OMSKJÆRING: – I Norge i dag har gutter er dårligere rettsvern enn jenter når det gjelder retten til å bestemme over egen kropp, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en omskjæringsseremoni i San Francisco.

Debatt

Likestilling også for gutter?

Hva skal våre gutter tenke om likestilling når de selv har dårligere rettsvern enn jenter? Hvorfor er kroppen deres mindre verdt enn jentenes?

Publisert: Nå nettopp

FINN IUNKER, dramatiker og skribent

Gratulerer til Bjørn Erik Thon som påtroppende likestillingsombud! Det blir spennende å se hvordan han vil angripe de mange uløste oppgavene både han og vi stadig står overfor. Under et intervju på Dagsnytt 18 nå nylig nevnte han menns helse som et viktig likestillingstema. Det lover godt.

Thon valgte selvmord blant menn som eksempel. Jeg håper at han kan ta med seg enda et tema inn i arbeidet fremover, også dette relatert til helse. I Norge i dag har nemlig gutter er dårligere rettsvern enn jenter når det gjelder retten til å bestemme over egen kropp.

For noen år siden sendte Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ut en brosjyre, med tittelen: «Kroppen din er perfekt fra naturens side.» Det er et viktig budskap. Forsiden på brosjyren sier også: «Og det er du som bestemmer over den.»

Hvorfor skal noe så selvfølgelig bare gjelde for jentene våre? Det håper jeg at juristutdannede Bjørn Erik Thon kan lure på. Brosjyren forteller videre: «Ingen har rett til å skjære bort deler av en annens kropp.» Nei, hvis du er en jente, har ingen rett til å skjære bort deler av kroppen din. Kroppen din er jo din, som det står i brosjyren, «og det er du som bestemmer over den.»

Som Thon vil vite, ble lov om rituell omskjæring av gutter vedtatt av Stortinget i 2014. Bare to representanter stemte imot, begge fra Senterpartiet. Loven gir foreldre rett til å skjære bort deler av guttens kropp. Kroppen hans er ikke hans. Det er ikke han som bestemmer over den.

UTFORDRES: Påtroppende likestillingsombud Bjørn Erik Thon.

Den åpenbare kjønnsdiskrimineringen åpner for en rekke spørsmål. Dessverre blir ingen av dem stilt. For eksempel: Hva skal våre gutter tenke om likestilling når de selv har dårligere rettsvern enn jenter? Hvorfor er kroppen deres mindre verdt enn jentenes?

Jurist Thon kan også lese de få paragrafene i loven og lure på dette: Er loven overhodet kunngjort? Lovens paragraf 8 sier blant annet: «Rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje.» Er norske foreldre klar over dette?

Lov om rituell omskjæring av gutter kolliderer med alt vi ellers mener er rett og rimelig. Ikke bare helt selvfølgelige ting, som at kroppen min er min (og bare min), kroppen din er din (og bare din). Eller at min frihet slutter der din kropp begynner. Det gjelder kvinner og menn på fest, men også foreldre og barn i private hjem, der det skal være trygt og godt for alle.

Loven kolliderer også med grunnlovens bestemmelser om kroppslig integritet. Barnekonvensjonen. Grunnleggende prinsipper om pasientens autonomi. Barnas rett til en åpen fremtid, inkludert retten til selv å velge religiøs tilhørighet. All medisinsk etikk, inkludert legeeden: «Primum non nocere», først (og fremst), ikke gjør skade.

Siden lov om rituell omskjæring av gutter umulig kan harmoniseres med øvrig norsk lovverk, får den også noen bisarre følger. Kjønnsdiskrimineringen er i det minste en bevisst handling fra lovgivers side. Men den ovenfor nevnte paragraf 8 sier også:

«Gutter som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal ha rett til informasjon om inngrepet og gis anledning til å si sin mening. Det skal legges behørig vekt på guttens mening i samsvar med alder og modenhet.»

Det må være tankevekkende for Bjørn Erik Thon at de små guttene står svakere enn de store guttene. Og hva om gutten ikke er så moden? Hvorfor skal det legges større vekt på guttens mening hvis han tilfeldigvis er smart? Overgrepet er jo det samme.

For ja: Vi kan vanskelig kalle det noe annet enn et overgrep. En nøktern beskrivelse av det som skjer, må nødvendigvis nevne at noen, mot din vilje, tar kontroll over kroppen din (forestill deg en tenåringsjente på fest), holder deg fast på et bord, kler av deg. Hvem kan for alvor mene at dette ikke er et overgrep?

Men det har så vidt startet. Hos nyfødte og hos små gutter er forhud og penishode klistret sammen. Først når gutten kommer i puberteten, vil penishodet kunne gli (nokså) uhindret frem og tilbake under forhuden. Når forhuden løsnes for tidlig og med tvang, som under en omskjæring, oppstår en permanent skade på guttens kjønnsorgan. Er du fortsatt usikker på om dette er et overgrep?

Her hvor jeg bor, på Holmlia sørøst i Oslo, snakker barn i seksårsalderen om å «klippe tissen». Når forhuden er løsnet, kan den klippes av.

«Kan jeg få den tilbake?» Spørsmålet er stilt flere ganger på ung.no, nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Tidligere hadde de en egen side med spørsmål og svar knyttet til omskjæring. Nei, du kan ikke få den tilbake. Mange av svarene på siden ble forresten skrevet av personer i Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. Omskjæring er vold som skaper eller kan skape traumatisk stress.

«Omskjæring» er forresten et uheldig begrep. Det ser vi også i loven som jeg håper Bjørn Erik Thon har tid til å lese. Omskjæring blir i paragraf 2 definert som «et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis», men forhuden ligger ikke rundt penis. Forhuden er en del av penis.

Ha ha, kan vi tenke: Så dumme juristene i departementet er! Men jeg frykter at lovens forfattere har tenkt langt mer rasjonelt enn som så. Det gir selvfølgelig ingen mening å lage en klart kjønnsdiskriminerende lov som gir foreldre rett til å mishandle barn, og samtidig flette inn at overgrepet ikke kan skje «mot guttens vilje».

Men det gir mening å la være å kunngjøre lovens bestemmelser. Foreldrene kan dermed gjøre som de vil overfor barna, samtidig som ingen i ettertid kan komme og si at det ikke står i klartekst: «Rituell omskjæring kan ikke utføres mot guttens vilje.» Loven er først og fremst et dokument som fritar lovgiver for ethvert ansvar.

Hvem skal ta tak i dette om ikke du, Bjørn Erik Thon?

Og tenk litt på følgende: Trenden internasjonalt, iallfall blant tilhengere av gutteomskjæring, har i flere år vært å tillate de mildere formene for jenteomskjæring – for slik å verne om retten til å omskjære gutter. Om dette ikke skjer, vil retten til å skade gutter, men ikke jenter kollapse så snart det kommer en relevant sak for retten, og nettopp på grunn av likestilling. The Economist skrev om saken på lederplass i 2016.