Terrorveldets tilbakekomst

I Norge, eller egentlig i hele den vestlige offentligheten, har det festet seg en slags forestilling om at det meste kan repareres gjennom dialog, at det nesten ikke finnes den fiende som ikke kan humaniseres ved å vise oss frem fra vår beste side.

BÅRD LARSEN, historiker og prosjektleder i den liberale tankesmien Civita

Livene våre har forandret seg i ekspressfart etter Russlands invasjon i Ukraina. Det ryster oss kanskje aller mest fordi vi ikke er forberedt på å være redde for krig. Vi har levd beskyttede liv i lange tider. Mange mennesker andre steder i verden må leve med usikkerhet, med det plutselige og katastrofale. Slik har det vært gjennom historien også.

Selv om vi fikk en smak av det uhyggelige under pandemien, har vi blitt vant til å leve i et trygt, velstående og fritt samfunn. Selv tenkte jeg i går kveld, da jeg ruslet gjennom byen, at alt det fine rundt oss faktisk kan bli tatt fra oss. Igjen må vi roe ned unger som er redde for at en gal mann skal utslette oss.

Det er til å bli forbanna over, at en tyrann som ikke lytter til fornuft eller ønsker oss vel, skal «få lov» til å skremme oss. Ja, hvorfor hører han ikke på fornuft!!?

Den autoritære anatomi har sin egen dynamikk, og den er omtrent like gammel som de tidlige sivilisasjonene. Despoter er autoritære personligheter. Men de blir som regel verre ettersom tida går. Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt. Til slutt går det til hjernen. Det er ikke umulig at Putin har satt i gang denne krigen helt på egen hånd.

I Norge, eller egentlig i hele den vestlige offentligheten, har det festet seg en slags forestilling om at det meste kan repareres gjennom dialog, at det nesten ikke finnes den fiende som ikke kan humaniseres ved å vise oss frem fra vår beste side. Dreiepunktet for et slikt verdenssyn er det terapeutiske blikk på alle konflikter. En slags bunnplanke i dette synet er at ekstreme bevegelser og ledere er symptomer på sosiale og økonomiske forhold.

Egentlig har det vært litt feil å snakke om «fiender». Vi har også skapt oss et slags etterkrigsnarrativ som ser ut til å ha glemt at demokratiene våre er resultater av blodslit, til og med av kriger.

Derfor har det for eksempel vært litt feil å fortelle skoleelever i historietimene at den kalde krigen var en konflikt som – på tross av mye USA-fælt – sto mellom demokrati og tyranni. Slikt ble ansett for å være ladet, for kaldkrigersk, for gammeldags. Den mer oppbyggelige, og noen ganger ideologisk gangbare, fremstillingen var at den kalde krigen handlet om to parter i en dum konflikt som nesten var unødvendig.

Noe lignende har lenge sirkulert i høyere utdanning, innen deler av statsvitenskap, historie og studier i krig og konflikt. Denne stammer (muligens) fra fredsforsker Johan Galtungs tidlige dager, der Sovjet ofte ble fremstilt som en aktør lik andre aktører, og som grunnleggende og rasjonelt sett ønsket fred. Det var for eksempel ganske utenkelig å vektlegge at Sovjet var en aggressiv, ideologidrevet og totalitær statsmakt som hadde en særegen agenda og på ingen måte ville de liberale demokratiene vel. Fra flere hold har vi i mange år blitt fortalt at autoritære demagoger nesten utelukkende er historiens svar på de vestlige demokratienes arroganse.

Forskere som gjengir russiske offisielle kilder og fremstiller dem som Russlands reelle motiver og bekymringer, kan være etterlevninger etter denne tradisjonen. Men det er forskjell på propaganda og egentlige beveggrunner.

For hva er det et regime som Putins egentlig frykter? Det burde være åpenbart i dag at Putin frykter frihet for borgerne, et demokratisk styresett, slik alle autoritære med nødvendighet frykter. I stedet har vi fått høre at de frykter EU, Nato og vestvending i egen bakgård, som om noen skulle tvinge dem inn i disse organisasjonene om de slapp friheten løs. Putin og Lavrov vet selvsagt utmerket godt at Nato og EU ikke utgjør noen sikkerhetstrussel mot Russlands grenser. Det de ikke vil ha noe av er fri flyt av ideer som kan utfordre det imperiale revansjistiske diktaturet som er helt avhengig av ufrihet.

Et lite dykk ned i Kremls motiver kunne avisen Minerva avdekke forleden. I et skriv som senere har blitt fjernet fra nettet, ble det fra russisk hold erklært at invasjonen var «løsningen på Ukraina-spørsmålet», at intet vestlig press på Russland vil føre noe sted, at den liberale verdensorden er over og at en multipolar verdensorden nå er et faktum. De tok med andre ord seieren på forskudd.

Putin har lenge ment at Ukraina er en del av Russland, at ukrainere er russere. At ukrainere flest vil være russere, men at nazistene i Kyiv og amerikanerne i Washington hindrer et «Anschluss».

Vel, invasjonsplan A gikk skeis. Ukrainere er ikke russere likevel. Da gjenstår plan B, som tilsynelatende er å bombe dem sønder og sammen. Eventuelt sulte dem i hjel. Slik er logikken til den gamle KGB-obersten Putin. Mennesker er tenkte størrelser, ikke levde liv. Omsorgen for egne borgere er som i den russiske «tradisjonen» heller ikke mye verd.

Det terapeutiske blikk er ikke alene en venstresidekonstruksjon. Som den danske historikeren Christian Egander Skov har sagt, inneholder etterkrigstidens «liberalisme» (liberalisme i vid forstand) en motsetning, skapt av «fredens sommerbarn», fordi den «fostrer en individualistisk mangel på forpliktelse, en naiv tro på det grenseløse og en vegring mot å ta stilling.»

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov ble nylig fratatt sitt æresdoktorat ved Universitetet i Tromsø. Hvordan kan denne distingverte og veltalende mannen, som fremstår fornuftig og dialogisk, med ett stå frem og snakke om ukrainere som folkemordere og nazister mens bombene regner over Kyiv og Kharkiv?

Hvordan kan æresdoktoren ved et liberaldemokratisk universitet stille seg hundre prosent bak en despot som snakker på hitlersk? Det er vel og bra at universitet fratok Lavrov æresdoktoratet, men hvor overrasket bør man bli, i et hus der kunnskap om verden er over gjennomsnittlig? Det var innlysende, selv i 2011, da Lavrov ble hedret i Tromsø, at han var lakei for et barbarisk regime. Om han ikke dømmes i Haag, vil historien dømme ham nådeløst.

At vi har en tendens til å glemme eller undervurdere det som er farlig er ikke nytt i en historisk sammenheng, vi har vært der før, for eksempel i München 1938. Intet er derfor så ille at det ikke er godt for noe, for eksempel at vi måtte kommet dit vi er i dag før noen begynte å våkne.

Kanskje vil Ukraina være en oppvåkning for kaosryttere – i alle fall for de som kun har lekt (uansvarlig) med flyktige autoritære tanker. For eksempel høyresidelefling med halv- og helfascister i den tåpelige, men destruktive «kulturkrigen». Eller ytre venstres revolusjonære feberfantasier.

Kanskje vil Ukraina være en oppvåkning for ganske mange unge som ikke møter opp til valglokalet, eller ikke bryr seg så mye om hva det liberale demokratiet innebærer. Med ett går det opp for folk at tyranner med makt, som de bare har lest om i historiebøkene, faktisk finnes. I dag. At det handler om frihet. Kanskje kan vi enes om grunnleggende forutsetninger som liberalt demokrati, europeisk fellesskap og genuint behov for sikkerhet.

Borgere i liberale demokratier må bestemme seg for hva de vil. Hvis du vil være fri, finnes ingen mellomting mellom et åpent, fritt samfunn med uavhengige institusjoner, frie valg og fredelig maktovertagelse og et autoritært regime. Fordi gryende autoritære regimer alltid beveger seg i samme retning, mot tyranniet.

Vi har i over tid sett en betydelig nedgang i globalt demokrati uten at det har fått veldig stor oppmerksomhet. Med veldig få (og gamle) unntak så er det faktisk sant at demokratier ikke går til krig mot hverandre. Men da må liberale demokratier fortsette å være liberale demokratier. Det er ikke tilfeldig at russiske trollfabrikker sprer falske nyheter. Formålet er å skape usikkerhet i den vestlige befolkningen. Sånn sett er invasjonen i Ukraina «bare» en av frontlinjene til det autoritære Russland. Splitt og hersk er kanskje den eldste av alle maktstrategier.

Det er liten grunn til å ha illusjoner om noe annet enn at Donald Trump er støpt i den samme formen som Vladimir Putin. Den samme støpeformen som produserer mennesker og makt med et helt særegent forhold til sannhet og løgn. I Trumps tilfelle var det ikke få i kommentariatet som spådde at klovnen ville temmes. Noen fikk seg en overraskelse.

Absolutt makt er banal, men samtidig blodig alvor. De bildene vi tidligere har sett av Putin, som de av diktatoren ridende på hest i bar overkropp, har vi knegget av. Selv under denne krisen ler vi av de famøse langbordene og de brautende løgnene. Men vi tar ikke implikasjonene innover oss.

Det er slik «makt gir rett»-logikken til den autoritære er. De tror og mener slike poseringer er imponerende. For de fleste av oss fremstår det så bisart at vi tror det er skuespill. Det er det vi må forstå at det ikke er. Vi må også forstå at Putin, som så mange andre autoritære nasjonalister (også her hjemme), oppfatter den liberale verden som svak, uten substans, røtter og verdier. Det er makt som imponerer, derfor skal vi ikke se bort fra at den kontante reaksjonen fra EU og USA har gjort inntrykk på ham.

De mest dystopiske blant oss kan bare forestille oss rekkevidden av en ny Trump-periode og et fremtidig autokratisk USA, uten artikkel 5. Europa vil da nærmest være sisteskanse for liberalt demokrati – med mindre despotene – og vi selv – «lykkes» i å rive tilliten mellom borgerne i filler.

Spenn deg fast.