HJEMMEKONTOR: – Vi har vist de to siste årene at det finnes mange måter å gjøre ting på, og at én arbeidsmetode ikke passer alle, skriver Anine Norén.

Debatt

«25 under 25»: La meg bestemme min egen arbeidstid

På fredag vedtok regjeringen ny forskrift, som sier at arbeidstidsreglene også skal gjelde for hjemmekontor. Nok en gang går regjeringen baklengs inn i fremtiden.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANINE NORÉN, leder i Akershus Unge Høyre

De to siste årene har vårt hverdagsmønster blitt satt på prøve. Brått kunne vi ha 100 prosent oppmøte på jobb, møter og undervisning fordi tidsklemma og hverdagslogistikk ikke var et like stort problem lenger.

Hjemmekontor har gitt den fleksibiliteten mange ønsker. Det har vist at vi ikke jobber mindre effektivt når vi jobber hjemmefra, og at det er mulig å ha mye mer fleksibel arbeidstid enn vi tidligere har tenkt. Kort og godt; pandemien har lært oss at mye av det vi har ansett som «hverda’n» før, egentlig kan løses langt mer effektivt. Derfor er det frustrerende at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nok en gang bruker fortidens løsninger for å møte fremtiden.

Arbeidsmiljøloven er viktig. Samtidig blir det bakvendt at vi nå, etter to år hvor nye løsninger har stått på rekke og rad, skal tilpasse den nye hverdagen etter en lov som er tilpasset den gamle hverdagen.

JA TIL HJEMMEJOBB: – For mange arbeidstakere har det betydd mye å kunne definere sin egen arbeidstid, skriver Anine Norén.

For mange arbeidstakere har det betydd mye å kunne definere sin egen arbeidstid. Med den nye forskriften, viser regjeringen hvor lite fremtidsrettet prosjektet deres er.

Jeg er student, lokalpolitiker og jobber i konsulentbransjen. Den fleksibiliteten det gir meg i hverdagen, er uvurderlig. Jeg elsker at jeg kan gjøre unna dagligdagse gjøremål på dagtid, og sette meg ned med et oppdrag fra jobben på kveldstid. Jeg syns det er supert at jeg kan bruke en ellers kjedelig søndag til å jobbe, fordi det ikke er noen andre gjøremål den dagen.

Essensen her er at vår arbeidstid må ikke defineres i forskrift. Vi har vist de to siste årene at det finnes mange måter å gjøre ting på, og at én arbeidsmetode ikke passer alle. Det er fint at en småbarnsmor kan bruke mer tid med barna på dagen og gjøre unna arbeid på kvelden, dersom hun vil det. Det er fint at jeg som student kan følge undervisning på dagen, og sitte på hjemmekontoret om kvelden, dersom jeg vil det.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener det sikkert godt, men her går de baklengs inn i fremtiden. Det er ingen grunn til å skulle presse den nye hverdagen inn i en gammel arbeidsmiljølov.

Stortingspolitikere og statsråder er unntatt arbeidsmiljøloven, og kan jobbe når de vil. La oss andre også få lov til å bestemme mer over vår egen arbeidshverdag.