Kommentar

Alt annet enn på høyden

Av Leif Welhaven

Norge var sjanseløse mot den russiske kvartetten i herrestafetten.

Når et krevende OL skal evalueres i langrennsleiren, bør like mye handle om forberedelsene som om selve rennene. Mer og mer tyder på at opplegget ikke var på høyden.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Uansett hvor imponerende «komiteens kvartett» var i de kinesiske høydemetrene, er det ingen tvil om at sølv ER nederlag for Norge i en herrestafett.

Mye har vært snakk om de negative sidene ved norsk dominans, men det er jo ikke landslagets oppgave å gjøre sporten mer spennende.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

Derfor begynner det å bli bekymringsfullt det vi ser i Beijing.

Det begynner å ligne et sannsynlig scenario at 33 år gamle Therese Johaug blir den eneste norske langrennsløperen som vinner et individuelt distanserenn i lekene.

Om vi skulle ende der, er det for svakt.

Dessuten er det en urovekkende utvikling at det som normalt har vært et av de fremste norske våpnene - antall løpere i toppklasse - ikke har vært gjeldende i stafettene denne gangen.

En femteplass på kvinnesiden underbygger problemet med at det er for tynt bak den soleklare eneren, i alle fall når Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg er ute av ulike grunner.

Men å tape herrestafetten med mer enn et minutt er jo virkelig krise for seiersvante nordmenn.

Emil Iversen får mye tyn for åpningsetappen, der han tapte 34,4 sekunder til Alexej Tsjervotkin. En av mange erkjennelser den kommende oppvasken bør inneholde, var at Iversen aldri burde vært tatt ut til stafetten.

Det hjalp heller ikke at Pål Golberg tapte terreng på den andre klassisketappen. I realiteten var det hele avgjort før skøytingen startet.

Det er begrenset hvor stort plaster det er på såret at Johannes Høsflot Klæbo hadde full kontroll mot franske Maurice Manificat i duellen om sølvet.

For denne gjengen her er det gullstrid som gjelder, intet annet.

Det er litt småvittig at snøvær ble en stor snakkis i et vinter-OL. Men det sier jo mye om rammene rundt 2022-lekene at nedbør er så sjeldent.

Det vi har vært veldig klar over helt siden tildelingen, er hvor høyt skianleggene faktisk ligger. Det skaper spesielle utfordringer å konkurrere under så brutale omstendigheter.

Da er det til å undres over om det burde vært langt mer omfattende forberedelser i høyden enn det ble valgt på allround-siden.

I den nevnte evalueringen er det kanskje klokt å innlede det hele med følgende spørsmål:

Har det norske apparatet gjort nok for å få troppen best mulig skikket til start?

Vi er usedvanlig bortskjemte her i Norge, og mange vil sikkert oppleve det som sutrete at det kommer så mange kritiske spørsmål når langrennsleiren opplever en viss motgang.

Men dette er nå engang nasjonalsporten vår, og da må miljøet tåle at listen legges usedvanlig høyt også rundt hvordan de blir vurdert.

I beste fall kan vi fortsatt få en skikkelig gladavslutning for Norge i de gjenværende langrennsøvelsene.

En lagsprint har alltid norsk favoritt med Johannes Høsflot Klæbo som anker, og det kan være interessant hva Therese Johaug kan få til om hun får gå en konkurranse som er uvant for henne.

På den avsluttende tremila får vi fort en enda mer Johaug-jubel. Og det er jo lov til å drømme om Hans Christer Holund, eller til og med en friskmeldt Simen Hegstad Krüger på femmila.

Men så langt er det såpass mye «is i OL-rubben» at ingen feiringer skal tas på forskudd.

Nå er det bare å krysse fingrene for siste del av lekene, før det er tid for å se nærmere på hva som har gått galt.

Da blir fort høydemeter et nøkkelord.