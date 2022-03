Kommentar

Nykkene begynner å bli drøye

Av Leif Welhaven

Erling Braut Haaland står overfor et vanskelig klubbvalg. Her under torsdagens trening.

Milliardkampen om Erling Braut Haalands signatur utfordrer evnen til å ha to tanker i hodet på likt. Det som utspiller seg er kult og kvalmt på samme tid.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På den ene siden er det selvsagt superstas at en norsk spiller er blant de heteste i verden akkurat nå. Veien er uvirkelig lang fra barnefotball på Bryne til den globale merkevaren 21-åringen er blitt.

Fortsatt vet vi ikke hvor Erling Braut Haaland skal fortsette klubbkarrieren etter Borussia Dortmund. Men de eneste klubbene som er aktuelle finner vi på aller, aller øverste hylle.

Slikt er ikke hverdagskost for en fotballnasjon med et herrelandslag som ikke har vært i et sluttspill siden året Haaland ble født.

Forhåpentligvis skal spissen snart skyte Norge til opptil flere mesterskap, og naturligvis er han den store helten for barna som vokser opp nå.

Det betyr ikke at vi i sportspressen bare bør degge for stjernen. Midt i dyrkingen er det viktig å også finne plass til noen kritiske innfallsvinkler.

For milliardgallupen i internasjonal fotball har utviklet seg til å bli alt annet enn sympatisk. Systemet er bygget på å melke mikroøkonomier – altså hver enkelt fotballinteressert fan – så mye at unge menn tjener fantasibeløp i uken.

Trolig finner vi akkurat nå ikke et mer ekstremt eksempel på den økonomiske galskapen, enn maktspillet som utspiller seg rundt Erling Braut Haaland.

Her har Haaland-siden valgt å gi agentbroileren Mino Raiola en hovedrolle. Den italiensk-nederlandske 54-åringen har vært involvert i en serie kontroverser. Han har vært utestengt av FIFA i en periode, fått utestengelsen opphevet og er involvert i en juridisk strid om hvorvidt det skal settes tak på agenthonorarer.

Erling Braut Haaland og pappa Alfie opplever en enorm oppmerksomhet foran klubbvalget.

Etter at Raiola angivelig tjente rundt 240 millioner kroner på Paul Pogbas overgang til Manchester United, kjøpte han Al Capones tidligere luksusvilla i Miami.

Nå er et ett av mange spørsmål hvor mye Raiola og andre skal sko seg på at en norsk fotballspiller bytter klubb.

Hvis vi skal tro informasjonen den tyske avisen Bild presenterer, er det snakk om flere hundre millioner kroner til mellommenn.

Selv om vi tar alle mulige forbehold om detaljer, er det ingen tvil om at overgangen ikke ligner noe vi har sett rundt en norsk spiller.

Her begynner landskapet å bli krevende. Dersom man tar et prinsipielt standpunkt om at den internasjonale fotballen er på ville veier, er et også grunn til å reagere når en nordmann har hovedrollen.

Det blir for enkelt at alt skal være gøy så lenge nasjonen markerer seg på stjernehimmelen.

Selvsagt er det ikke Erling Braut Haaland eller hans team som har skapt milliardmonsteret fotballindustrien er blitt.

Det er vanskelig å klandre dem for å ville maksimere utbyttet. Men når man setter seg i førersetet på kapitaltoget, er det ekstra interessant å se hva slags atferd som følger med.

Her ser vi dessverre noen tegn til nykker som begynner å bli drøye.

Det er faktisk lov til å svare høflig på spørsmål selv om man er en superstjerne, noe flere i dette sirkuset evner å gjøre uten problemer.

Nå er Erling Braut Haaland på landslagssamling – med beskjed om at han må skjermes for offentligheten.

Hvorfor det?

Hvilken skade hadde skjedd av å snakke litt?

Det er sikkert slitsomt at interessen er så stor, men så vrient kan det vel ikke være å eventuelt avskjære det du ikke vil kommentere. Vi snakker altså om privatkamper mot Slovakia og Armenia.

Særbehandlingen virker både merkelig og malplassert. I verste fall kan denne linjen skape en lite heldig presedens.

Til den samme samlingen ankom Erling Braut Haaland i privatfly.

Erling Braut Haaland i samtale med Sander Berge under treningen torsdag.

Samtidig ble det klart at han overtar draktnummeret Alexander Sørloth har hatt på landslaget. Forklaringen er at det er «et stort ønske og en stor kommersiell bit», ifølge landslagssjef Ståle Solbakken. Stort mer gjennomført kan ikke brandingen av Haaland bli.

Det er ingen enkel problemstilling å ta stilling til hvor mye spesialservice det er klokt å gi den store stjernen. Det er definitivt viktig å la enerne være seg selv, men samtidig skal de fungere i et kollektiv. Balansen er ikke enkel.

Presset om å levere på landslaget blir ikke mindre av dette. Her har Haaland mye å bevise. Under Ståle Solbakken har han så langt seks scoringer, fem av dem har kommet mot Luxembourg, Gibraltar og Latvia.

Det hele blir ikke så mye lettere av hvordan Haaland valgte å forholde seg til landslagets Qatar-markeringer.

Ståle Solbakken forteller nå at han har snakket med spissen, og sier det ikke er tvil om at Haaland stiller seg bak dem. Like fullt forblir det et faktum at Haaland valgte å plassere seg påfallende mer distansert enn lagkameratene, og ikke bare én gang, under markeringer for menneskerettigheter. Så lenge vi ikke har fått et ordentlig svar, forblir den saken hengende i luften.

Summa summarum står vi overfor den sportslig sett mest spennende overgangen med en nordmann involvert noensinne. Det kommer til å bli fantastisk å følge Haalands målhunger på den største scenen fremover.

Samtidig må det være lov til å ha en mening om hvordan 21-åringen velger å fremstå i offentligheten.

Det vi ser der er ikke alltid like elegant som scoringene han serverer.