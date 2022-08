Å VÆRE OSS: – Vi danser og synger til Karpe, men vi gråter også. Ikke fordi vi er «touchy», men fordi det er oss. Endelig noen som uttrykker seg om hvordan det er å være oss, skriver Farukh Qureshi.

Debatt

Ikke enten-eller!

Enten og eller, eller enten/eller bare enten, eller kanskje bare eller – eller som Karpe sier: Det trenger ikke være enten-eller.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

FARUKH QURESHI, fengselsbetjent og Ap-politiker i Oslo

Jeg var på Karpe i Spektrum med kidsa mine i går, og innimellom dansing og synging og god stemning, kom også resten av følelsesregisteret fram.

Kan egentlig oppsummere det med: #densomvetdenvet, men skal prøve å skrible det med noen flere ord. Før du leser videre: det blir rotete, fordi jeg skriver ufiltrert.

Hvem er jeg, hvem er vi, kjenner du meg, kjenner du oss? Vet ikke, har ikke svaret selv. Rart, men sant.

Hva vet du om livet jeg har opplevd? Med foreldre som kom hit på 70- og 80-tallet? Forlot familie og alt det kjente for å skape en ny framtid for seg og sine familier.

Hadde med sin bagasje, med alt det innebærer – og bokstavelig bagasje i koffert på 15 kg, og kanskje 100 dollar i lomma. Til et fremmed og kaldt land. Etter en om lag 20 timers reise ble drømmene knust, når de allerede første kvelden skjønte at historiene om hvor bra de «fremmedarbeiderne» hadde det, bare var vås.

Den brutale virkeligheten var 5-6-8-9-10 voksne i en knøttliten leilighet hvor de sov på skift.

Pappa hadde luksus i forhold. Det var storebroren hans som måtte gjennom det, men selv for pappa som kom med fly og flyttet inn sammen med sin bror, så var møtet med realiteten hard og brutal. Han var 19 år da han kom.

På den ene side følte de seg velkomne, og ble av mange inkludert. På den andre side ble de møtt av tagginger hvor det sto «pakkiser – reis hjem», og mange som ga uttrykk for at de ikke var velkomne.

Generaliseringer og stereotypier var normen. Det tok seg med tiden opp i styrke.

Det var enten-eller. Ikke selvvalgt, men av «alle» andre. Plassert i den ene båsen eller den andre. Utallige forsøk å forklare, men ordene strakk ikke til. Drømmene om å bli noe – ingeniør eller økonom ble fjernere og fjernere.

Man begynte å forsone seg med realitetene om drømmen om høyere utdanning ikke ville bli realisert, men en del av drømmen sto fortsatt fast – om hjelpe familien tilbake i opprinnelseslandet. Så sa det pang, og ble rammet av alvorlig sykdom. Siste del av drømmen forsvant.

Les også Jeg er trygg på min tilhørighet til Norge Vi mennesker er mye mer enn vår nasjonalitet og etnisitet. Ingen av oss har gått i hverandres sko, eller blir formet…

Fast forward til tidlig 80-tall. Mamma kommer fra Karachi – en storby og metropol. Hun tror hun er godt forberedt, og ikke særlig bekymret for overgangen fra en verdensdel til en annen. Kort tid etter landing på Fornebu innser hun at alt er annerledes fra hva hun hadde forestilt seg.

En annen person, samme opplevelse – repeat: generalisering, stereotypi og plassering i båser. Det var enten eller.

Snill, dum, konservativ, moderat. Tilpasset, utilpasshet. Enten-eller.

Fast forward. Storesøster kommer til verden. Noen år senere kommer jeg. Pappa er ute, drømmene forsvant, akkurat som sand renner ut av hånda – uansett hva hardt man prøver å klemme.

Mamma prøvde å lære seg språket, men måtte etter hvert gi opp. Kom seg langt med smilet, og fikk seg jobb i både butikk og barnehage. Likevel, så var det enten eller. Hun lot seg ikke påvirke. Trodde vi, inntil vi ble voksne. Selvfølgelig ble hun det, men uttrykte ikke. Selv når hun ble møtt rasisme på bussen. Hun smilte da noen spurte henne om det gikk bra.

Så var dette med kultur og drømmer. Hjerte og hode. Og vår oppvekst.

Vi måtte tidlig innta rollen som tolk, snakke med kundeservice og til og med legekontoret. Det skulle bare mangle. Vi ble voksne, mens vi var barn. Det var ingen «buts», ingen «shayed», ingen «lekin».

Leken var alvorlig. Det samme var situasjonen. Boligdrømmen som foreldrene våre klarte å realisere mot alle odds, var også i ferd å briste. Boligkrakket og rentene satte dem i en umulig situasjon. Sånn var det sikkert for veldig mange andre også. Forskjellen var at de både hadde ansvar her hjemme og i Pakistan.

Knallharde prioriteringer og valg.

Kulturen de hadde med seg kunne ikke bare kastes på skraphaugen, selv om de kvittet seg ukulturen, men forventningene var alt skulle kastes og glemmes. Selv prøvde de å fusjonere det beste fra to kulturer, men så var dette med omgivelsene og enten-eller.

Drømmene deres var tydelige. Det var «doctor» og «engineer». Ikke beskjed om at verken jeg eller noen av de andre søsknene mine skulle bli det, men som en slags videreført eller uoppgjort drøm. Opplevde aldri at det var et forsøk å leve sin drøm gjennom meg eller oss. For den drømmen hadde de innsett at var borte for lenge siden.

Det preget dem. Helt og klart og tydelig. Likevel ikke mangler. Vi hadde mat på bordet og hele og rene klær.

Men det var «Reggaz» fra Cubus, og ikke Levis. Da jeg fikk den første Levis buksa, så var det streng beskjed om at den kun skulle brukes i forbindelse med besøk. På matpakke hendte det at jeg hadde banan.

Selvfølgelig fordi vi var fattige. I hvert fall ifølge andre. Ble herjet bra med. Passet liksom ikke helt inn, verken her eller der.

Andre ville definere meg og oss. Norsk, pakistaner, kanskje norskpakistaner, muslim, ikke-muslim, kul, ikke kul, ordentlig, eller bare utlending og som alle andre. Ble invitert på fest fordi jeg ikke var som de «andre» og med beskjed om at jeg skulle si til de «andre», de «andre» sa at jeg ikke var som de.

Det var enten-eller.

Fast forward. Klarte oss greit, men med en opplevelse av at «alle» andre skulle bestemme og definere oss. Inn og ut av båser. Enten sånn, eller slik. Hvis vi ikke samsvarte med omgivelsenes forventninger, så var det selvfølgelig enten-eller.

Da mamma skulle i møte med sin egen arbeidsgiver for å formelt avslutte arbeidsforholdet, så var jeg med. Ikke som tillitsvalgt eller fullmektig, men akkurat slik vi leste over arbeidskontrakter, papirer fra Aetat og sosialkontoret da vi var barn. Det var fortsatt ingen «buts», ingen «shayed», ingen «lekin».

Vi ble eldre. Voksne. Stiftet egne familier, og fikk etter hvert egne barn. Likevel var det enten eller. Norsk, pakistaner, norskpakistaner, muslim, ikke-muslim, konservativ, moderat. Generaliseringer og stereotypier. Plassert i båser. Av andre. Faktisk i større grad.

Drømmene til våre foreldre endret seg med tiden. Deres ønske og drøm ble at vi skulle bli den beste utgaven av oss selv og gode samfunnsborgere. Likevel sto de i en slags spagat, likevel lykkes de tross knuste drømmer og en ubeskrivelig sorg.

Det ble med to år i Islamabad, men fikk bekreftet at her hjemme var hjem. Om det var hode eller hjerte, enten eller, kanskje begge deler, har man fortsatt ikke svaret på. Sorgene ble kanskje større.

Pappa mistet sin far tidlig på 80-tallet, og fikk ikke vært der før etter at han var død. Bestemor gikk bort her, og er gravlagt her hjemme. Mamma fikk heller ikke vært til stede da hennes foreldre døde. Ikke fikk de delta i små og store gleder heller.

Selv etter over 40 år her, og stedet de kaller hjem, er sorgen intakt, men det betyr ikke at de ikke lykkelige over livet de har skapt. For det er ikke enten eller – selv om omgivelsene og kanskje samfunnet har prøvd å få dem til å tro det.

Nå har de kjøpt seg «hytte» i Karachi – deres første utenfor landets (merk: Norge) grenser. Det gjør det kanskje enklere å lege sorgen over det tapte.

«Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem, som prøver å forberede seg på å dø i et fremmed land, har den klissete kaka eller koppen med altfor søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem.

Vi, barna deres, er troende og troløse, skamfulle og skamløse, rotfestede og rotløse. Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre, ringte kundeservice på deres vegne og skrev kondolansekort som skulle til deres norske venner.

Vi var barn da resten av Norge lo av sketsjer der det eneste poenget var at folk snakket som foreldrene våre gjorde.»

Utdraget fra journalisten Yohan Shanmugaratnam er gjenkjennbart, og gjeldende for mange av oss – meg selv inkludert.

Underveis har jeg spurt meg selv om hvorfor jeg skriver denne lange, til og med meningsløse posten. Jeg vet ikke. Fordi jeg føler at jeg ikke klarer å få frem budskapet. Det er for mye følelser.

Følelse av at ingen vet hvordan det er å være oss. For det har ikke vært enkelt. Verken for foreldregenerasjonen, oss eller våre barn. Vi danser og synger til Karpe, men vi gråter også. Ikke fordi vi er «touchy», men fordi det er oss. Endelig noen som uttrykker seg om hvordan det er å være oss.

Vi forsto kanskje ikke foreldregenerasjonen og hva de gikk gjennom, eller kanskje vi gjorde det. Våre barn forstår kanskje ikke oss, eller kanskje de gjør det.

Les også Kommentar: Mellom Karpe og Berg Halvveis ut i Karpes Spektrum-kroning som nasjonalskatt er det på tide å stille spørsmålet: Hva nå?

Våre foreldre klaget ikke. Vi klager heller ikke, men sier ifra der de valgte å smile. Vi lærer barna våre å stå opp for seg og andre, og viktigheten av å være med for å bevege samfunnet. De balanserte på en tynn line, og vi har fortsatt på den samme linen. Kanskje den har blitt litt tykkere med årenes løp, men er usikker.

Jeg vil prøve å runde av med utdrag fra noe jeg skrev for par år siden:

«Pappa kom hit i 75.

Mamma kom i 82.

Jeg ble født i 86.

Bestemor ble gravlagt i 92.

Datter ble født i 09.

Alt her.

Dette er hjem.»

Ikke generaliser, ikke bruk stereotypier, ikke sett i bås. Det trenger ikke å være enten eller, og er det heller ikke. Det er nyanser, og det er både enten og eller, gjerne begge deler. Vi er hjemme, men i fuckings nærmere 50 år har noen andre fortalt oss hvordan vi skal leve livet, for å passe inn deres båser, slutt!

Tusen takk til foreldregenerasjonen, Karpe og Yohan – betyr mer enn dere selv kanskje aner!

– –

Teksten ble først publisert på forfatterens Facebook-side, og gjengis her med tillatelse.