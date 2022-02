Kommentar

Tid for hardt mot hardt!

Av Leif Welhaven

Vladimir Putin er opptatt av å hedre russiske idrettsfremganger, som Aleksandr Bolsjunov nylig har stått for.

Norges Skiforbund har et kort det er mulig å spille for å holde Russland unna konkurranser på norsk jord. Vi trenger ikke å la Det internasjonale skiforbundet (FIS) få viljen sin.

Mens den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter i all sin grusomhet, har internasjonale idrettsorganisasjoner dessverre vanskelig for å innse at det trengs ekstraordinære tiltak i en helt spesiell situasjon.

Det er interessant nok i ferd med å føre til noe vi ikke er bortskjemte med, at ulike idrettsnasjoner står opp for en viktig sak.

I fotballens verden er presset allerede stort på FIFA for å omgjøre søndagens valg om å la Russland være med i VM-playoff under et annet navn.

Så langt tyder ingenting på at Polen, Sverige eller Tsjekkia firer en tomme. De spiller ikke mot «Football Union of Russia», uansett hva FIFA kommer med av kreative krumspring.

I ishockey ser vi en aksjon under oppseiling, mens Vladimir Putin er strippet for en ærestittel i judo.

Forhåpentligvis har vi bare sett starten på det som kan bli et sårt tiltrengt «bottom up»-opprør i internasjonal idrett.

Det har over tid vært overtydelig at noe er alvorlig galt med hvordan flere av de internasjonale forbundene styres, men lite har skjedd.

Kanskje er det en ekstremsituasjon som denne som skal til for å åpne øynene på innsiden.



Det er for eksempel befriende å høre Norges Fotballforbund være så klare på at de støtter linjen om det ikke bør spilles kamper som involverer Russland, uavhengig av kallenavn.

Men her hjemme har vi nå en verkebyll av en problemstilling, som gjelder nært forestående skiarrangementer på norsk jord.

Det internasjonale skiforbundet har nemlig bestemt at russiske utøvere skal få være med, noe de var i Lahti sist helg.

Den første reaksjonen fra Norges Skiforbund var usedvanlig feig og defensiv, da de fredag bare understreket at FIS bestemmer og at de verken «kan eller vil» sanksjonere uten at det er i felles regi.

Deretter ble tonen mer offensiv lørdag, da forbundet uttalte at de ikke ønsker russerne velkommen hit.

Men fortsatt er det vanskelig å spore en vilje til å sette makt bak ønsket fra norsk skihold.

Det bringer frem et helt grunnleggende spørsmål:

Bør den norske arrangøren nå bare godta valget til FIS, og motvillig akseptere russisk deltagelse? Eller har vi faktisk et handlingsrom for arrangementer i vårt eget land?

Tidsfaktoren gjør at det bråhaster dersom det skal gjøres noe annet enn å danse etter FIS’ pipe.

Vi har verdenscuparrangementer i Drammen og Holmenkollen rett rundt hjørnet, mens RAW Air skal arrangeres i Holmenkollen og på Lillehammer.

Deretter venter VM i skiflyging i Vikersund.

Selv om FIS styrer kalenderen, er alt dette arrangementer som skal gjennomføres her, og dermed finnes det selvsagt en mulighet.

Vi må bare våge å å se videre enn egen nesetipp. Fra norsk side kan det rett og slett settes hardt mot hardt.

Enten stenges Russland ute fra konkurransene, eller så blir det ingen arrangementer her.

Om det så innebærer at man risikerer å miste status som verdenscuparrangør, som lederen av Holmenkollen Skifestival er bekymret for, så får det bare bli slik.

Her og nå er det langt viktigere spørsmål som gjelder enn slike egeninteresser. Og det vil neppe være et omdømmesjakktrekk fra FIS å innføre en slik sanksjon.

La oss nå håpe på at det finnes mot når det trengs - fra forbundet sentralt, fra arrangører på ulike steder, fra en skinasjon med samvittighet.

Et annet alternativ er om offentlige myndigheter som anleggseier sier noe om hva de vil tillate av bruk denne vinteren, noe Høyre er inne på.

Et ultimatum er et beinhardt virkemiddel, som åpenbart har negative følger, men under så ekstreme omstendigheter vil det være riktig å sette de store spørsmålene fremfor egen komfort.

Vi har sett Clas Brede Bråthen vurdere egen deltagelse og FIS’ langrennssjef Vegard Ulvang ta til orde for å gjøre det rette.

Men nå er det store spørsmålet om norske skiledere evner å å handle innen det er for sent.

Når historien skal skrives, vil det ta seg dårlig ut om vi bare legger oss på rygg for en handlingslammet internasjonal idrettsorganisasjon.

Selvsagt er det mulig å få FIS til å snu, dersom presset blir tilstrekkelig.

Og om det ender med at vi trekker oss og avlyser rennene i protest, så vil det i det minste stå igjen som en modig handling i det godes tjeneste.

Det har også egenverdi.