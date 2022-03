KRIGENS MENN: – Fra Kadyrov-styrte Tsjetsjenia hører jeg i disse dager historier om at unge menn tvangsrekrutteres som soldater. Tsjetsjenere flest drar ikke frivillig i krigen for Putin, selv om russiske myndigheter ønsker å fremstille det slik, skriver Aage Borchgrevink.

Debatt

Tsjetsjenias mini-Putin

Tsjetsjenerne slåss på begge sider i Ukraina fordi Putin splittet dem.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AAGE BORCHGREVINK, seniorrådgiver, Den norske Helsingforskomité

Mange norske tsjetsjenere jeg snakker med klager over fremstillingen av tsjetsjenere i norske medier. Man kan få inntrykk av at Tsjetsjenia er en selvstendig stat, styrt av diktatoren Ramzan Kadyrov, som gjør som han vil, og har en hær av robotaktige superkrigere.

Det er riktig at Kadyrov styrer Tsjetsjenia som om det var hans private pølsebod. Men han er ikke uavhengig. Tsjetsjenia er en del av Russland, ikke et eget land, og Kadyrovs makt kommer fra Putin. Våpnene og budsjettet hans er gitt av Kreml. Uten den støtten, hadde han ikke overlevd – mange tsjetsjenere ser på ham slik nordmenn ser på Quisling. Hæren hans er del av de russiske væpnede styrker, og ikke noen privat milits. Han kan herje i Tsjetsjenia, men først og fremst er han Putins håndlanger.

Tsjetsjenerne i Norge flyktet fra den samme type krig som i dag rammer Ukraina. Etter at Russland tok militær kontroll over delrepublikken i 2000, etablerte de et terrorregime. Blant annet ble mer enn 5000 personer «forsvunnet» av russiske styrker, i hovedsak unge menn mistenkt for å støtte motstanden mot Russland (. For å slippe å få flere russiske soldater sendt hjem i kister, installerte Putin Ramzan Kadyrov som enehersker.

Kadyrov har vært kriger siden han som 17-åring slåss mot russerne i den første krigen i Tsjetsjenia midt på 90-tallet. Nå som han har skiftet side, slår han ned motstand ved å straffe hele familier. For eksempel ble titalls slektninger av Kadyrovs kritikere i Europa arrestert i julen. Han har lange armer. En kjent tsjetsjensk blogger som bodde på hemmelig adresse i Sverige fikk en leiemorder på døren rett før pandemien stengte grensene for to år siden. Attentatmannen ble overmannet og sitter i dag i svensk fengsel.

Les også Fremmedkriger drar til Ukraina: Tredje krig mot Russland TBILISI (VG) Otar Gabunia (46) mener verden nå må stå sammen som under den andre verdenskrig.

I Norge er Kadyrov kanskje mest kjent for å være på god fot med actionhelter som Jean-Claude van Damme og Steven Seagal, samt for å forfølge seksuelle minoriteter i en operasjon som minnet om hvordan nazistene behandlet homofile: Drap, systematisk tortur, fangehull og forsøk på å tvinge familier til å begå «æresdrap» på skeive slektninger. Men det er flere kapitler i boken om hans forbrytelser.

Derfor er de om lag 15.000 tsjetsjenerne i Norge tause. Kritikk mot Russland eller Kadyrov kan slå tilbake på slektninger i hjemlandet. De kan miste jobben eller havne i fengsel. Fra Tsjetsjenia hører jeg i disse dager historier om at unge menn tvangsrekrutteres som soldater. Tsjetsjenere flest drar ikke frivillig i krigen for Putin, selv om russiske myndigheter ønsker å fremstille det slik. Og at norske tsjetsjenere ikke kritiserer Kadyrov offentlig, betyr ikke at de støtter ham.

Samtidig er det mange tsjetsjenere i Europa som slåss på den ukrainske siden. Og både her i Norge, ute i Europa og hjemme i Tsjetsjenia er det mange som tenker på hva konsekvensene av denne krigen vil bli. Putins tid ved makten kan ikke vare evig. Presset fra sanksjonene og økende misnøye med krigen, som ikke går som planlagt, vil vokse fremover.

Kan hende vil Putins regime sprekke opp. Rakner det, går Kadyrov fort med i dragsuget.

Les også Russlands invasjon av Ukraina: Se våre dokumentarer fra området Vi har samlet dokumentarfilmer fra og om Ukraina, Russland og Øst-Europa, som på ulikt vis gir innsikt i området.

Hva skjer da med Tsjetsjenia? Området ble okkupert av Russland i 1859 etter en blodig og langvarig krig. Men spørsmålet om uavhengighet har dukket opp igjen mange gange siden den gang, sist på nittitallet da Tsjetsjenia i praksis var selvstendig. Gjennom tyve år har Putin systematisk forsøkt å knekke det tsjetsjenske samfunnet. Men kan hende vil spørsmålet om selvstendighet dukke opp igjen. Og i et så brutalisert samfunn kan også spørsmålet om gjengjeldelse melde seg.

Så lenge Russland ikke ønsker å se kritisk på sin egen historie som kolonimakt, er det vanskelig å finne gode svar. Men historien finnes, den kan ikke viskes vekk av flommen av propaganda som Kreml har latt strømme over Russland. Dommene mot Russland i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og arkivet i Natalia Estemirovas dokumentasjonssenter, en database der de store russiske og internasjonale menneskerettighetsgruppene har samlet informasjon, forteller sannheten om Tsjetsjenia.

Håpet ligger i at et nytt Russland ser seg selv i speilet og finner en annen formel å forholde seg til sin arv og sine naboer enn våpen og propaganda.