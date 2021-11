SYNDEBUKK: – Manchester Uniteds sparking av Solskjær helt klassisk – og helt feil. Forskning viser nemlig at det ikke lønner seg å sparke treneren, skriver kronikkforfatterne.

Derfor burde ikke Solskjær fått sparken

Kunnskapsløshet preger fotballens journalister, klubbstyrer og supportere.

JON MORTEN MELHUS,

MORTEN ERIKSEN-DEINHOF, forfattere av boken «Fiks fotballen»

Når «fotballekspertene» bruker store deler av livet sitt på denne sporten, er det underlig at de mangler grunnleggende kunnskap om hvorfor og hvordan et fotballag egentlig lykkes – og ikke lykkes.

Denne overveldende kunnskapsløsheten, koblet sammen med manglende evne til å huske lenger enn 4–5 uker tilbake i tid, ble brettet ut i alle medier etter at Ole Gunnar Solskjær ble sparket fra Manchester United. Alle slo seg på brystet og skrøt av at nå hadde endelig Manchester Uniteds styre forstått det de selv visste: Solskjær kunne jo ikke fortsette siden han tapte kamper og ikke har vunnet pokaler.

Statistikkene viser at det er stor sannsynlighet for at treneren sparkes etter 5–6 tap på rad, – uansett hvordan resultatene var før denne tapsrekken. Slik er Manchester Uniteds sparking av Solskjær helt klassisk – og helt feil.

Forskning viser nemlig at det ikke lønner seg å sparke treneren.

Både Alex Ferguson og Nils Arne Eggen var nær ved å få sparken etter tre år, på grunn av dårlige resultater. Men styrene lot dem få litt lengre tid, og fra år fire ble det fotballhistorie i både Manchester United og Rosenborg.

Jürgen Klopp har lyktes svært godt som trener i sine tre klubber – Mainz 05, Borussia Dortmund og Liverpool – fordi han har fått 6–7 år i hver klubb til å bygge laget og kulturen. I Liverpool lot styret Klopp få tillit i fem år, med dårligere resultater i Premier League enn Solskjær – selv om han gjorde det litt bedre i Champions League – før suksessesongen 2019/20.

Det tok Kjetil Knutsen fire-fem år som assistenttrener og hovedtrener for å lede Bodø/Glimt til seriegull i 2020 og 6-1-seieren over AS Roma og fortsatt topplassering i Eliteserien i 2021.

Mens Solskjær fikk knapt tre år som trener i Manchester United – to år mindre enn Klopp og Knutsen brukte for å vinne serien. Det er for kort tid til å utvikle et suksesslag.

I vår bok «Fiks fotballen» har vi påpekt årsakene til at fotballstyrer ofte tar dysfunksjonelle beslutninger som reduserer klubbens mulighet for suksess.

Styret i Manchester United ødela Alex Ferguson’s vinnerkultur ved å ansatte fire trenere på fem år. De tre forgjengerne til Solskjær var ikke nødvendigvis feil eller dårlige trenere. Problemet var at de ikke fikk tid til å bygge et lag og en kultur i klubben.

Fotballsektoren lider under et oppsiktsvekkende resonnement:

1. Når det går dårlig for klubben, er det én mann – treneren – som har skylden (selv om han kanskje ble genierklært i fjor).

2. Å få laget på fote igjen er det bare én mann som kan klare: En ny trener

Claudio Ranieri i Leicester, Tor Ole Skullerud i Molde og Kåre Ingebrigtsen i Rosenborg ble sparket etter at de vant seriegull et halvt år før. Tottenham ansatte Nuno Espírito Santo 1. juli i år, han ble månedens manager i Premier League i august og ble sparket 1. november. Ikke noe tydet på at disse fire plutselig ble dårligere trenere i løpet av noen få måneder. Likevel måtte de altså gå av. Noen ukers dårlige resultater var mer enn supportere, mediene og styrene kunne bære og overskygget de gode resultatene trenerne hadde oppnådd bare måneder tidligere.

Kåre Ingebrigtsen ble ansatt som trener i Rosenborg i 2014, og de neste fire årene ble klubben seriemester fire ganger og cupmester tre ganger. Likevel var deler av styret misfornøyd og glemte Rosenborg-verdien «spæll kvarainner god» og SMS’et Ingebrigtsen under kampene: «Tilbake til gamle synder. Fælt å se på.» Oppsigelse av Ingebrigtsen og rettssak for åpent kamera kostet dyrt: Rosenborg har etter sparkingen av Ingebrigtsen ikke gjort det så dårlig siden 2012.

Etter noen uker med dårlige resultater krever «fotballekspertene» trenerens avgang, og supportere og styremedlemmer henger seg på hylekoret. Vet de virkelig ikke at det tar fire-fem år å bygge et godt lag? Eller at flere tap på rad ofte skyldes helt andre forhold enn trenerens kamptaktikk? At sparking av trenere som oftest skjer for tidlig, på feilaktig grunnlag, basert på følelser og ikke er til klubbens beste på sikt? At hyppig bytte av trenere hindrer kultur- og kompetansebygging? At resultatene i en milliardbedrift som Manchester United – med nesten tusen ansatte – selvsagt ikke forbedres ved å bytte ut én person?

«Fotballekspertene» er stort sett kortsynt opptatt av lagoppstilling, taktikk og resultatet i dagens kamp. Selvsagt er dette viktig, men resultatene for et fotballag bestemmes i mindre grad av det som skjer under kampen, og i langt større grad av det treneren gjør mellom kampene og i årene før kampen.

Vi gleder oss til at flere innen fotballen innser at langsiktighet, internkultur og tillit er avgjørende for at laget lykkes.