Kommentar

Vi er langt unna sykehuskollaps

Av Astrid Meland

TRAVELT PÅ AHUS: Denne uken ble intensivavdelingen full igjen på dette store sykehuset i Lørenskog. De har rundt ti plasser på intensiven på normale dager.

Det er travelt. Men de store sykehusene kjører fortsatt med normal drift.

Publisert: Nå nettopp

På nytt setter corona smitterekord. Sist døgn var det over 2500 registrert med viruset. Tirsdag pleier å være den verste dagen.

Mer urovekkende er at vi siden oktober har sett en økning i antall innlagte. Særlig kan vi lese om travle sykehus i Tromsø og Trondheim. Og ved Ahus kunne VG denne uken melde at intensiven er full.

Det høres unektelig skummelt ut. Helsedirektoratet advarer mot kapasitetsbrist og overbelastning.

Hvorfor har vi fulle sykehus nå etter to år med pandemi? Er det ingen som har forberedt seg?

Da coronaen brøt ut fikk vi høre at Norge hadde planer for å klare minst 500 på respirator - samtidig.

Og nå kneler vi med nesten 60 på intensiven og litt over 200 covid-innlagte til sammen?

VIL HA FLERE SENGEPLASSER: Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med helseminister Ingvild Kjerkol, som i opposisjon kritiserte intensivkapasiteten i Norge. Mandag sa hun til NRK at hun vil øke kapasiteten.

De ansatte sliter, og mye tyder på at bemanningen er for dårlig.

Vi er likevel langt unna en situasjon hvor systemet reelt sett er på grensen. Om vi sjekker Norges store sykehus, er det heller ikke kode rød noe sted.

Ved Oslo universitetssykehus har de ikke hevet beredskapsnivået. De har ni coronapasienter på intensiven.

Sånn er det på Akershus universitetssykehus også, Ahus:

– Normal drift – i betydning ikke i beredskap per nå, sier kommunikasjonsavdelingen.

I Bergen da? – Vi har pr. i dag ingen intensivpasienter, er beskjeden derfra. Sykehuset i Østfold er heller ikke i beredskap.

TRAVELT MED NORMALT DRIFT: På Ahus er det igjen spørsmål om de skal gå i beredskap, slik at en del planlagt virksomhet settes på vent mens de tar seg av virusinnlagte og andre intensivpasienter.

Men det betyr ikke at det ikke er svært stressende for ansatte på flere sykehus, særlig de som har liten kapasitet og er truffet av bølgen. Et stort problem er mangel på ansatte. Særlig er det blitt synlig at svenske vikarer ikke er like lett å få tak i lenger.

Det er likevel ingen fare for at du ikke får hjelp om du sklir stygt på isen eller trenger dialyse nå.

Norge har noen hundre intensivsengeplasser tilgjengelig på en normal dag. De fylles opp av alt fra folk som krasjer i bil til luftveissyke (se graf).

Om det blir behov, kan det skaffes flere plasser. Men det vil gå ut over andre pasienter.

EN BØLGE AV INNLAGTE: St. Olavs i Trondheim er på gult beredskapsnivå og har hatt det travelt i det siste. Et problem i trønderbyen er at det tar tid å skrive ut pasientene og få sendt dem til kommunene.

Hva som er «fullt» er altså et definisjonsspørsmål.

Ahus har normalt ti intensivplasser. Belegget er ofte på mellom 8–9. Det er ikke meningen at mange plasser skal stå tomme.

Da sykehuset fikk over 10 intensivpasienter tirsdag, ble det veldig travelt. Da ble dette løst ved å legge de resterende pasienter inn på andre avdelinger ved sykehuset. Da sykehuset fikk mer enn ti intensivpasienter tidligere i år, ble pasienter sendt til Ullevål.

les også –Det er veldig tungt å se den panikken de har når de sliter med å puste

Noen sykehus har gått over til gult beredskapsnivå, der nivåene etter normalt er grønt–gult–rødt og for noen 1- 5.

Tromsø har vært på gult i en måned, og kjemper mot å utsette planlagt behandling. Gult er det også ved Vestre Viken, der «et mindre antall planlagte behandlinger vil bli utsatt». Ved St. Olavs har de også utsatt planlagte operasjoner.

FIKK VINTERBØLGEN FØRST: Sykehuset i Tromsø har i en måned nå hatt gult nivå på sykehuset. Tiltakene i byen mot coronaspredning er blant de strengeste i landet. Et annet problem her har vært å få tak i folk.

Om man mener at utsatt behandling betyr at kapasiteten er overskredet, så er den det for lengst.

Men at dette skjer, er ikke uvanlig og betyr ikke kollaps. Det skjer stadig at vi utsetter operasjoner ved norske sykehus. For eksempel under influensabølger, som tidligere år har ført til mange flere pasienter enn covid-19 noen gang har gjort.

Sykehusene er et digert maskineri med tusenvis av ting som foregår samtidig. Det er best når det går som normalt, da er kapasiteten totalt sett størst. Og det er naturligvis ingen fordel for pasientene å måtte fraktes til andre sykehus eller må vente på behandling.

Men man kan gjøre det, om det trengs.

Det drøyeste eksempelet på at vi har gjort det, fikk vi under den første bølgen med corona.

Da hevet alle sykehusene i Norge beredskapen. Utsiktene var så dystre at de utsatte planlagte behandlinger for å være klare for å ta imot en diger bølge – som aldri kom.

Den gang sa sykehusene at de totalt hadde 289 intensivplasser og at dette kunne økes til 742.

Men å bruke så store krefter på intensivpasienter er ikke noe man bør drive med over lang tid.

Det fører til utslitt personell, samt at andre pasienter må gå med vonde hofter eller droppe kreftscreeningen, fordi nesten alle ressurser er satt av til akuttpasienter.

Det var slik svenskene fikk det til å gå rundt. Ved å legge ned resten av sykehusdriften, klarte de så vidt å ta seg av coronapasientene. I ettertid mente de at de fikk flere døde fordi det var for travelt på sykehusene.

Coronapasienter er spesielt krevende. De som legges inn på intensiven blir i snitt liggende i to uker, mens vanlige intensivpasienter ligger i to døgn, ifølge Intensivregistret.

Om vi skal ha 500 slike på intensiven, fører det til et tungt etterslep i helsevesenet.

Kritikere av dagens corona-tiltak, etterlyser bedre begrunnelse for hvorfor vi skal stramme inn nå. Det er så mange andre ting enn corona som skaper press, som kommunenes manglende kapasitet, høyt sykefravær og RS-virus.

De som lobber for sykehusene sine, håper på mer penger til sin avdeling, ny kapasitet, spesialisering, utdanning, utstyr, bedre pasientvilkår og høyere lønn.

Samtidig er det et godt spørsmål inni her. For er det munnbind og massetesting som må til hver vinter fordi vi ikke har bygd opp sykehuskapasiteten? Eller er det fornuftig med tiltak for å forhindre at mange blir syke?

Hva er strategien fremover?

For tiden heter den «normal hverdag med økt beredskap». Men når det blir snakk om coronapass, så virker det ikke helt sånn.