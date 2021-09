Kommentar

Flukten fra Merkels parti

Av Per Olav Ødegård

RØD JUBEL: Olaf Scholz på sosialdemokratenes valgvake i Berlin. Hans parti ser ut til å vinne en knepen seier og Scholz kan bli landets neste regjeringssjef.

Når Angela Merkel takker for seg velger millioner av tyskere å forlate hennes parti. Rødgrønne partier er valgets vinnere, men hvem som får danne regjering er i det blå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er jevnt løp mellom de to største partiene. Fintellingen vil vise om sosialdemokraten Olaf Scholz eller kristeligdemokraten Armin Laschet blir Angela Merkels etterfølger som kansler.

Uansett hvem som får oppdraget med å danne regjering venter langvarige og krevende forhandlinger. I Tyskland er mindretallsregjeringer utelukket, og for første gang kan den neste regjeringen bli en koalisjon av tre partier.

les også Farvel til Mor Merkel: – Går inn i historien som krisekansleren

Selv om kristeligdemokratene i innspurten klarte å innhente noe av sosialdemokratenes forsprang er dette et historisk dårlig valg for partiet. Angela Merkel har i mange år vært langt mer populær enn sitt eget parti. Når hun ikke søkte gjenvalg som forbundskansler fant mange av hennes velgere andre alternativer enn kristeligdemokratene.

De to store partiene, Sosialdemokratene (SPD) og Kristeligdemokratene (CDU/CSU) har begge nær 25 prosent oppslutning, ifølge valgprognosene søndag kveld. Kristeligdemokratene ser ut til å gå tilbake med om lag åtte prosent i forhold til valgresultatet i 2017.

les også De statsbærende tyske partiene

Både Sosialdemokratene (SPD) og De Grønne ser ut til å gjøre det langt bedre enn for fire år siden. SPD går frem om lag fem prosent og De Grønne mer enn seks prosent. Hvis SPD blir det største partiet når alle stemmene er talt opp vil Olaf Scholz først få mulighet til å danne regjering.

Et av flere alternativ er et regjeringssamarbeid med Sosialdemokratene, De Grønne og det liberale partiet Fridemokratene FDP som ser ut til å få ca 11 prosent av stemmene. FDP kan imidlertid være mer interessert i et regjeringssamarbeid med kristeligdemokratene.

De siste åtte årene har landet vært styrt av en storkoalisjon mellom Kristeligdemokrater og Sosialdemokrater, ledet av Merkel. Ikke fordi noen av partiene ønsket det, men fordi det var eneste mulighet for å danne en styringsdyktig regjering. Nå kan finansminister Olaf Scholz bli landets neste regjeringssjef.

les også «Der Scholzomat» kan vinne det tyske valget

Kristeligdemokratene gikk inn i valgkampen som det største partiet, ifølge meningsmålingene. Da De Grønne valgte Annalena Baerbock som sin kanslerkandidat overtok de stund ledelsen. De siste ukene har Sosialdemokratene opparbeidet seg en ledelse.

Baerbock og Scholz er valgvinnere. Men de ønsket seg mer. Scholz ser ut til å vinne en knepen seier. Han håpet på et tydeligere mandat. Og selv om De Grønne går mest forspilte Baerbock muligheten til å ta opp konkurransen med de to store. Alt tyder likevel på at De Grønne blir en del av den neste regjeringen.

Det venstreradikale partiet Die Linke går kraftig tilbake og balanserer på sperregrensen som er fem prosent. På den andre ytterfløyen faller også oppslutningen om det høyreradikale partiet Alternativ for Tyskland (AFD) i forhold til resultatet i 2017. AfD har stabilisert seg på ca. 11 prosent, men er det eneste parti ingen av de andre vil samarbeide med.