Urettferdig og udokumentert om Kina

Verden bør utveksle ideer og lærdom for å stille kloke spørsmål når

det gjelder Kina

Publisert: Nå nettopp

YIBING LIU, kinesisk bakgrunn, bodd i Norge i mange år

VG-kommentaren «De frastøtende olympiske leker» er sjokkerende lesning. På hvilket grunnlag kan VG-kommentator Shazia Majid sammenligne Kina med Hitlers Nazi-Tyskland? Dette er helt sjokkerende.

Det er så trist, ikke bare for Kina og kineserne, at mediene åpenbart overser presseetikken og publiserer slike kronikker, som kan føre til Kina-hat.

Kina beskyldes for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og at minst én million uigurer er blitt sperret inne i konsentrasjonsleirer. Én million? Det er en femtedel av Norges befolkning. Hvor har kommentatoren sett slike leire og hvordan har hun fått bekreftelse på at det sitter over en million mennesker der? Hva slags bekreftelse har hun fått på all disse skremmende påstandene?

Nazi-Tyskland var den mørkeste, vondeste og mest brutale epoken i menneskehetens historie – triste og vonde minner for hele verden. Nazistenes smertefulle forbrytelser mot menneskene kan aldri bli glemt og tilgitt. Den historiske tragedien har vært en påminnelse om den store betydningen av fred for hele menneskeheten.

Leserne og samfunnet må få høre forskjellige stemmer om Kina. I det siste har vi fått utallige svartmalende artikler om Kina under hatefulle overskrifter i norske ledende aviser. Disse artiklene er skrevet av blant andre historikere, politikere, vanlige journalister og kommentatorer. Hva skal den vanlige leseren tro når de leser ondsinnede historier om Kina i aviser både i artiklene og kommentarfeltene?

Som en vanlig, norsk-kinesisk borger som dessuten jobber i mediebransjen, er jeg oppriktig bekymret for omdømmet, troverdigheten og uavhengigheten til norske medier. Medienes fremstillinger av Kina har ført og fører til at fordommer og hat til Kina har blitt skapt. Ytringsfrihet må brukes med omhu også!

Media skal være en bro mellom folk og mellom øst og vest. Dette er samfunnet og politikerne som må ta de moralske, etiske og politiske vurderingene. Publikum i Norge trenger tydeligvis generell kjennskap til Kina, ikke bare de alvorlige påstandene som spres i media.

Kina er en fredelig nasjon i verden – og driver aldri med inngrep i andre land, ingen innblanding av interne anliggender, selv i en lang historie med å være det mektigste imperiet i verden. Kina har vist seg å være en fredselskende, sjenerøs og lovlydig global borger, og Kinas fremvekst har hjulpet mange mennesker og nasjoner til å få en mer stabil og bedre overlevelse.

Kina vil bare skape en bedre verden for alle. Noen har kalt det som skjer i Kina et økonomisk og samfunnsmessig mirakel.