Leder

Takk til de frivillige

Midtveis i den stille uke har mange allerede innfunnet seg på påskefjellet. La oss håpe det også blir en rolig uke for alle som er i beredskap i påsken.

Sen påske fører til høyere risiko for ulykker i fjellet. Dessverre har vi allerede erfart hvor ille det kan gå når naturkreftene settes i sving. Mange skred i det siste er et alvorlig varsel om at snøforholdene er spesielt utfordrende. Selv erfarne fjellfolk har latt seg overrasket av hvor lite som skal til før ras utløses.

Skred er i og for seg ikke uvanlig på denne tiden av året. Men mye tyder på at klimaendringene bidrar til nye og ustabile forhold i fjellet. Vi vil derfor oppfordre alle som ferdes i fjellheimen om å utvise ekstra aktsomhet denne påsken.

At så mange av oss velger vinterhvite vidder og legger sesongens siste skitur til det norske høyfjellet, er i god påsketradisjon. Andre benytter disse fridagene til å få båten på sjøen.

En minst like god tradisjon er den norske påskeberedskapen. Når vi andre tar fri i hopetall, må andre følge litt ekstra med. De såkalte blålysetatene styrker sine vaktplaner gjennom høytiden, vel vitende om at det kan komme nødrop fra folk så vel til sjøs som til fjells.

Det er likevel de frivillige som er bærebjelken i norsk redningstjeneste. Det er de 1200 ubetalte enkeltpersonene som ofrer egen ferie for at vi andre kan feriere. De som hver bidige påske sørger for at hytteeiere, skiturister, hotellgjester og båtfolk kan ferdes i elementene i stor grad av trygghet.

Dersom noe uforutsett skulle skje de tilreisende, har redningsmannskapene forutsett hva de må gjøre.

Mens vi andre sitter i solveggen og nyter våre forfriskninger, trener de usynlige heltene på drillen de håper de aldri får bruk for: Hva som skal skje, og i hvilken rekkefølge, når alarmen går.

Vi er alle prisgitt denne velviljen fra de frivillige.

Ikke bare i påsken, vel å merke. Men året rundt. Med en selvpålagt turnus har medlemmer i Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske redningshunder, Flytjenesten, Speiderforbundets beredskapsgrupper og andre frivillige lag og foreninger mer eller mindre kontinuerlig beredskap i kongeriket.

Deres innsats kan ikke overvurderes. Ressursene de representerer ville sprengt ethvert statsbudsjett dersom organisasjonene en dag gjorde krav på lønn for strev. De frivillige er gjerne også til stede der de offentlige etatene ikke er.

Det lyder som en klisjé, men fakta sier sitt: Uten frivilligheten stopper Norge.

Takk skal dere ha!