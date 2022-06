Kommentar

Mysteriet Macca

Av Yngve Kvistad Kommentator

I det snart 60 år gamle TV-intervjuet slår 21-åringen Paul McCartney lakonisk fast at han ikke kan fortsette å spille den samme musikken til han blir 40, for «ingen vil høre gamle menn spille From Me To You»

I dag fyller han 80.

Nå som John Lennon har vært død lenger enn han levde, er sir Paul alene om å forvalte denne delen av Beatles-arven.

Macca spiller fortsatt From Me To You, The Beatles’ første toppnotering på den offisielle britiske hitlisten, skrevet 28. februar 1963 sammen med John i en turnébuss på vei til Shrewsbury.

Og han er fortsatt på veien. Eller skal vi si: stadig på vei.

Som mange jevnaldrende har han begynt med høreapparat, og han har sluttet å farge håret. Nesten.

Torsdag avsluttet popmusikkens største begavelse en pågående USA-turne med å fylle MetLife Stadium i New Jersey.

Neste lørdag, en uke inn i sitt niende tiår, topper han plakaten i Glastonbury – som den tradisjonsrike festivalens eldste artist noensinne.

For nå er han også det. Eldst.

Ikke bare størst, best, mest, flinkest, blidest, rikest!

Han som fant opp en ny måte å spille bassgitar på, og gjorde en firestrengers Höfner til et melodiførende instrument. Han med publikumsrekordene, de fleste listetoppene, de lengste toppnoteringene, den største kolleksjon av gull- og diamantplater.

Verdens eneste innehaver av en rhodium-plate, dessuten – klodens sjeldneste metall – som Macca ble tildelt allerede i 1979 av Guinness rekordbok for sitt totale platesalg.

Og som synlig bevis for at Yesterday er verdens mest populære låt, innspilt oftest og av flest artister.

Puh!

Sareptas krukke

Enhver omtale av Paul McCartney blir fort en åsgårdsrei av gradbøyninger. Slik kunne også denne oppramsingen fortsette. Positiv. Komparativ. Superlativ. Salgstall og listeplasseringer er forståelige parametere.

Å forklare hvorfor Eleanor Rigby er en genistrek, er ikke like enkelt.

Men her er et forsøk.

Det er løslig lånt fra monumentale The Lyrics, utgitt i fjor som «det nærmeste Paul McCartney kommer en selvbiografi». Hvert kapittel i det doble bokverket er en kommentar til 154 tekster signert dagens jubilant.

Evangeliet etter Paul er en blanding av Sareptas krukke og kartet for å finne Den hellige gral. Det viser vei, men selv opphavsmannen erkjenner at han ikke kan forklare hvorfor eller hvordan retningen ble som den ble.

Suksessen med The Beatles, som la grunnlaget for hans videre karriere, kaller han «et mysterium».

Det mysteriet forsøker McCartneys medforfatter, den irske poeten Paul Muldoon, å undersøke.

Han tror én nøkkel kan være å lese Pauls sanger som dreiebøker, filmmanus. Det gir mening på flere måter. Mange av hans tekster er som snapshots av et øyeblikk, en stemning eller en pågående hendelse.

Som en dreiebok

Om Eleanor Rigby er det ofte sagt at Macca så en gravstøtte med dette navnet. Muldoon mener det hele er mer komplekst enn som så.

Sangtittelen er snarere sammensatt av fornavnet til datidens populære TV-stjerne Eleanor Bron (som også medvirket i Beatles-filmen Help) og butikknavnet Rigby, som plasserer «handlingen» nord i Storbritannia. Den andre karakteren, Father McKenzie, impliserer Skottland.

Sangens filmatiske struktur kommer videre til uttrykk i hvordan hovedpersonene introduseres i hvert sitt vers og bringes sammen i det tredje. Paul Muldoon trekker paralleller til Alfred Hitchcocks fortellerteknikk, helt spesifikt dusjscenen i Psycho. Når man samtidig får et «gjenhør» med den dramatiske filmmusikken i sangens insisterende strykearrangement, ramler det både en og to brikker på plass.

Dette er ikke noe Macca har planlagt. En av hans «hemmeligheter» som låtskriver – mysteriet Macca, så å si – er nettopp den intuitive evnen til å forene kunstarter og stilepoker, sjangre og uttrykk. Uten selv å vite hvordan. Med absolutt gehør og et konglomerat av akkumulerte impulser på bok bare skjer det.

I den grad man kan snakke om én fellesnevner, er det McCartneys helt særegne teft for det melodiske. Til dels store tonale sprang som han våger å utforske, uten frykt for det sentimentale. Det krever mot.

Ingen bitter mann

Den unge Paul kunne la seg overvelde av et TV-program om Johann Sebastian Bach og ønske seg pikkolotrompet i studio neste dag, for så å spørre modernisten John Cage om elektroniske klangfarger.

Han har selv fortalt hvordan han ble påvirket av dybden i Henrik Ibsens Hedda Gabler og lekenheten på avantgardistiske kunstscenen.

Mens den sardoniske John Lennon ble hyllet som bandets radikale kraft, diskuterte «den søte beatle» Vietnamkrigen med Bertrand Russel og hang med beat-poetene Allen Ginsberg og William Burroughs.

At Lennon gjorde sitt for å opprettholde bildet av en intellektuell avgrunn mellom de to, irriterte Paul. Lenge.

Også i forbindelse med The Lyrics har han sørget for å minne om at det var hans tekster som i sin tid ble trukket frem av Ginsberg og Burroughs som eksempler på moderne poesi, og at det var ham Miles Davis og Jimi Hendrix ville samarbeide med da Beatles tok slutt.

Men Paul er ingen bitter mann. For all del ikke. Det er heller ingen ting uoppgjort med Yoko Ono, Lennons enke.

Etter at McCartney gjenopptok turnevirksomheten i 1989, og besøkte Norge som første stopp, har jeg hatt det enorme privilegium å møte og intervjue ham for VG omtrent et dusin ganger. I inn- og utland.

Og ja, det har blitt stilt noen spørsmål om forholdet til John og Yoko, det skal innrømmes, men aldri har sir Paul sagt et skjevt ord om noen av dem. Tvert om.

Definerende

Både The Lyrics, den fenomenale Get Back-filmen og Pauls nye podcast på BBC, Inside the Songs, forsterker dette inntrykket.

Legg så til nerde-serien med musikkprodusenten Rick Rubin på strømme-TV, hvor Macca sitter ved miksepulten og går gjennom Betales-låtene spor for spor, kanal for kanal, så fremstår han med nesten barnlig glede over å få lov til å fortelle om kompisene sine fra hjembyen.

En guttegjeng som spilte en definerende rolle i rockens fremvekst.

Paul McCartney var med og skapte det tyvende århundres største populærkulturelle fenomen. Han har skrevet noen av de fineste sanger i den vestlige kulturkanon.

I to mannsaldre har han reflektert tidsånden. Og preget den.

With love from me to you.