alltid oppfattet som litt mer radikale enn den langsomme endringen som ser ut til å være idealet for majoritetsbefolkningen.

Men grunnen til at det må være slik, skyldes rett og slett at opplevelser med rasisme, homofobi og transfobi er noe de av oss som hører til blant minoritetsbefolkningen, kjenner på i hverdagen – hver eneste dag.

Å kjempe mot disse strukturene fra et slikt utgangspunkt vil med nødvendighet innebære å stille krav, forlange endringer og insistere på at de ubehagelige samtalene må tas. Jo før, jo bedre.

Vi må også se denne motstanden i sammenheng med den økende tilstedeværelsen av ytre høyre både i den amerikanske offentligheten men også flere steder i Europa. Bare i år har over 300 anti-LGBTQ lover blitt fremmet i USA.

De siste årene har vi sett statsledere og politikere i blant annet Ungarn, Polen, Danmark og Frankrike fremme konspirasjonsteorier om feminisme, antirasisme og LGBTQ+, også kalt «woke-ideologi».

Det hevdes gjerne at disse bevegelsene truer kulturelle eller politiske verdier som ytringsfrihet.

En slik type motstand er ikke noe vi ser for første gang, men den tar andre former og spres gjennom nye plattformer. I boken «Kulturkrig» beskriver forfatteren Carline Tromp tilbakeslaget som kom på tidlig 2010-tallet etter flere seire for både den feministiske og den skeive bevegelsen i USA.

Flere juridiske og sosiale rettigheter til kvinner og skeive opplevdes som truende for enkelte og deres oppfatning av hvordan samfunnet skulle være. Mange mente også at samfunnsutviklingen gikk for fort, og at disse endringene ville ha svært dramatiske følger for samfunnet.

Dette er også nesten identisk til reaksjonene som fulgte etter at borgerrettighetsbevegelsen seiret fram på stadig flere områder.

Det finnes altså forskjellige typer motstand som sosiale bevegelser møter på. Den ene handler om at kravene som marginaliserte grupper kommer med ikke blir anerkjent som legitime av storsamfunnet, selv om man stort sett er enig i at noe endring må finne sted.

Den andre typen motstand kommer fra individer og gruppering som mener at endringene i samfunnet som sosiale bevegelser ønsker er unødvendige og skadelige for samfunnet.

Det vi må være oppmerksomme på er at ytre høyre har blitt stadig dyktigere med å bruke den førstnevnte motstanden til sin fordel. Neste steg blir for dem å pakke inn budskapet i et mer akseptabelt språk slik at man får med seg flere på laget.

Vi må derfor kunne gjenkjenne og peke på en motstand som er reaksjonær. Når vi møter på en kamp vi ikke selv forstår, eller som vi synes høres merkelig ut, burde vi kanskje spørre dem det gjelder, om hva som står på spill.

Vi bør heller bli bedre på å undersøke hvorfor de tar kampen, og ikke avskrive dem med en gang, men heller være oppriktig nysgjerrige.