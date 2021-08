VOKSENMAMMA: – Et lite barn er et lys – akkurat som en stjerne. Jeg og mine store barn er heldige som har fått dette lyset i våre liv, skriver Sanna Sarromaa. Foto: Privat

Det siste barnet

Det nordmenn kaller for attpåklatt, kaller vi i Finland for «iltatähti», kveldsstjerne. Det er et barn som fødes av tilårskomne foreldre og som skal lyse opp deres alderdom. Jeg har et slikt lys i mitt liv.

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og firebarnsmor

Tobarnsnormen står sterkt i Norge. Når fødselstallene går ned, skyldes det ikke at antallet barnløse øker, men at kvinner velger bort barn nummer tre. Tre barn krever mer enn to – av tid, penger og psykiske ressurser. Å være mamma har alltid vært viktig for meg, men det har aldri vært det eneste viktige. De fleste kvinner i dag har andre roller og identiteter. Jo flere barn, dess mindre tid til alt det andre.

Men som konfirmasjonstaleren fra human-etikerne så fint talte til min eldste sønn: «Det er bare tull at livet er kort. Livet er det lengste vi har.» Jeg var heldig som begynte tidlig og dermed kan avslutte sent – hvis jeg nå i det hele tatt har avsluttet. Jeg har ikke lukket hjertet eller livmoren min for barn nummer fem.

«At du orker! Du forlenget akkurat perioden med småbarn med ti år.» Jeg var 40 år og gravid da disse kommentarene begynte å hagle inn. De fleste vennene mine hadde store barn eller tenåringsbarn, akkurat som meg. Deres liv var blitt fritt og ledig; de hadde tid til trening, kafeer og til og med konserter og kulturaktiviteter. Livet deres var ikke lenger bare det evige triangelet mellom jobb, barnehage og matbutikk.

Jeg hadde ikke bare rukket å smake på deres liv. Deres liv hadde vært mitt i mange år allerede. De tre store barna mine var så store at jeg hadde en god del fritid. Jeg hadde funnet tilbake til romaner og trente flere ganger i uken. Likevel var jeg villig til å sette livet mitt 15 år tilbake i tid (og kroppen min 15 år frem), som en forundret venninne uttrykte det.

Jeg laget det siste barnet fordi det var vondt å være alene. Skilsmissen rev meg i filler og jeg følte meg ensom og forlatt i et fremmed land. Jeg hadde hatt et par kjærester etter skilsmissen, men det klaffet aldri helt. Den første ville ikke ha flere barn. Han andre ville for så vidt ha barn, men ikke på måten jeg måtte lage dem i 40-årene. Genetikk var viktigere for ham enn for meg – og det ble vår undergang.

På føden hadde jeg med meg en god venninne. Det var mitt første planlagte keisersnitt og det fungerte så fint at jeg erklærte der og da at jeg gjerne kunne gjøre det igjen.

Jeg visste, av erfaring, at babyer er herlige. Det jeg derimot ikke hadde sett for meg, er hvordan en liten baby bringer lys og kjærlighet til en hel familie med tre nokså innesluttede og tause tenåringsbarn. Den lille er hjemmets sentrum. Tenåringene tar oftere og oftere turen fra rommene sine til babyen – de steller og stuller, koser og leker med ham. De snakker varmt og beundrende til ham. De går og ser på ham når han sover. Blikkene blir lange og kjærlige bare de går forbi ham. De blir mykere og kjærligere – også mot hverandre – i hans nærvær. Babyer har en vidunderlig kjærlighetsbringende effekt.

Den lille brakte med seg uventede mengder varme og glede i familien. Han sveiset oss tettere sammen og forente oss - bare ved sitt lille, hjelpeløse, underholdende vesen! Det har hendt at jeg, etter at faren deres gikk fra meg, har sett på oss som en ufullkommen familie der noe vesentlig manglet. Ikke nå lenger. Vi er en helt perfekt familie med mor og fire barn. Det er ingenting som mangler!

Den siste babyen har gjort meg – også uventet – til en bedre mor. Det hviler et nytt ansvar på mine skuldre. Jeg må vise de store hva et godt foreldreskap er. Jeg er mer tålmodig med babyen enn jeg var med dem. Jeg snakker alltid pent til babyen og forteller høyt hva babyen trenger og ønsker. Jeg innbiller meg at jeg hjelper dem i deres fremtidige foreldreskap. «Ååå, jeg husker da du snakket sånn til meg!», utbrøt min datter under en kosestund en gang.

De tre første ble laget da jeg var i midten av 20-årene og i begynnelsen av noe jeg trodde ville bli en karriere. De kom veldig tett og jeg hadde ekstremt korte permisjoner. Med nummer fire hadde jeg ikke bare lyst på et barn, jeg hadde minst like lyst på en full og lang permisjon for første gang i mitt liv. Det har vært helbredende å oppleve alt på nytt uten å ha det travelt. Jeg fikk aldri noen karriere, men jeg fikk permisjonen og babytiden jeg drømte om.

Ble jeg mindre ensom da? Både ja og nei.

Det er åpenbart en som trenger meg hele tiden. Jeg er aldri alene fordi babyen er med meg hele tiden. Men samtidig har jeg kjent på en ny type smerte og ensomhet. Jeg passer på babyen hele tiden, men det er ingen som passer på meg. Det er ingen som stryker meg på kinnet og sier at jeg er flink. Det er ingen som ser på meg med et ømt og kjærlig blikk når jeg steller og stuller med babyen.

For en stund siden fikk en gammel klassekamerat av meg en baby. Han la ut et bilde av seg selv, kona og datteren. Han holdt rundt begge to. Jeg kjente på smerte og misunnelse: Hvorfor er det ingen som holder rundt meg?

Jeg finner sikkert en kjæreste på et tidspunkt, men det vil aldri være noen som elsker meg som mammaen til sine barn. Tanken på det er litt smertefull. Jeg vil alltid være ensom i mitt foreldreskap.

I en vanlig kjernefamilie er kjærlighet man gir til barna, indirekte kjærlighet til partneren. Det er ikke sjalusi og misunnelse i bildet. Kjærligheten blir bare større av at den deles. Man elsker partneren sin som kjæreste og som forelder. Jeg vil aldri kunne oppleve det igjen og det, kjenner jeg, verker. Jeg blir, håper jeg, igjen elsket som kvinne, men aldri mer som mor.

Det er også et annet savn jeg kjenner. Å gå gravid, føde og ha barn uten tilgang til min egen historie er vemodig og sårt. Mange ganger har jeg måttet snu meg vekk når jeg har sett mor og mormor sammen med en barnevogn i gaten. Mitt foreldreskap er tynnere, historieløst, fordi jeg ikke er blitt støttet i den av tidligere generasjoner. Kroppen min husker at jeg er blitt dullet og lullet som baby, men ingen har vist meg som voksen hvordan. «Dette likte du i den samme alderen», eller «han er akkurat som deg når han gjør sånn», er det ingen som noensinne har sagt til meg, for det har ikke vært noen igjen til å fortelle det.

Jeg er ikke ensom fordi jeg har en baby, men jeg er ensom i foreldreskapet mitt. Da tenker jeg ikke på den daglige tralten med barnehage og matbutikk, men den mentale ensomheten.

Men jeg vet at livet aldri er ideelt eller optimalt. Alle har ulike utgangspunkt. Jeg er likevel på plussiden fordi jeg turte – og det gikk bra. Ja, det er trangere økonomisk nå, men vi er rikere på måter det ikke finnes måleinstrumenter for.

Et lite barn er et lys – akkurat som en stjerne. Jeg og mine store barn er heldige som har fått dette lyset i våre liv.