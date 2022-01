Leder

Skolene må holdes åpne

Det er avgjørende viktig at alle strekker seg så langt som mulig for at skolene skal kunne holde åpne gjennom pandemien.

Noe av det viktigste gjennom denne pandemien, er å holde skolene åpne. Rødt nivå på videregående bør avvikles så fort som mulig.

Mange er slitne nå, inn i det tredje året med pandemi. Lærerne også. Pandemien koster, både økonomisk og menneskelig. En av de viktige lærdommene gjennom pandemiens første faser, var at barn og unge er ekstra utsatte når samfunnet stenger ned. Den lærdommen må forme vår håndtering videre.

Det er lett å forstå lærere og barnehageansattes frustrasjon over nye karanteneregler som bare gjelder dem. Etter nærkontakt med en smittet person, kan de fortsatt gå på jobb dersom de tester negativt for corona. Mens de likevel må holde karantenen på fritiden.

Barn og unge må veie tyngst

Helsemyndighetene mener dette er et viktig tiltak for å kunne holde skoler og barnehager åpne så mye som mulig. Dette hensynet må veie tyngre enn lærernes frustrasjon over situasjonen. I en krise må myndighetene veie ulike behov opp mot hverandre. Barn og unge må veie tyngst. Både fordi de sårbare av dem er mest utsatt. Men også fordi alle de andre barna og ungdommene lider under stengte skoler og strenge tiltak.

Kunnskapsminister Tonje Brennas jobb er å sørge for at skolene kan gi elevene et godt tilbud til elevene, også under en pandemi.

Kunnskapsminister Tonje Brenna argumenterte godt for karantenereglene for lærere og barnehageansatte da hun møtte Utdanningsforbundets leder Steffen Handal i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen. Hennes jobb er å sørge for at skolene i størst mulig grad kan gi et godt tilbud til elevene, også under en global pandemi.

Derimot mener vi Brenna og hennes folk har en dårlig sak når det gjelder videregående skole som nå er på rødt nivå. Beslutningen om dette ble tatt i julen. Det skjedde på tvers av faglige råd både fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Regjeringen har ikke vært i stand til å gi en god nok begrunnelse for hvorfor de tok denne beslutningen, og trosset fagmyndighetene.

Den viktige tilliten

Så langt har Norge kommet godt gjennom coronaen, sammenlignet med omtrent alle andre land. Dels skyldes dette Oljefondet, som gir oss mulighet til å kompensere deler av de økonomiske kostnadene ved pandemien. Selvsagt ikke alt. Men mens mange andre land har gjeld, har Norge penger på bok.

Men det handler ikke bare om Oljefondet. Den norske tilliten, både den vi har til hverandre og til myndighetene, er også en vesentlig del av forklaringen på at det har gått bedre med oss enn med mange andre. Denne tilliten hviler på at vi er trygge på at myndighetene våre er i stand til å veie ulike hensyn mot hverandre, ta upopulære avgjørelser når det er nødvendig, og se det store bildet, også i kriser.

I det store bildet er det nå hensynet til barn og unge som må veie tyngst. Det kanskje aller viktigste i denne sammenhengen er å holde skoler og barnehager åpne. Lærerne har gjort en stor innsats allerede. Men det er ikke slutt ennå. Både de og mange andre må stå i det enda en stund. Mens vi alle, på hvert vårt vis, må forsøke å skjerme barn og unge fra pandemiens konsekvenser. Som best vi kan.