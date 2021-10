KJØPER SEG MAKT? – Hvorfor skal LO (her ved leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum) ha forrang for å bryte seg inn i folkestyret med penger og makt, når ikke en sammenslutning for barneidrett, korps eller Kreftforeningen har samme mulighet, spør Høyres Bård Ludvig Thorheim.

Ikke et folkestyre verdig

Kanskje er jeg naiv i troen på folkestyret som nyvalgt stortingsrepresentant. For jeg reagerer sterkt når statsrådsposter og politiske standpunkter er til salgs.

BÅRD LUDVIG THORHEIM, påtroppende stortingsrepresentant (H)

LO har gitt penger i valgkampen til hele venstresiden. Arbeiderpartiet fikk hele 27 millioner kroner. Toppene i fagbevegelsen legger heller ingen skjul på at det forventes motytelser. Jørn Eggum og co både poserer og uttaler seg i media som om de rangerer et sted mellom Kongen og Gud. Det er «trist» at SV ikke blir med i regjeringen, ifølge Eggum. Men SV respekterte altså ikke oljekompromisset mellom jerntriangelet LO, Ap og AUF.

Hva får så LO igjen for titalls millioner til venstresiden?

Tre plasser med stemmerett i Aps mektige Sentralstyre noe som får betydning for partiets politikk på Stortinget

Plasser i Aps programkomite som utformer partiets politikk som de går til valg på.

Statssekretærer i det nye regjeringsapparatet. Og nå krever LO også statsrådsposter i den nye regjeringen ifølge et oppslag i VG.

Det er klart det må gi valuta. Når våre Facebook-sider og media regelrett har blitt tapetsert med hvor skrekkelig det står til med alt i Norge, med vennlig hilsen LO og dets penger.

Men hva er det egentlig LOs politiske agenda går ut på? Hva vil de oppnå? Først og fremst krever de 860 millioner av staten som skal sponse deres egen medlemskontingent enda mer – slik at de får flere medlemmer og enda mer penger til å finansiere politiske partier.

Som alle interesseorganisasjoner har de målsettinger innen sin sektor, arbeidslivet. Men hvorfor skal LO ha forrang for å bryte seg inn i folkestyret med penger og makt, når ikke en sammenslutning for barneidrett, korps eller Kreftforeningen har samme mulighet?

Det er et paradoks at LO i denne valgkampen har satt kloa i Senterpartiet også, og dermed støtter hele tre partier som ønsker å skrote EØS-avtalen. Det vil innebære en nedleggelse av en rekke eksportrettede industriarbeidsplasser. LO har også gitt penger til Rødt, som vil fjerne enhver tilgang som landindustrien trenger til mer strøm.

Hadde det ikke vært for LOs sosialistiske agenda for det norske samfunnet, burde de i det minste anerkjenne at under Solbergs regjering skapes det tusenvis av nye industriarbeidsplasser bare i mitt hjemfylke Nordland.

Men kaster jeg selv stein i glasshus? Mitt parti Høyre mottar valgkampfinansiering fra vanlige folk som vil bidra, og fra bedrifter. Vi er i Høyre tydelige på at vi mottar bidragene på lik linje med andre partier for å veie opp for den langt større finansieringen som Ap mottar fra LO. Media følger også med argusøyne om den private finansieringen omsettes i politisk innflytelse.

Det er en stor vesensforskjell mellom LOs maktutøvelse, og bidrag fra folk og næringsliv. La oss gjøre et tankeeksperiment for å vise forskjellen. La oss si at Høyre tilbyr NHO og YS direkte innflytelse i partiets styrende organer, påvirkning på politikken som vi går til valg på, og kanskje en statsrådspost eller to hvis vi vinner valget. Mot at de betaler oss så det monner. Ja, vi kunne sikkert også gått til valg på store medlemsfordeler for NHOs medlemsbedrifter på statens regning.

Det ville selvsagt være uhørt. Oppstyret ville blitt øredøvende. Et soleklart brudd med folkestyret, slik vår grunnlovsfar C. M. Falsen og de andre eidsvollsmennene satte opp vårt demokratiske styresett i 1814. Det er verdt å minne om grunnlovens egen ordlyd: «Folket utøver den lovgjevande makta gjennom Stortinget. Stortingsrepresentantane blir valde gjennom frie og hemmelege val.»

Jeg velger å fortsatt være blåøyd, naiv, idealistisk, kall det hva du vil. Jeg startet denne uken min gjerning det 166. storting med Johan Sverdrups ord som rettesnor:

«All makt i denne sal». Ikke på Youngstorget.