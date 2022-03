POLITIKK GRAND PRIX: I 2009 valgte Georgia etter krigen med Russland året før sangen «We Don’t Wanna Put In» til finalen i Moskva. EBU forlangte ny tekst. Georgia holdt seg heller hjemme.

Musikk, politikk og et styrebord i Genève

Kloke hoder rundt styrebordet i Genève har ofte måttet gå opp grensen mellom musikk og politikk – og stort sett truffet rett. Som 25. februar, da de utestengte Russland.

KATO HANSEN, Eurovision-historiker og -forfatter

I en kommentar 25.02. anklager VGs Stein Østbø Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) for «likegyldig nonchalanse rundt styrebordet» stilt overfor Russlands angrep på Ukraina.

Senere samme dag meldte EBU i Genève at russisk TV ikke får delta i året Eurovision Song Contest (ESC), da deltagelsen til en aggressiv krigsnasjon vil bringe konkurransen i vanry.

Dette viser alt annet enn likegyldig nonchalanse overfor et arrangement som i snart 67 år har samlet folkene til TV-sendt musikkfest.

At Østbø var utålmodig, er forståelig. Verre er det at han gir et ufullstendig og fordreid bilde av politisk bruk av ESC og EBUs tiltak i så måte.

Ifølge Østbø mistet ESC sin uskyld og ble politisk i 2016, da Ukraina vant med en sang om Stalins deportasjon av krimtatarene. Som om ESC da hadde noen politisk uskyld igjen å miste.

I starten var riktignok ESC fri for politiske heftelser. Men ganske fort ble arrangementet konfrontert med Europas harde politiske realiteter.

Som i 1964, da en aktivist snek seg ut på scenen og holdt fram et banner med oppfordringen «Boycot Franco & Salazar».

Og som i 1976, da Hellas’ bidrag tematiserte Tyrkias okkupasjon av deler av Kypros to år før (på noen måter en parallell til Ukrainas vinnersang 40 år etter).

Og som i 1993, da Bosnia-Hercegovina sang at «hele verdens smerte er i Bosnia i natt» samtidig som bombene regnet over Sarajevo.

Alt dette var innafor. Men det går en grense.

Som i 2005, da vertslandet Ukraina ville stille med en kampsang fra Oransjerevolusjonen. EBU forlangte alle politiske utsagn fjernet fra teksten. Kravet ble innfridd.

Og som i 2009, da Georgia etter krigen med Russland året før valgte sangen «We Don’t Wanna Put In» til finalen i Moskva. EBU forlangte ny tekst. Georgia holdt seg heller hjemme.

Kloke hoder rundt styrebordet i Genève har ofte måttet gå opp grensen mellom musikk og politikk – og stort sett truffet rett. Som 25. februar, da de utestengte Russland.