INNSYN: – Det er urovekkende at SMK nå sår tvil om det rettslige grunnlaget for effektiv demokratisk kontroll i Norge, i strid med Grunnlovens ord og Stortingets syn, skriver forfatterne.

Statsministerens kontor tar feil om Grunnloven

I VG hevder to ansatte ved Statsministerens kontor (SMK) at det er «uavklart» om Stortinget i plenum kan kreve innsyn i forvaltningens interne dokumenter, regjeringsnotater og andre regjeringsdokumenter. De tar feil.

CHRISTOFFER C. ERIKSEN,

BENEDIKTE M. HØGBERG,

EIRIK HOLMØYVIK, professorer i rettsvitenskap

I Grunnloven følger Stortingets innsynsrett tydelig av § 75 f. Den bestemmer at Stortinget kan kreve fremlagt «alle offentlige innberetninger og papirer». For at denne innsynsretten skal regnes som «uavklart», må praksis eller Grunnlovens system gi klare holdepunkter for at Stortingets rett til innsyn kan begrenses. Slike holdepunkter finnes ikke.

Etter Grunnloven er Stortinget både lovgivende, bevilgende og kontrollerende myndighet. Uten innsyn i regjeringens aktivitet er det umulig for Stortinget å gi lover, bevilge penger og føre kontroll. Rett til innsyn er altså en sentral forutsetning for at Stortinget skal kunne utføre sine oppgaver etter Grunnloven. I mange land har dette blitt ansett som så selvsagt at innsynsretten ikke er nedfelt i de nasjonale grunnlovene. fordi dette følger av grunnlovens system. Stortinget ville derfor hatt en slik forutsatt myndighet til å kreve dokumenter fremlagt fra regjeringen, selv uten bestemmelsen i Grunnloven § 75 f.

Grunnloven § 75 f sikrer at Stortingets innsynsrett ikke kan begrenses uten å endre Grunnloven. Da Grunnloven ble vedtatt i 1814 fremgikk det av ordlyden i § 75 f at det ikke kunne kreves innsyn i visse militære dokumenter. Listen over dokumenter som kunne unntas fra Stortingets innsynsrett ble utvidet i unionstiden med Sverige, og etter unionstiden var det enkelte dokumenter som bare noen på Stortinget fikk tilgang til. Fra 1964 har det ikke vært noen begrensninger i hvilke dokumenter Stortinget kan kreve innsyn i. Forhistorien peker klart på at eventuelle begrensninger i innsynsretten må skrives inn i Grunnloven § 75 f. Det er ikke gjort. De siste årene har det heller ikke vært fremsatt forslag om slike begrensninger.

Innsyn i den utøvende makts interne dokumenter har stått sentralt i den politiske historien. Så sent som i 2003 bekreftet et flertall på Stortinget at Stortingets innsynsrett gjaldt ethvert offentlig dokument i regjeringens eller forvaltningens besittelse, og at dette «gjelder alle dokumenter, inkludert regjeringsnotater mv.». Ingen reiste spørsmål om Stortinget hadde rett til å kreve at granskingskommisjonen etter 1945 skulle få tilgang til alle interne dokumenter i Regjeringen Nygaarsvold. Da USAs tidligere president Richard Nixon gikk av i 1974 var det som følge av en riksrettssak som ble reist fordi han nektet å utlevere opptak av samtaler i Det hvite hus i forbindelse med Watergate affæren. Innsyn i interne dokumenter var også sentral i dommen som ble felt over den tidligere islandske statsminister Geir Haarde for hans håndtering av finanskrisen i 2008. Og innsyn i interne dokumenter er nå gjenstand for undersøkelse i Danmark etter regjeringens beslutning om å avlive mink.

Det er urovekkende at SMK nå sår tvil om det rettslige grunnlaget for effektiv demokratisk kontroll i Norge, i strid med Grunnlovens ord og Stortingets syn.