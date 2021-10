Kommentar

Skisporten har en syk side

Av Leif Welhaven

Kampen for å bli best i langrenn koster mye. For enkelte altfor mye.

En kamp mot toppen blir fort en kamp mot kroppen. Vil du la ungen din satse på langrenn hvis du tenker over at 20–30 prosent utvikler en form for spiseforstyrrelse?

Toppidrett er ikke nødvendigvis så sunt.

Konseptet bygger på å tyne ut det lille ekstra.

Å jakte marginer.

Når kroppen er selve arbeidsverktøyet, ikke minst i en utholdenhetsidrett som langrenn, blir balansen mellom inntak og uttak av energi krevende.

Mange mestrer øvelsen, og sitter igjen med gode minner fra en givende karriere.

Men hva med gulljaktens syke side?

Spiseforstyrrelser i langrenn har vært et problem gjennom flere tiår.

Hvor går smertegrensen for hvor mange syke utøvere skisporten kan leve med?

Jo dypere en kommer ned i materien, desto tydeligere blir det at en serie ubehagelige spørsmål må stilles.

Noen av disse er det grunn til å undres over om skiledere på ulike nivåer har stilt seg i tilstrekkelig grad opp gjennom årene.

Temaet har vært fremme i offentligheten med ujevne mellomrom i flere tiår.

Tidslinjen tilsier i seg selv at ski og spiseforstyrrelser er et systemproblem.

Det bør tas på ytterste alvor at når ledende forskere slår alarm om helsemessige konsekvenser av spiseforstyrrelser hos skitalenter.

Professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole forsker på spiseforstyrrelser innen idretten.

Når forskning viser at et sted mellom hver tredje og hver fjerde utøver får problemer med mat, snakker vi om et samfunnsmessig utfordring av betydning.

Det bør bekymre foreldre og familier være bevisste på.

For hver enkelt som utvikler spiseforstyrrelser, er de potensielle skadene på livskvaliteten dypt alvorlige.

Hvorfor snakkes det da ikke mer om problemet fra innsiden? Det er jo ikke slik at ingenting blir gjort. Slett ikke,

Men i flere ledd i idretten – alt fra Norges idrettsforbund, til særforbund og ulike utdanningsinstitusjoner – må det være lov til å spørre om det er gjort nok.

Mye tyder dessverre på at svaret er et klart nei.

Enda mer bekymringsfullt blir det at et stort antall av idrettsutøverne som blir syke, fortsatt sliter 15 år senere, ifølge forskning utført av professor Jorunn Sundgot Borgen.

Det må tydelig understrekes at problemstillingen er kompleks.

Hvis du er stilt overfor fem skiløpere som sliter med spiseforstyrrelser, får du fem forskjellige historier. En haug med faktorer kan samvirke, og det er ikke slik at langrenn eller langrennsmiljøet skal få noen automatisk skyld eller ansvar for at enkeltpersoner sliter.

Det er selvsagt også spennvidde i hvor hardt spiseforstyrrelser rammer.

Men risikoen for å utvikle en spiseforstyrrelse fremstår høyere når du holder på med en idrettsgren som langrenn, enn den gjør for hvermannsen.

Da er det viktige å ha trygge voksne rundt, som har kompetanse om faremomenter.

Muligens er de mest sårbare ikke nødvendigvis de aller beste, men sjiktet bak, som ikke har et tilsvarende apparat rundt seg. Men problemet kan være relevant på flere nivåer.

Det er også interessant å se på forholdet mellom hva som utelukkende er hver utøvers eget ansvar, og hva slags støtte og sikkerhetsnett det er grunn til å forvente fra ressurspersoner rundt.

Ingen kan eller skal overvåkes døgnet rundt.

Dersom en utøver ønsker det, er det mulig å både lure ledere og helseattester om hvilket forhold vedkommende har til mat og egen kropp.

Derfor skal vi være varsomme med å rette presise pekefingre i den eller den retningen.

Likevel er det på systemsiden vi er nødt til å jobbe.

Skigymnaser, skiforbundet og for så vidt Norges idrettsforbund har et stort ansvar for å forebygge og bekjempe et skummelt sykdomstegn.

Når det kommer frem enkelthistorier eller det rettes systemkritikk, er det viktig at responsen ikke blir at idrettsorganisasjoner går i forsvarsposisjon eller skyttergraver.

Det viktige her må være å få på plass bedre og mer robuste systemer for å redusere risikoen best mulig.

Vi blir nok aldri helt kvitt spiseforstyrrelser i langrenn.

Men i balansen mellom et sunt liv og et jag etter medaljer, er dette en problemstilling det må snakkes mye mer om. Også innad i idrettsmiljøene.