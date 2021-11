Kommentar

Ikke beksvart med Black Friday

Av Shazia Majid

PÅ TILBUD: Black Friday har blitt den viktigste handledagen i Norge. I dag vil nordmenn bruke 3,3 milliarder kroner.

Skal man først handle julegaver med egne penger, kan man like gjerne gjøre det på Black Friday.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag er Norges største handledag. Gratulerer med handledagen til handelsstanden. Og til oss forbrukere, om vi klarer å gjøre et kupp.

Det er mange som hater Black Friday. Men det er flere som elsker å gjøre et kupp. En av tre nordmenn faktisk.

Derfor vil det i dag bli lagt igjen rundt 3,3 milliarder kroner i ymse butikker landet rundt. Det er noe dårligere enn 2019, men 25 prosent mer enn pandemiåret 2020, viser prognoser fra Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Men det stopper ikke der.

Vi har fått en Black Week. Som fikk særlig fotfeste i fjor, da coronarestriksjoner gjorde det umulig å ha stappfulle butikker. Og detaljhandelen valgte å spre tilbudene utover en hel uke.

Det betyr at når butikkene nå gjør opp kassen i slutten av hele uken, vil den telle hele 15–16 milliarder kroner i omsetning, anslår Oslo Handelstands forening.

Det betyr at handelsdagen og uken har blitt omtrent like viktig for næringslivet her i Norge, som den har vært for opprinnelseslandet USA.

Går i pluss

I USA har det som senere fikk navnet Black Friday markert starten på julehandelen siden 1924. Da kjøpemagasinet Macy’s startet storsalget fredagen etter høytiden Thanksgiving.

Men hvorfor heter det Black Friday? Svart er jo sorgens farge i vestlige land.

Det er den, men Ikke for handelsstanden. I gamle dager da man førte regnskapsbøkene for hånd brukte man rød penn dersom resultatet var negativt, altså et underskudd. Mens sort betydde at butikken gikk i pluss.

Denne fredagen gikk altså butikkene endelig fra rødt til svart i USA.

En annen historie forteller at betegnelsen Black Friday skal ha sitt utspring i byen Philadelphia på 1960-tallet.

«Sedate» nordmenn?

Det har tatt tid for tradisjonen å komme til Norge. Men når den først kom fikk den rask fotfeste.

Så sent som i 2009 var dagen dømt nord og ned her hjemme. Fagfolk mente den ikke ville slå an. Til det var nordmenn for sedate, mente en professor. Bare Apple hadde Black Friday tilbud i Norge det året.

Året etter, i 2010, var handlegalskapen kommet til Norge. Det var Vestby Outlet som skal ha «æren» for å ha innført Black Friday i Norge. Og nordmenn viste seg å ikke være så sedate. Det ble «fullstendig kaos».

I dag er dagen og uken etablert og markerer starten på julehandelen også her til lands.

Snarere enn at man bruker dobbelt så mye penger, ser det ut til at man nå har spredt julehandelen utover to måneder.

Nærmere halvparten av julehandelen skjer nå i november. Næringslivets prognoser viser at nordmenn vil bruke 55,7 milliarder kroner totalt denne måneden.

En stor del av julegavene kjøpes altså denne måneden, mens julematen kjøpes i desember.

KAOS: Slik så det ut på Black Friday på Outlet i Vestby i 2016. Siden har det vært få slike bilder, fordi tilbudene nå spres utover flere dager.

Berettiget kritikk

Det er gode innvendinger mot Black Friday. Den opprettholder og forsterker overforbruket – og er dermed skadelig for klima og miljø.

Dagen blir gjerne kalt for vulgær og har vært høyst kontroversiell. Hvert år blir dagen møtt med motstand, protester og boikott.

For folk med dårlig økonomi og betalingsproblemer kan fristelsen bli for stor når man bombarderes med Black Friday-reklamer i alle tenkelige kanaler. Verst er det når innkjøp gjøres med penger man ikke har, altså gjennom dyre kredittkort.

En annen alvorlig kritikk er at enkelte butikker lurer kundene.

Enten ved å ikke oppgi førprisen på varen, eller ved å sette prisen kunstig opp i ukene før den store handleuken – for så å kutte den kraftig.

Det er juks og det er en type juks Forbrukertilsynet har reagert på.

Viktig for handelsnæringen

Dager som Black Friday har store konsekvenser – men de er ikke utelukkende negative.

Det norske samfunnet er like avhengig av det private forbruket som den er av oljen. Altså at du og jeg bruker penger. Vårt forbruk smører den norske økonomien.

Dette ble særlig tydelig under pandemien. Når vi ikke kunne bruke våre penger til å kjøpe ting og tjenester. Næringslivet blødde, folk mistet jobbene sine og for enkelte butikker ble det kroken på døren.

Da lockdown endelig ble løftet i sommer fikk befolkningen beskjed om å gå ut og bruke penger. Gjenopplive næringene.

Når renten nå øker, samtidig som strømprisene holder seg på et skyhøyt nivå – er det fallet i forbruket man er redd for. Har vi ikke nok penger å bruke, vil vi kutte i innkjøp – og det vil gå ut over næringslivet og dermed utover arbeidsplasser.

I statsbudsjettet er det spådd en forbrukerfest uten like neste år. Norske familier kommer til å bruke 170 milliarder kroner mer. Det er en økning man aldri har sett maken til i nyere tid.

Det alene er forbundet med ytterligere fall i arbeidsledigheten.

Vi kan hate overforbruk – men vår bruk av penger betyr også at mange av oss har en jobb å gå til.

Utnytt tilbudene

Nordmenn har knapt hatt mer penger på bok. Den private sparingen har vært skyhøy grunnet pandemien. Selv etter at samfunnet har åpnet opp fortsetter nordmenn å spare mer enn normalt.

Det er et sunnhetstegn. Samtidig er Norge som sagt avhengig av at vi shopper.

Derfor: Har du egne penger, og du uansett har bestemt deg for å kjøpe ny kjole til julebordet, en ny TV eller skal handle inn julegaver, er det faktisk smart å slå til på virkelig gode tilbud.

Det fordrer selvsagt at detaljhandelen er transparente og redelige. At tilbudene er ekte, og at du bruker tid på å forsikre deg om å finne de beste prisene.

Er du smart, kan Black Friday og Black Week være en vinn-vinn situasjon.