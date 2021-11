Kommentar

Den viktigste kvinnen

Av Shazia Majid

Vi er heldige som har fått leve på samme tid som Kim Friele.

Karen-Christine Kim Friele er død 86 år gammel. Og med det har Norge mistet den viktigste kvinnen av vår tid.

For sjeldent har et menneske betydd så mye for så mange – både homofile og ikke-homofile.

Hun frigjorde oss alle.

Både de som gjorde mennesker mindre, og de som ble gjort mindre som mennesker. Hun endret Norge. Hun endret holdninger. Hun endret nordmenn. Og hun endret liv. Kim Friele lærte oss å være bedre mennesker.

Og intet av det kom gratis.

Friele levde sitt liv som en kriger, hun kriget for det moderne Norges siste «kasteløse» – de homofile. En krig som startet tidlig i hennes liv, men sent i den norske samtiden.

I dag tar vi våre friheter for gitt. Men det er ikke lenge siden homofili og homofile ble sett på som en sykdom, og ble behandlet deretter.

Friele gjorde Norge både mer humant og mer moderne. Hun var den første i landet til å stå frem offentlig som homofil. Det var en maktdemonstrasjon uten sidestykke.

Men også modige mennesker blør. Det koster å gå først. For den som går først, går alene. Noen ganger er prisen å miste de man elsker, de man kanskje har vokst opp med, eller de som er del av ens flokk. Friele var kringsatt av sine foreldre. Av dem lærte hun at ingen skulle være utenfor og alle var like mye verdt selv om de var annerledes.

Likevel, alle ordene hun må ha tålt. Alle blikkene som må ha boret seg inn på netthinnen. Alle gestene som plasserte henne utenfor.

Ingen skal måtte betale en slik pris.

Kim Friele betalte prisen, så andre kunne slippe.

Vi står henne evig i gjeld.

Det er i stor grad hennes fortjeneste at loven som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn, ble opphevet i 1972.

Frem til 1953 hadde 119 menn blitt fengslet til straffer mellom seks måneder og ett år for å leve ut den de var. Det finnes ikke tall for domfellelser etter den tid, men man vet at fem saker havnet hos høyesterett etter 1950. Den siste homofile mannen ble fengslet i Norge så sent som i 1970.

Kim Friele som ble født i Fana utenfor Bergen i 1935 lot det ikke stoppe der.

Da «homofili» ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1978 – skjedde det som resultat av hennes arbeid, først som leder for homoorganisasjonen Den norske forbundet av 1948 (1966–71) og senere som generalsekretær i samme forbund frem til 1989.

Vi kan også takke Friele for at Norge i 1981 utvidet rasismeparagrafen til å innbefatte diskriminering i forbindelse med seksuell legning.

Og i 1993, da det endelig ble lov i Norge å inngå homofile ekteskap – giftet hun seg med sin utkårede, Wenche Lowzow. Og som så mange ganger før, ble hun en av de aller første i et slik ekteskap.

Det fortjente hun.

Lovendringer er målbare seire i homokampen. Men den største av Kim Friele sine triumfer er hvordan hun tvang sin samtid til å se på henne og slike som henne. Ved å eie og stå i den hun var. Med et mot, og en kraft og verdighet som fordret ærbødighet.

Kim Friele menneskeliggjorde homokampen.

Viste at «de andre» var en søster og en bror. Hun tvang en fordomsfullt flertall til å holde blikket mens de undertrykket. Det klarte de ikke, og samfunnet ble endret for alltid.

Etter hvert fikk hun sin flokk, og den flokken beholdt hun helt frem til hun døde 86 år gammel.

Men selv om krigeren er død, fortsetter krigen.

Fortsatt er det altfor mange lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, intetkjønn og queer i Norge som frykter utstøtelse. Som frykter å miste de som står dem nærmest. Særlig i enkelte religiøse miljøer, og særlig blant enkelte muslimske homofile.

Skeive scorer dårligere enn andre på alle indikatorer på subjektiv livskvalitet. En av tre er lite tilfreds med egen psykisk helse, de er mer ensomme, og har dårligere økonomi. En av tre transpersoner har forsøkt å ta livet sitt, mens halvparten er blitt trakassert.

Det er fortsatt en vei å gå. Den veien må vi gå i Kim Frieles ånd. Nå er det opp til oss å føre arven hennes videre.

Men i dag skal vi sørge. Over å ha mistet en av Norges aller fineste. En gigant i en vever kvinnes skikkelse.