Debatt

Rusreforma til Solberg-regjeringa mangla perspektiv

Senterpartiet har lenge åtvara om at avkriminalisering i neste omgang kan føre til legalisering. Det er ikkje tvil om at Sp sin uro blir bekrefta av Raja i helgas intervju. Dette er uansvarleg politikk, og at politikarar løfter dette i media skapar ei forståing om at cannabis er trygt. Det er det ikkje for alle.

LISA MARIE NESS KLUNGLAND (Sp), Helse- og omsorgskomiteen

Skal me lukkast med betre hjelp til rusavhengige, treng me ein politikk som ser heile livssituasjonen for rusavhengige.

Då er ikkje svaret ei snever rusreform med avkriminalisering (eller legalisering som Raja ønsker her) som nær einaste verkemiddel – me treng ei reform som gjer at helsevesenet kan hjelpa rusavhengige betre enn i dag.

Den reforma er me i gang med.

Det manglande heilskapsperspektivet var ein av grunnane til at me ikkje kunne støtte reforma til Venstre og Høgre.

Sp/Ap-regjeringa sitt svar på dette er å legga fram ein førebygging- og behandlingsreform.

Eg er glad me har fått ei ny regjering som forstår viktigheita av dette, og ikkje lenger har ein statsminister som seier at: «Å plukke søppel er også en viktig jobb. Det er mange rusmisbrukere og andre som trives med det og som på den måten får penger til livets opphold.» Det seier litt av kvart om kva som låg bak Høgre sin såkalla rusreform.

Det er stort sett tverrpolitisk einigheit om at avkriminalisering skal skje for rusavhengige. Me ønsker ikkje at bøter og fengselsstraff skal vera reaksjonen for menneske med store utfordringar i kvardagen.

Så er det viktig å minna på at rusreforma slik den låg òg la opp til å møta med straff så lenge ein hadde meir enn ein brukardose.

Slik eg opplev debatten både mellom partia og i samfunnet elles er at rusavhengige skal møtast med hjelp. Då må hjelpetenestene styrkast, og det er Sp/Ap-regjeringa godt i gang med.

Eg opplev vidare at dette er fleire debattar som har blitt samla til ein. Alle som bruker rusmiddel, om det er ulovlege, ulovleg bruk av reseptbelagde preparat eller overforbruk av alkohol, er ikkje ein del av same gruppa.

Forskjellige verkemiddel og forskjellig hjelpetiltak må til.

Eg er glad for at me har ein helseminister som anerkjenner at me må ha auka fokus på førebygging og behandling for å betre verdigheita og levestandarden til ein person som bruker rusmiddel.

Det er bra at statsråden er tydeleg på at me må utvikla behandlingstilbodet ved å sikra at LAR, legemiddelassistert behandling, gjev eit heilskapleg og kunnskapsbasert tilbod til rusavhengige.

Vår førebygging- og behandlingsreform er allereie som nemnt godt i gong. Fleirtalet på Stortinget vedtok i haust å styrka finansieringa av psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling av

ruslidingar (TSB).

I tillegg vedtok me å styrka dei lågterskel tenestene i kommunane. Folk skal få hjelp der dei bur. Det viste nemleg Riksrevisjonen sin rapport om psykisk helsevern at var svært mangelfullt. Dette gjeld spesielt unge med samtidig rusproblem og psykiske lidingar (ROP).

Rusavhengigheit rammar sosialt skeivt, og sosiale og økonomiske vanskelegheiter gjer menneske sårbare for å bli avhengige av lovlege og ulovlege rusmiddel.

Det har vore og er difor viktig for Senterpartiet at dette ikkje berre er ein justispolitisk utfordring, men òg ein sosialfagleg og helsefagleg utfordringar.