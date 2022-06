Kommentar

Hun bøyer ikke av

Av Per Olav Ødegård

MODIG: Kongressrepresentant og nestleder i komiteen som gransker kuppforsøket i januar 2021, Liz Cheney, republikaner fra Wyoming.

Det krever mot og overbevisning å gå imot sterke menn i eget parti. Liz Cheney gjør det likevel. Selv om prisen er høy.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det som gjorde sterkest inntrykk på meg under første dag av den åpne høringen i Kongressen om kuppforsøket 6. januar 2021 var Cheneys prinsippfaste argumentasjon, det sterke vitnemålet til politikvinnen Caroline Edwards og Ivanka Trumps enkle avvisning av farens påstand om at valget i 2020 var stjålet fra ham.

Justisminister William Barr fortalte president Donald Trump at påstandene om omfattende valgfusk bare var «bullshit». Presidentens datter hadde respekt for Barr. Ivanka Trump godtok det justisministeren sa.

Ikke den store løgnen som utløste den voldelige stormingen av Kongressen.

I de første timene og dagene etter stormingen fordømte både Cheney og andre ledende republikanere både opprørerne og presidenten. I tiden som fulgte snudde de fleste av dem. De ble opptatt av å blidgjøre den tidligere presidenten. De forsto at det var politisk fruktbart å dyrke falske forestillinger om et stjålet valg.

Men Cheney bøyde ikke av. Hun støttet riksrettssaken mot Trump etter stormingen av Kongressen. Da Trump fortsatte med å hevde at han var blitt frastjålet presidentembete talte Cheney ham midt imot.

Det kostet henne plassen i det republikanske partiets lederskap i Representantenes hus.

I høst kan en lovende politisk karriere være over. I meningsmålingene foran kongressvalget i Wyoming ligger Cheney langt etter en utfordrer som har Trumps støtte. I tillegg er hun blitt utsatt for spott og spe, trusler og trakassering.

La frem nye videoer av stormingen under høringen:

I 1956 utga den unge senator John F. Kennedy essaysamlingen «Profiles in Courage», angivelig med god assistanse fra taleskriver Ted Sorenson. Boken, som ble en prisbelønnet bestselger, handlet om åtte tidligere senatorer som hadde utvist særlig mot og integritet.

Dette var en historie om politikere som var mer opptatt av prinsipper enn egen karriere. Politikere som var opptatt av å gjøre det de mente var rett, selv om det kunne bety at de måtte bryte med sitt eget parti eller viktige velgergrupper.

Liz Cheney er en slik politiker. Hun er svært konservativ i de fleste saker og en utenrikspolitisk hauk. Hun stemte for det meste som sto på Trumps agenda. Men når han ikke godtok et valgnederlag hadde hun fått nok.

– President Trump innkalte en voldelig mobb. Når en president ikke tar de nødvendige skritt for å bevare vår union – eller verre, forårsaker en konstitusjonell krise – er vi en tid med maksimal fare for vår republikk, sa Cheney under høringen.

VITNE: Politikvinnen Caroline Edwards vitnet i Kongressen. Hun forsøkte å stanse de som angrep Kongressen.

Caroline Edwards var på jobb da hun møtte mobben. Som politi forsøkte hun å hindre Trump-tilhengere fra å bryte seg inn i Kongressen der godkjenningen av valget fant sted. Hun ble slått i bakken med et sykkelstativ og påført hodeskade.

Hun besvimte, men kom til seg selv. Hun reiste seg og fortsatte innsatsen for å beskytte Kongressen og de folkevalgte. Hennes vitnemål på direkte TV var rystende og detaljert.

– Jeg kunne ikke tro mine egne øyne. Det var blødende politifolk på bakken. De kastet opp. Jeg så venner med blod over hele ansiktet. Jeg skled i folks blod.

Edwards fortalte at hun ble kalt forræder og mye annen stygt den dagen.

–Jeg er en amerikaner som sto ansikt til ansikt med andre amerikanere. Jeg har mange, mange, mange ganger spurt meg selv – hvordan kom vi til et slikt punkt. Jeg er blitt kalt mye tidligere, men aldri er min patriotisme eller plikt blitt trukket i tvil.

Ja, hvordan kom USA til et punkt der landets nasjonalforsamling ble stormet av rasende opprørere som ville hindre godkjenningen av et lovlig valg?

Det er dette spørsmål høringene i Washington kan gi svar på. Derfor er høringene er viktige. Angrepet å demokratiet kulminerte 6. januar i fjor. Det betyr ikke at faren er over.

Etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001 ble det etablert en tverrpolitisk komité for å granske det som hadde skjedd, og hva som måtte gjøres for å hindre noe lignende i fremtiden. Da var det mulig for republikanere og demokrater å samarbeide. Det er det dessverre ikke lenger.

De fleste republikanske politikere bortforklarer, ser en annen vei eller ønsker å snakke om noe annet. Men det finnes hederlige unntak, som Liz Cheney. I den neste Kongressen vil det bli færre som henne.