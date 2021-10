OPPROP MOT HAT: – Vi vet at frykt for å bli utsatt for hatkriminalitet er noe som påvirker mange av oss. Sakte, men sikkert, endrer vi oppførselen vår. Sakte, men sikkert, endres samfunnet vårt, skriver kronikkforfatterne, her representert ved ni av dem.

Debatt

Et angrep på oss alle

Vi tar til orde for flere Fri-soner i samfunnet vårt. Steder der alle kan være trygge på at den som er ansvarlig faktisk sier at en vil stå opp mot hatkriminalitet.

Publisert: Nå nettopp

ULRIKKE FALCH

NIKLAS BAARLI

HENRIETTE STEENSTRUP

JAN GRUE

SUMAYA JIRDE ALI

TONJE GARVIK

LENE SLEPERUD

SOFIE FRØYSAA

SØLVE SUNDREHAGEN

FRIDA ÅNNEVIK

TOMMY URHAUG

CAMARA LUNDESTAD JOOF

MIA LANDSEM

NANCY HERZ

LAN MARIE BERG

TUVA SYVERTSEN

Tenk deg at du går over torget i hjembyen din og plutselig blir spyttet i fjeset på grunn av hudfargen din. Eller venter på å slippe inn på favorittutestedet ditt og blir slått ned på grunn av kjønnsuttrykket ditt.

Eller venter på bussen og blir ropt trusler etter fordi du bruker rullestol. Dette, og veldig mye mer, er hatkriminalitet.

I snitt politianmeldes hver dag to saker om hatkriminalitet. Den som anmelder kan bære på store kroppslige og psykiske skader fra krenkelser, vold og trusler. Men bak sakene gjemmer det seg veldig mye mer. Når Marti Evju nylig opplevde å bli angrepet på åpen gate på grunn av hvem hun her, er det noe som både skader henne og gjør at hun kan bli redd for at det samme skal skje igjen.

Samtidig vet vi at det Evju ble utsatt for er noe som også rammer veldig mange flere: Andre lhbt-personer kan bli redde for at det samme kan skje med dem, og den samme frykten kan spre seg blant andre minoritetsgrupper i samfunnet vårt.

Vi vet at frykt for å bli utsatt for hatkriminalitet er noe som påvirker mange av oss. Noen unngår kanskje å gå alene og begrenser både hvor og hvordan vi beveger oss. Noen unngår debatter og diskusjoner fordi vi er redde for å bli hetset og truet hvis vi gjør det.

Vi unngår kanskje å holde hender, vi går steder vi vet det er mye mennesker, vi prøver å ikke bli stående for lenge og vente på holdeplassen eller tenker oss om fem ganger før vi dropper å poste den kommentaren vi egentlig har veldig lyst til å dele.

Sakte, men sikkert, endrer vi oppførselen vår. Sakte, men sikkert, endres samfunnet vårt.

Selv om det i snitt daglig er to personer som anmelder hatkriminalitet, er det også sånn at politiet tror det er veldig mange som ikke anmelder det en har blitt utsatt for. Grunnene til det kan være mange, og noe vi trenger mer kunnskap om. Men noen av grunnene kan vi allerede nå jobbe for å gjøre noe med. Flere må vite hva hatkriminalitet er, og hvor skadelig det er – både i befolkningen og i politiet. Og flere av oss må få tillit til at samfunnet har ryggen vår.

Vi er mange som enten selv har opplevd å bli utsatt for hatkriminalitet eller kjenner noen som har det, som selv kjenner på frykten eller vet hvor mange andre som gjør det samme. Vi må jobbe sammen for at færre skal frykte å være den en er.

Det er grunnen til at vi nå går sammen og tar til orde for flere Fri-soner i samfunnet vårt. Steder der alle kan være trygge på at den som er ansvarlig faktisk sier at en vil stå opp mot hatkriminalitet.

Vi starter med oss selv: vi lærer mer om hva hatkriminalitet er og hvor skadelig det er, og innfører Fri-soner på våre egne plattformer. Så utfordrer vi både arbeidsgivere og lokale bedrifter til å gjøre det samme. Vi trenger mer kunnskap, og kan alle gjøre mer med det hatet som er et angrep på oss alle.