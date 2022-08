BARNEHAGESTART: – Jeg ønsker at flere barn skal få ta del i det lekende og lærende fellesskapet i barnehagene, skriver kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Barnehagen er best på å utjevne sosiale forskjeller

Barnehagen er viktig for både barnet og familien.

SUNNIVA HOLMÅS EIDSVOLL, byråd for oppvekst og kunnskap (SV)

De neste ukene skal over 36 000 barn i Oslo starte i barnehagen etter sommeren.

Barnehagen er utrolig viktig for barns utvikling, og for å gi en trygg og god start på livet. Derfor stiller jeg meg undrende til småbarnsmor Malin Ali sine uttalelser i VG 19. juli om at de minste barna har det bedre hjemme enn i barnehagen.

Barnehagen er en fantastisk arena for lekende læring. Her lærer barna våre å vente på tur, skrive sine første bokstaver, synge sanger og leke nye leker. Vi vet at å bli oppmuntret til lek og nysgjerrighet i barnehagen gjør at barna får et mer positivt forhold til læring.

Barnehagen er også et av våre viktigste verktøy for å gi barn like muligheter. Forskning viser at gode barnehager bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Det gjør de gjennom å sikre at alle barn får en trygg ramme i sin oppvekst der de lærer det de trenger for å mestre veien videre inn i voksenlivet.

Barnehagen er også utrolig viktig for å sikre kvinners mulighet til å kunne forsørge seg selv og ha makt over eget liv. Kvinner tjener mindre enn menn, og gapet øker etter at man får barn. Dette henger sammen med at det er flere kvinner enn menn som velger å være lenger hjemme med barna.

Resultatet blir dårligere tilknytning til arbeidslivet, og lavere lønn og pensjon. Å bli lenger hjemme gjør også at kvinner mister selvstendighet, ved at man blir avhengig av å bli forsørget.

En tidlig barnehagestart motvirker dette og er derfor et viktig likestillingstiltak for å sikre kvinner mer makt og økonomisk selvstendighet.

Malin Ali er tvilende på om barnehagen representerer like stor trygghet som eget hjem. Jeg vil forsikre henne og andre om at barna dine er i trygge hender hos de dyktige ansatte i barnehagen. De er utdannet nettopp i å gi omsorg til små barn og støtte deres utvikling i samspill med andre barn.

Vi vet også at det for noen foreldre kjennes fremmed å velge barnehage for sine barn. For å redusere usikkerheten, har byrådet satset på aktiv rekruttering der familier har fått mulighet til å besøke og delta i barnehagedagen, for å bli bedre kjent med barnehagen før de søker. Det er gledelig å se at flere familier som et resultat av dette har kjent seg trygge på at barnehage er rett for deres barn.

Jeg ønsker at flere barn skal få ta del i det lekende og lærende fellesskapet i barnehagene, og vil derfor minne om at neste frist for å søke om barnehageplass er 15. august.