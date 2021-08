PENSJON: – Det er meget beklagelig at regjeringen har latt en enestående sjanse til å forbedre regelverket gå fra seg, og at myndighetene raskest mulig bør få på plass et nytt hensiktsmessig bufferregelverk, skriver Tom Staavi.

Dustete pensjonsregelverk gir lav pensjon og økte offentlige kostnader!

I mer enn ti år har næringen pekt på at store deler av det norske folk har fått dårligere pensjon og høyere skatt på grunn av et mangelfullt regelverk. Mange vet det bare ikke og oppdager det først når de går av med pensjon. Det verste er at det er forbausende lett å endre regelverket, dersom det er politisk vilje til det. Men det må skje nå.

TOM STAAVI, informasjonsdirektør i Finans Norge

1051 milliarder kroner. Smak på det tallet.

Dette er penger som stammer fra såkalte ytelsespensjonsavtaler og forvaltes av livforsikringsselskaper og pensjonskasser. Pengene tilhører norske pensjonssparere som arbeider, eller tidligere har arbeidet, i privat eller kommunal sektor.

På grunn av et regelverk som finansnæringen i årevis har pekt på som utdatert, blir disse pensjonspengene dessverre forvaltet på en måte som gir deg lavere pensjon og kommunene økte kostnader. Dette er ikke fordi livselskapene og pensjonskassene ikke gjør jobben sin, men fordi regelverket tvinger dem til det. Over tid utgjør den tapte avkastning ufattelige store beløp

Hva skyldes så dette? Pensjon er langsiktig sparing. Da tåler man høyere risiko for å øke forventet avkastning fordi man kan sitte stille under kortvarige fall i aksjemarkedet. Dagens regelverk krever imidlertid at pensjonsselskapene må oppnå en garantert minimumsavkastning hvert eneste år, og at manglende avkastning i ett enkelt år må dekkes av egenkapitalen til selskapet som forvalter pengene. For avtaler som er under opptjening kan riktignok regningen sendes videre til arbeidsgiver eller kommunene, men ingen av disse arbeidsgiverne ønsker uforutsette ekstraregninger til pensjon.

Konsekvensen er at livselskapene presses til å forvalte disse pengene med lav risiko og mer kortsiktig forvaltning. I korte trekk betyr dette at kun en liten del av pengene investeres i aksjer, noe som strider mot alle faglige råd. Tidligere analyser (Menon 2014) har vist at et bedre regelverk kunne gitt fripolisekundene 16 milliarder ekstra kroner på deling. Tar vi med pensjonsavtalene for de som er i arbeid ville tallet blitt veldig mye høyere.

Regjeringen la 18. juni frem en lovproposisjon om endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Dessverre tar de ingen grep for å bøte på problemet vi har tatt opp her. Dette er mildt sagt underlig, all den tid løsningen ligger snublende nær og heter «fleksible bufferfond». Litt enkelt forklart innebærer fleksible bufferfond at selskapet kan ta høyere risiko på vegne av kundene, hvilket i praksis betyr å investere mer av pensjonspengene i aksjer. De årene aksjemarkedet gir knallgod avkastning, vil en løsning med fleksible bufferfond tillate at deler av avkastningen utover den garanterte avkastningen i din avtale kan holdes tilbake og brukes som «påfyll» de årene innimellom der aksjemarkedet går i minus.

Fripolisekundene vil dermed både beholde sin garanterte avkastning og ha økt sannsynlighet for høyere pensjon. Kunder med avtaler under opptjening vil få akkurat det de er lovet i pensjon, mens fylkeskommuner, kommuner og helseforetak vil kunne spare store kostnader til pensjon. Denne regningen er det skattebetalerne som tar, pengene kunne i stedet brukes på å gi innbyggerne enda bedre tjenester.

Vi i Finans Norge hadde sett frem til at regjeringen nå i sommer endelig skulle legge frem et godt regelverk til beste for pensjonsleverandørenes kunder, etter årevis med utredninger og høringer. Det har de dessverre ikke gjort.

Når staten via oljefondet forvalter sin egen langsiktige sparekapital, er aksjeandelen vedtatt til 70 prosent. Da er det mer enn merkelig at den samme staten presser deg som fripolisekunde til å ha ned mot fem prosent aksjeandel i din langsiktige sparing. I en verdensøkonomi preget av lave renter betyr dette kun én ting: lavere pensjon enn du ellers kunne fått.

Enda rarere er det at staten ikke ønsker å endre disse reglene all den tid de store norske arbeidstagerorganisasjonene som LO, YS, Akademikerne og Unio ønsker et bedre regelverk for sine medlemmer. Og disse kan vel knapt beskyldes for å være finansnæringens talerør, selv om de i denne saken er helt på linje med en samlet næring.

Finanstilsynet har anbefalt at regelverket endres, og tilsynets forslag til forbedringer har vært grundig utredet og behandlet i en omfattende høring. Likevel er de viktigste forslagene beklageligvis ikke fulgt opp av Finansdepartementet, uten noen begrunnelse for hvorfor departementet ikke ønsker å endre regelverket.

Vi har nylig sendt et utdypende fagnotat til Finansdepartementet som viser konkrete løsninger og hvordan kundene vil ha nytte av en ny løsning. Vi mener det er meget beklagelig at regjeringen har latt en enestående sjanse til å forbedre regelverket gå fra seg, og at myndighetene raskest mulig bør få på plass et nytt hensiktsmessig bufferregelverk.

Næringen klarer seg fint, men for pensjonskundene, kommunene, fylkeskommunene og helseforetakene er det uansvarlig å ikke gjøre noe med dette regelverket.

Vi kan ikke fortsette å forvalte så store midler på en så dårlig måte. Med enkle grep fra myndighetene kan alle bli vinnere.