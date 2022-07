HAT SOM MOBILISERING: – En av de første til å innse hvilket potensial homohatet har som politisk kraft, var Vladimir Putin, skriver kronikkforfatteren.

Hatet mot de skeive

Det er på tide å skape en mot-allianse, en antifascistisk front som inkluderer både skeive, streite, muslimer, kristne, konservative og alle gode krefter som vil forsvare menneskeverdet, demokratiet og mangfoldet.

JONAS BALS, skribent og rådgiver i LO

Mange blir født homofile eller trans, men ingen blir født homo- og transehatere. Hat må skapes, dyrkes og gjødsles. For å bli en politisk kraft, må det dessuten politiseres, og i verste fall bevæpnes.

Men hvordan skape hat? Hat trives best der det finnes gode materielle og psykologiske vekstforhold, men noen må også så frøene og få dem til å gro. Hatet er ikke noen naturkraft, men et resultat av politisk entreprenørskap.

Mye av denne virksomheten foregår på nettet, men når styrkeforholdene tilsier det, tar mange også steget ut i den fysiske verden.

Det kan skje i form av hverdagslig, men systematisk vold, slik Oslos skeive i mange år opplevde i gatene rundt utestedet Metropol. Det kan skje ved dødelig terror, som ved angrepet mot nattklubben Pulse i Florida i 2016.

Det kan skje ved politivold, som i Tyrkia nå nylig, eller ved symbolsk vold – som da norske nynazister for noen år siden aksjonerte mot det de kalte «homolobbyen».

Eller det kan skje i form av organisert, fascistisk massevold, slik vi har sett eksempler på blant annet i Polen, Ukraina og Russland. Det siste eksempelet fikk vi i Idaho i juni, da 31 uniformerte og maskerte medlemmer av Patriot Front ble arrestert på vei mot et Pride-arrangement.

En av de første til å innse hvilket potensial homohatet har som politisk kraft, var Vladimir Putin.

I sin biografi om «mannen uten ansikt» beskriver forfatteren Masha Gessen hvordan Putin gikk fra å være en nærmest apolitisk leder, til å stille seg i frontlinjen for en global ideologi der hatet mot skeive og feminister er den viktigste drivkraften.

Gessen beskriver skiftet som en primitiv politisk manøver, lansert i møte med de store, demokratiske protestene i 2011–12. De fikk strategene i Kreml til å strekke seg etter det enkleste og mest effektive redskapet de kunne finne: å kalle demonstrantene for homser.

«Vi som selv var homser skjønte ikke hva som skjedde. Vi så ikke på statlig TV og levde lykkelig i vår egen boble», skriver Gessen i boken si. Men på TV hisset nyhetsankeret Dmitrij Kiselev opp til hat, og hevdet at det ikke var nok å forby «homopropaganda.»

«Vi må forby blod- og sæddonasjoner fra dem, og hvis de dør i trafikkulykker, må vi brenne hjertene deres», erklærte han.

NYHETSANKER: Dmitrij Kiselev hevdet at det ikke var nok å forby «homopropaganda», skriver Jonas Bals.

På den største fjernsynskanalen uttalte kommentatoren Maxim Shevtsjenko at lesber og homser var å regne som Antikrist, og fikk støtte fra patriarken i den russisk-ortodokse kirken. Patriarken sa at aksepten av likekjønnede ekteskap var et tegn på den kommende apokalypsen.

Skeive ble fremstilt som ekstremt farlige, og som noe annet og mindre enn mennesker. Demonstrantene skulle fremstilles som De Andre – og ingen symboliserer De Andre så godt som de homofile, skriver Gessen.

Ved å se bakover, og hevde å forsvare tradisjonene, kunne Putin også skue fremover. Han kunne åpne en ny front, mot Vesten, og samle både nasjonen og de som hater skeive bak seg.

Lederne i en rekke muslimske land var potensielle allierte, i Latin-Amerika sto homohatet sterkt langt inn på venstresida, og i flere europeiske land var det flust med støttespillere.

Kasakhstan, Kirgisistan, Armenia, Georgia og Moldova kopierte raskt loven mot homopropaganda, det samme gjorde Uganda og Nigeria; de evangeliske kreftene i USA sørget for ideologisk og retorisk påfyll.

I Dumaen fikk de besøk av «forskeren» Paul Cameron, som presenterte forfalsket statistikk fra USA som hevdet at et flertall homoseksuelle var tilhengere av sex med barn, og The World Congress of Families besluttet å avholde kongressen sin i Moskva.

Og sånn har det fortsatt, i den globale «anti-woke-revolusjonen», eller snarere Reaksjonen.

PUTIN-BIOGRAF: – Masha Gessen beskriver hvordan Putin gikk fra å være en nærmest apolitisk leder, til å stille seg i frontlinjen for en global ideologi med hat mot skeive og feminister.

Da Dumaen for ni år siden vedtok loven mot homopropaganda, vedtok de også en lov mot at likekjønnede par kunne adoptere. I sin tale til føderasjonen samme år erklærte Putin at Russland fra nå av skulle være en leder, mot en «kjønnsløs og barnløs» verden.

«Jeg var blitt fienden», skriver Gessen, som sammen med kjæresten pakket sakene og dro. Den nye loven kunne brukes til å annullere deres eldste sønns adopsjon, og lovgiverne var tydelige på at også biologiske barn på sikt kunne tas fra foreldrene. «Vi hadde to sånne», skriver Gessen.

I debattene ble hun nevnt med navn av flere politikere, og lederen for Den russisk-ortodokse aktivist-bevegelsen, som banket opp skeive aktivister foran politi og TV-kameraer, meldte seg som frivillig til å overta barna hennes.

Samtidig som de pakket sakene brøt den første bølgen av demokratiske protester ut i Ukraina, og politikeren Aleksej Pusjkov sa at dersom Ukraina vendte seg vestover, ville det lede til en «utvidelse av homokulturens sfære, som er blitt EUs offisielle politikk».

Kulturdepartementet utformet samtidig en ny politikk, på diktat fra Putin. Prioriteringene var å «beskytte majoriteten», motstå toleranse, forsvare tradisjonelle verdier, stå opp for konservatisme og å sikre at all kultur som ble fremmet var nasjonal.

Hele dokumentet ble publisert i dagsavisen Izvestia, akkurat slik ting ble gjort i det gamle Sovjetunionen.

Det kan virke pussig at muslimhatende fascister kan uttrykke støtte og sympati med islamistiske terrorister, slik vi har sett eksempler på etter angrepet på Pride i Oslo.

Men også dette blir det enklere å få et grep om, dersom man har fulgt med på radikal-konservative og fascistoide bevegelser det siste tiåret. Og om man leser ideologene som har angitt retningen i kulturkrigen, blir det enda enklere å forstå.

IDEOLOG: – Tradisjonalismen har til nå vært defensiv, skrev Alexandr Dugin for snart ti år siden, og tok til orde for å gjøre den offensiv – «på enhver måte», som han formulerte det, skriver kronikkforfatteren.

I Aleksandr Dugins bok «Eurasian Mission» har de svenske høyreekstreme ideologene Daniel Friberg og John B. Morgan, som har gitt ut en rekke av bøkene hans, trykket et intervju de gjorde med Dugin mens de alle tre deltok på en konferanse i New Delhi – et annet land der «tradisjonalismen» for lengst har utviklet fascistiske trekk.

I intervjuet hevder Dugin at de ulike fargerevolusjonene og den arabiske våren var en strategi fra vestens side for å «kontrollere hele planeten», gjennom «universaliseringen av vestens verdier, normer og etikk».

Dugin maner til «kulturell, filosofisk, ontologisk og eskatologisk kamp», der Russland må lede an; de er det eneste landet med «potensialet, ressursene og tilbøyeligheten til å møte denne utfordringen».

Men de klarer det ikke alene: De må ha med seg islamister, hinduer og nasjonalistiske bevegelser fra hele verden. Betyr det også en allianse med jihadist-grupper, spør de to svenske høyreekstremistene.

«Ja», svarer Dugin: «Alle som er imot det liberale hegemoniet er våre venner. Dette er ikke moral, det er strategi. (…) Alle slåss mot de globale liberale hegemoniet ut fra deres egne sett med verdier.»

Tradisjonalismen har til nå vært defensiv, skrev Dugin for snart ti år siden, og tok til orde for å gjøre den offensiv – «på enhver måte», som han formulerte det. «Vi trenger å angripe på alle mulige måter – alle må angripe slik de har forutsetninger for – fysisk, politisk, og intellektuelt.

Alle som vil være med må stille seg dette spørsmålet: ‘På hvilken måte kan jeg påføre den moderne verdenen rundt meg virkelig ødeleggelse? (Med andre ord, hvordan kan jeg mest effektivt slåss mot Djevelen?)’».

Siden da har mange fulgt oppfordringen, og de har ikke nøyd seg med å stille seg selv spørsmålet. De har gitt sitt svar, og de har skapt en allianse.

Nå er det på tide å skape en mot-allianse, en antifascistisk front som inkluderer både skeive, streite, muslimer, kristne, konservative og alle gode krefter som vil forsvare menneskeverdet, demokratiet og mangfoldet.